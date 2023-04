Delta lancia il caricatore per veicoli elettrici DC Wallbox 50 kW ultrasottile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)

Con uno spessore di soli 25 cm, ricarica doppia e un'efficienza fino al 97%, DC Wallbox 50 kW è ideale per aumentare la disponibilità della ricarica per veicoli elettrici nelle città

HOOFDDORP, Olanda, 5 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondiale nelle soluzioni di gestione energetica e termica, ha annunciato oggi il lancio del suo caricatore per veicoli elettrici DC Wallbox 50 kW nella regione EMEA. Con DC Wallbox 50 kW, un'ora di ricarica aiuta i veicoli elettrici a coprire distanze di più di 200 km. Inoltre, offre un'efficienza di ricarica del 97%, uno spessore di soli 25 cm e un supporto per la ricarica simultanea. Con una potenza massima di uscita di 50 kW di alimentazione DC con due pistole di ricarica, DC Wallbox 50 kW è ideale per aree come parcheggi stradali, aree di parcheggio convenzionali, grandi magazzini, edifici commerciali e uffici e stazioni di ricarica per flotte veicoli elettrici.

Vincent Lin, Senior Director di e-Mobility & Smart Energy Solutions Business Development, Delta Electronics EMEA, ha dichiarato: "A differenza dei veicoli con motori a combustione interna che devono essere riforniti nelle stazioni di servizio, i veicoli elettrici possono essere ricaricati in diversi luoghi di parcheggio. Tuttavia, l'installazione di caricatori per veicoli elettrici convenzionali può influire sull'allocazione dello spazio di parcheggio, in particolare nelle aree metropolitane. Per ovviare a questo problema, DC Wallbox 50 kW di Delta è progettato per fornire strutture di ricarica dove lo spazio è limitato".

Sfruttare lo spazio residuo: un ingombro ridotto per una pianificazione e un'allocazione dell'installazione flessibili

Mentre i normali caricatori DC hanno uno spessore di circa 50-60 cm, DC Wallbox 50 kW di Delta ha uno spessore di soli 25 cm. Questo design notevolmente più sottile richiede solo il 40% dello spazio di installazione. DC Wallbox 50 kW è dotato di opzioni di montaggio a pavimento e a parete per un'installazione flessibile. Queste considerazioni di design creano un ingombro ridotto che ottimizza l'efficienza di utilizzo dello spazio utilizzando meglio lo spazio residuo esistente nelle aree di parcheggio, senza sacrificare nessuno dei parcheggi.

La percentuale di conversione dell'energia del 97% supera le prestazioni di prodotti simili presenti sul mercato

In qualità di leader nella tecnologia di ricarica per veicoli elettrici, DC Wallbox 50 kW di Delta offre un'efficienza di ricarica fino al 97%. Durante la ricarica giornaliera a piena capacità per otto ore, DC Wallbox 50 kW di Delta consente di risparmiare fino a 7.300 kWh di perdita di elettricità all'anno rispetto a prodotti simili con un'efficienza di ricarica del 92-95%. Ciò offre notevoli risparmi agli operatori del sito.

Utilizza uscite doppie

A seconda delle esigenze dell'operatore, DC Wallbox 50 kW può essere dotato di due pistole di ricarica. Il caricatore supporta i principali standard dell'interfaccia di ricarica per garantire la ricarica di tutti i veicoli elettrici, soddisfacendo al contempo le diverse esigenze dei diversi siti. Insieme alle sue prestazioni di ricarica altamente efficienti, DC Wallbox 50 kW può così aumentare la percentuale di rotazione dell'utilizzo per servire più proprietari di veicoli elettrici. Ciò genera più reddito per gli operatori del sito.

Nonostante la costruzione robusta, DC Wallbox 50 kW di Delta ha un aspetto elegante. Dotato di uno schermo da 7 pollici per l'interfaccia utente facile da visualizzare, i conducenti di veicoli elettrici possono utilizzare un lettore di schede RFID per l'autenticazione utente. Può essere dotato di funzionalità di comunicazione Ethernet e wireless integrate per la gestione remota, facilitando e semplificando la manutenzione e la gestione dell'energia su più siti.

Per ulteriori informazioni su DC Wallbox 50 kW, contattare i rappresentanti commerciali di zona tramite e-mail all'indirizzo [email protected] o visitare il sito Web ufficiale di Delta: https://www.delta-emea.com/en-GB/products/EV-Charging/DC-Wallbox-50

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, Delta è un'azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica. Delta offre un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico in vari settori, quali automazione industriale e degli edifici, telecomunicazioni, infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile, stoccaggio dell'energia e soluzioni di visualizzazione per promuovere lo sviluppo della produzione intelligente e delle città sostenibili. In linea con il suo obiettivo di responsabilità aziendale e guidata dal motto "Innovare, risparmiare e proteggere l'ambiente per garantire un futuro migliore", Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con ESG integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre ai clienti numerosi servizi tramite i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione dislocati in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati conseguiti, le tecnologie innovative e l'impegno a favore della ESG. Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 12 anni consecutivi. Nel 2022, Delta ha anche ricevuto il riconoscimento del CDP con due valutazioni di livello "A" per il notevole contributo nell'affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza idrica ed è stata nominata per il terzo anno consecutivo Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per informazioni dettagliate su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

