DeepL lance la traduction vocale en temps réel et dépasse une nouvelle barrière linguistique grâce à Voice-to-Voice

DeepL lance également la nouvelle version de sa plateforme DeepL Translate, qui va au-delà de la simple traduction pour offrir une plateforme d'IA entièrement intégrée aux infrastructures technologiques des entreprises

COLOGNE, Germany, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader de l'IA linguistique, dévoile DeepL Voice-to-Voice, une suite de solutions de traduction en temps réel conçue pour la communication orale en direct. En se lançant dans la traduction de voix à voix, DeepL propose désormais une traduction vocale instantanée pour les réunions virtuelles, les conversations en face à face et les points de contact avec la clientèle via une API, permettant ainsi aux équipes de collaborer partout sans barrières linguistiques.

Jarek Kutylowski, fondateur et PDG de DeepL, déclare : « Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans le domaine de la traduction : la communication vocale en temps réel. Notre mission a toujours été de supprimer les barrières linguistiques et nous venons de faire tomber l'une des plus importantes. DeepL Voice-to-Voice permet à chacun de s'exprimer naturellement dans sa propre langue, et cela sans engendrer de frictions ni de coûts liés aux interprètes. Nous combinons des modèles vocaux de pointe avec notre IA de traduction de référence que nous perfectionnons continuellement. Désormais, seule l'expertise compte, pas la langue. »

DeepL Voice : une communication en temps réel sur toutes les plateformes

DeepL Voice a été conçu pour dépasser l'une des barrières linguistiques critiques qui subsistent dans les organisations : la traduction orale, qu'elle soit réalisée lors d'un échange en personne ou de manière virtuelle.

La suite de solutions DeepL Voice-to-Voice comprend :

Voice for Meetings : offre une traduction en temps réel sur des plateformes telles que Microsoft Teams et Zoom, permettant aux participants de s'exprimer dans leur langue maternelle tandis que les autres les entendent dans la leur ( programme d'accès anticipé en juin, inscriptions ouvertes dès maintenant ).

offre une traduction en temps réel sur des plateformes telles que Microsoft Teams et Zoom, permettant aux participants de s'exprimer dans leur langue maternelle tandis que les autres les entendent dans la leur ( ). Voice for Conversations (Mobile & Web) : Voice for Conversations s'étend désormais au-delà du mobile, offrant une véritable expérience multi-plateforme pouvant être déployée dans des environnements où l'installation d'applications n'est pas pratique ou autorisée ( désormais disponible pour tous ).

Voice for Conversations s'étend désormais au-delà du mobile, offrant une véritable expérience multi-plateforme pouvant être déployée dans des environnements où l'installation d'applications n'est pas pratique ou autorisée ( ). Group Conversations : facilite les échanges multilingues dans le cadre de formations, de coachings et d'ateliers, les participants pouvant rejoindre instantanément la conversation via un code QR. Cette fonctionnalité permet aux équipes terrains de maintenir une compréhension commune lors d'interactions avec plusieurs intervenants. Grâce à l'accès multi-appareils, les participants peuvent bénéficier d'une traduction vocale simultanée en temps réel ( disponible pour tous à partir du 30 avril ).

facilite les échanges multilingues dans le cadre de formations, de coachings et d'ateliers, les participants pouvant rejoindre instantanément la conversation via un code QR. Cette fonctionnalité permet aux équipes terrains de maintenir une compréhension commune lors d'interactions avec plusieurs intervenants. Grâce à l'accès multi-appareils, les participants peuvent bénéficier d'une traduction vocale simultanée en temps réel ( ). API Voice-to-Voice : permet aux entreprises d'intégrer directement la traduction vocale de DeepL dans leurs propres applications internes et leurs outils destinés aux clients, tels que leur centre de contact ( programme d'accès anticipé en cours, inscriptions ouvertes dès maintenant ).

permet aux entreprises d'intégrer directement la traduction vocale de DeepL dans leurs propres applications internes et leurs outils destinés aux clients, tels que leur centre de contact ( ). Personnalisation à travers des expressions orales: Les nouvelles fonctionnalités d'optimisation de la qualité ont été ajoutées à DeepL Voice afin de capter, transcrire et traduire en temps réel une terminologie spécifique, r notamment les termes propres à un secteur, les noms de produits et d'entreprises, ainsi que les noms propres, et même lorsque le débit est rapide ou très technique. À cet effet, les glossaires de traduction DeepL seront intégrés à DeepL Voice afin que les utilisateurs puissent harmoniser les terminologies clés dans l'ensemble des conversations (disponible pour tous à partir du 7 mai).

Par ailleurs, DeepL rend sa technologie de reconnaissance vocale plus accessible en permettant aux petites équipes d'acheter DeepL Voice directement en ligne. Ce modèle en libre-service permet aux entreprises de procéder à un essai gratuit et de déployer immédiatement la traduction vocale pour la tester avant de se développer.

Ce lancement introduit également la prise en charge d'un large éventail de langues pour DeepL Voice, dont les 24 langues officielles de l'UE, ainsi que le vietnamien, le thaï, l'arabe, le norvégien, l'hébreu, le bengali et le tagalog. Le nombre total de langues prises en charge par DeepL Voice s'élève désormais à plus de quarante.

Lors d'évaluations à l'aveugle, menées de manière indépendante par Slator et commandées par DeepL, DeepL Voice a systématiquement été choisi par les professionnels : 96 % des linguistes ont préféré DeepL Voice aux solutions de traduction natives fournies par Google, Microsoft et Zoom, citant une fluidité et une précision contextuelle supérieures.

DeepL Voice pour Zoom et DeepL Voice pour Microsoft Teams ont obtenu des scores de qualité exceptionnels de 96,4/100 et 96,3/100 respectivement, surpassant largement les plateformes concurrentes.

Yoichi Okuyama, directeur du département DX Systems chez Pioneer, a ajouté :

« S'appuyer uniquement sur la maîtrise de l'anglais pour collaborer à l'échelle mondiale nous ralentissait souvent, car les membres de l'équipe hésitaient à partager des idées complexes. En mettant en place DeepL Voice, nous avons supprimé cette friction et instauré un environnement plus inclusif où chacun peut s'exprimer en toute confiance dans sa langue maternelle. Ce changement a permis d'accélérer nos processus métiers : une fois les barrières levées, nous avons constaté une participation plus engagée et une prise de décision plus rapide au sein de nos équipes internationales. La traduction est ainsi passée d'une simple nécessité technique à un véritable levier de rapidité et de performance. »

Lancement de la nouvelle plateforme DeepL Translate

Parallèlement au lancement de Voice, DeepL fait évoluer son outil de traduction principal vers la nouvelle plateforme DeepL Translate, créant ainsi une infrastructure de traduction de bout en bout pour les entreprises. DeepL s'attaque ainsi au manque d'efficacité lié à une gestion de la traduction traditionnelle, qui repose souvent sur une coordination lente, rigide et manuelle, très coûteuse pour les entreprises.

« Les entreprises internationales ne se confrontent plus à une difficulté de traduction. Elles rencontrent un problème de modèle opérationnel, les solutions linguistiques actuelles étant souvent trop lentes à évoluer et constituant un frein coûteux à la croissance des entreprises », a ajouté Jarek Kutylowski. « Nous faisons entrer la traduction et les langues de plein pied dans l'ère de l'IA. En centralisant les opérations de traduction au sein d'une plateforme multilingue axée sur l'IA, chaque équipe peut accéder à des traductions rapides et de haute qualité sans être freinée par des outils obsolètes ni dépendre de services linguistiques tiers coûteux. »

Avec sa nouvelle plateforme Translate, DeepL s'attaque aux principaux points faibles de la traduction en entreprise.

Flux de traduction : la traduction ne ralentit plus le travail et ne se limite plus à des outils distincts. Le contenu circule dans les systèmes existants et est traduit instantanément, avec une terminologie et un ton adaptés appliqués automatiquement. Chaque équipe travaille avec une voix unique, sans étapes supplémentaires ni coordination manuelle.

la traduction ne ralentit plus le travail et ne se limite plus à des outils distincts. Le contenu circule dans les systèmes existants et est traduit instantanément, avec une terminologie et un ton adaptés appliqués automatiquement. Chaque équipe travaille avec une voix unique, sans étapes supplémentaires ni coordination manuelle. Évaluation de la qualité de la traduction : les équipes peuvent voir exactement à quel point une traduction est fiable, grâce à des critères d'évaluation mettant en évidence tout ce qui pourrait nécessiter une attention particulière. Au lieu de deviner, les équipes savent à quel moment le contenu est prêt à être utilisé et quand il nécessite une seconde lecture.

: les équipes peuvent voir exactement à quel point une traduction est fiable, grâce à des critères d'évaluation mettant en évidence tout ce qui pourrait nécessiter une attention particulière. Au lieu de deviner, les équipes savent à quel moment le contenu est prêt à être utilisé et quand il nécessite une seconde lecture. Améliorations continues : les modifications peuvent être effectuées directement dans la solution, avec un contrôle total sur le résultat final. Chaque correction est prise en compte, de sorte que les traductions s'améliorent continuellement au fil du temps, s'adaptant à chaque entreprise à mesure que les membres de l'équipe travaillent.

En éliminant les frictions tout au long du processus de traduction, la plateforme DeepL Translate étend les capacités de traduction de haute qualité au-delà d'une simple fonction et les met à la disposition des équipes de toute l'entreprise, directement au sein de leurs flux de travail quotidiens.

Geoffrey Wright, Global Solution owner - GenAI et Digital Experience chez Mondelez International, a récemment souligné l'impact de cette évolution :« Chez Mondelēz, nous ne nous satisfaisons pas de la lenteur, que ce soit sur la route ou dans nos processus de travail. Notre ancien processus de traduction, c'était comme rouler avec un pneu crevé, tandis qu'avec DeepL, nous passons à la vitesse supérieure, à 160 km/h. Grâce à l'intégration de leur IA linguistique, des équipes telles que celles en charge des fusions-acquisitions et des affaires juridiques traitent des documents sensibles avec rapidité et en toute confidentialité. Lorsqu'on simplifie l'impossible, l'information circule vite : nous avons ainsi constaté une adoption rapide de cette solution dans toute l'entreprise. »

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise mondiale spécialisée dans l'IA qui développe l'infrastructure linguistique au service des entreprises internationales. Plus de 200 000 équipes professionnelles et des millions de particuliers utilisent la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour communiquer à l'échelle mondiale, collaborer et travailler en temps réel dans différentes langues. En combinant des modèles d'IA révolutionnaires avec une sécurité et une confidentialité de niveau entreprise, DeepL permet aux organisations de travailler en toute fluidité sur différents marchés et dans différentes cultures. Fondée en 2017 par son PDG Jarek Kutylowski, DeepL compte aujourd'hui plus de 1 000 employés et bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, notamment Benchmark, IVP et Index Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.deepl.com.

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