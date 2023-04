Delta führt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) die DC Wallbox 50 kW ein, eine sehr platzsparende Ladelösung für Elektroautos

Mit einer Tiefe von nur 25 cm, der Option für duales Laden und einem Wirkungsgrad bis zu 97 % ist die DC Wallbox 50 kW ideal geeignet, um die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten für Elektroautos in Städten zu erhöhen

HOOFDDORP, Niederlande, 5. April 2023 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Energie- und Thermomanagement, hat heute die Einführung seiner Ladelösung für Elektroautos, der DC Wallbox 50 kW, in der Region EMEA angekündigt. Bei der DC Wallbox 50 kW reicht eine Stunde Ladedauer aus, um Elektroautos eine Reichweite von mehr als 200 km zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet die Wallbox einen Systemwirkungsgrad von bis zu 97 %, eine Tiefe von nur 25 cm und die Möglichkeit des simultanen Ladens. Bei einer maximalen Ausgangsleistung von 50 kW Gleichstrom und zwei Ladepunkten eignet sich die DC Wallbox 50 kW beispielsweise für Standorte wie Parkplätze am Straßenrand, Parkräume von Kaufhäusern, Gewerbe- und Bürogebäuden sowie Ladeparks für elektrische Flottenfahrzeuge.

Vincent Lin, Senior Director Business Development e-Mobility & Smart Energy Solutions, Delta Electronics EMEA, gibt an: „Im Gegensatz zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die an Tankstellen befüllt werden müssen, können Elektroautos auf jedem Parkplatz, der mit Ladeinfrastruktur ausgestattet ist, geladen werden. Die Installation von Schnellladesäulen für Elektroautos kann jedoch die Aufteilung des zum Parken verfügbaren Platzes beeinträchtigen, besonders im städtischen Bereich. Um dem entgegenzuwirken, wurde die DC Wallbox 50 kW von Delta so gestaltet, dass sie auch bei beschränktem Platz eine leistungsstarke Lademöglichkeit bietet."

Optimale Flächennutzung: Ein kompaktes Design ermöglicht Flexibilität bei Planung und Installation

Während typische Ladesäulen eine Tiefe von 60 und mehr aufweisen, kommt die DC Wallbox 50 kW von Delta mit nur 25 cm aus. Dieses deutlich schlankere Design benötigt nur 40 % des herkömmlichen Installationsplatzes. Um eine flexible Installation zu ermöglichen, verfügt die DC Wallbox 50 kW über Optionen zur Boden- sowie zur Wandmontage. Durch diese Designüberlegungen entsteht eine kleinere Grundfläche, die die Effizienz der Parkraumnutzung optimiert und die vorhandenen freien Flächen auf Parkplätzen besser ausnutzt, ohne die Anzahl der Parkplätze zu verringern.

97 % Wirkungsgrad setzt neue Maßstäbe

Als führender Anbieter von Ladetechnologie für Elektroautos bietet Delta die DC Wallbox 50 kW mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97 % an. Bei täglichem achtstündigen Laden kann die Delta DC Wallbox 50 kW im Vergleich mit ähnlichen Produkten mit einem Ladewirkungsgrad von 92 bis 95 % jährlich bis zu 7.300 kWh einsparen. Dies bietet den Betreibern der Standorte bedeutende Einsparungen.

Nutzung von zwei Ausgängen

Je nach Anforderungen des Betreibers kann die DC Wallbox 50 kW mit zwei DC Ladepunkten ausgestattet werden. Das Ladegerät unterstützt die wichtigsten Ladestandards, um das Laden für alle gängigen E-Fahrzeuge zu gewährleisten und gleichzeitig den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Standorte gerecht zu werden. Zusammen mit der hocheffizienten Ladeleistung steigert die DC Wallbox 50 kW die Nutzungsrate und bedient somit mehr E-Fahrzeugbesitzer. Dies generiert mehr Einkommen für die Standortbetreiber.

Die DC-Wallbox 50 kW von Delta ist robust gebaut und hat ein modernes Aussehen. Die Benutzeroberfläche ist mit einem übersichtlichen 7-Zoll-Bildschirm ausgestattet. EV-Fahrer können ein RFID-Kartenlesegerät zur Benutzerauthentifizierung verwenden. Die Wallbox kann mit integrierten Ethernet- und drahtlosen Kommunikationsfunktionen für die Fernverwaltung ausgestattet werden, wodurch die Wartung und das Energiemanagement über mehrere Standorten hinweg erleichtert und vereinfacht werden.

Wenn Sie weitere Informationen über die DC Wallbox 50 kW wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Vertriebsmitarbeiter [email protected] oder besuchen Sie die offizielle Delta-Website: https://www.delta-emea.com/en-GB/products/EV-Charging/DC-Wallbox-50

Informationen zu Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem florierenden Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Laden von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Das Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten voranzutreiben. Als Unternehmen von Weltrang, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen" leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein ESG-bezogenes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta bedient seine Kunden über seine Vertriebsbüros, FuE-Zentren und Produktionsstätten, die sich auf fast 200 Standorte auf 5 Kontinenten verteilen.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Erfolge, innovativen Technologien und sein Engagement im Bereich ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta – 12 Jahre in Folge – im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indices (DJSI) gelistet. Im Jahr 2022 wurde Delta außerdem vom CDP für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit mit einem AA ausgezeichnet und für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette zum dritten Mal in Folge zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Detaillierte Informationen über Delta finden Sie unter : www.delta-emea.com

