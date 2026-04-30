Demetra acquisisce Maxxspine Innovative GmbH, azienda leader da oltre vent'anni nelle soluzioni all'avanguardia per la colonna vertebrale, rafforzando ulteriormente la propria posizione di punto di riferimento nell'ambito della chirurgia spinale

MILANO, 30 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Demetra, azienda medica internazionale innovativa e indipendente, leader nella fornitura di cementi ossei, spaziatori e biomateriali per applicazioni ortopediche, vertebrali e neurologiche, nonché per il controllo delle infezioni ortopediche, annuncia il completamento con successo dell'acquisizione di Maxxspine Innovative GmbH, azienda tedesca specializzata in soluzioni avanzate per la chirurgia spinale. L'operazione rafforza ulteriormente la posizione di Demetra come gruppo internazionale di riferimento nella chirurgia della colonna vertebrale.

L'acquisizione è stata completata da Osartis GmbH, una società del Gruppo Demetra, che ha acquisito il 100% della proprietà e il pieno controllo di Maxxspine Innovative GmbH, con effetto a partire da oggi.

Fondata in Germania nel 2010, Maxxspine è nota per lo sviluppo e la distribuzione di dispositivi medici all'avanguardia per la chirurgia spinale, con una forte presenza nel mercato tedesco e una crescente presenza a livello internazionale. Attraverso questa acquisizione, Demetra amplia in modo significativo il proprio portafoglio di prodotti per la colonna vertebrale e rafforza la propria vicinanza a chirurghi e operatori sanitari nei principali mercati europei e non solo.

Da oltre 40 anni, Demetra è un partner di fiducia per gli operatori sanitari di tutto il mondo, migliorando la vita di oltre tre milioni di pazienti attraverso soluzioni avanzate per il controllo delle infezioni, il fissaggio di protesi, l'ortobiologia e la chirurgia mini-invasiva. Operando attraverso aziende consolidate e di successo come Tecres, Osartis e OsteoRemedies, Demetra continua a investire in innovazione, persone e crescita sostenibile a lungo termine.

A seguito del completamento dell'operazione, Osartis assumerà la responsabilità globale delle attività di Maxxspine e nei prossimi mesi collaborerà a stretto contatto con il management e i team esistenti per garantire un'integrazione e una continuità agevoli per clienti e partner.

Volker Ludwig, CEO di Maxxspine Innovation, ha dichiarato: "Entrare a far parte di un gruppo internazionale forte e ambizioso come Demetra offre la piattaforma ideale per sviluppare ulteriormente ciò che ho costruito nel corso degli anni. Questo passo mi rende orgoglioso del nostro percorso intrapreso finora e fiducioso nei risultati che possiamo raggiungere insieme, nel pieno rispetto e nella prosecuzione dei valori di fiducia e professionalità di Maxxspine".

Dopo oltre 20 anni dedicate alla fornitura di soluzioni innovative e personalizzate nel settore della colonna vertebrale, ora stiamo compiendo il prossimo passo strategico.

Grazie all'integrazione nel Gruppo Demetra, ampliamo in modo significativo le nostre capacità, la nostra portata e la nostra forza complessiva. Questo ci permette di essere riconosciuti sia dai clienti sia dai fornitori come un partner affidabile e lungimirante per il futuro. Con Demetra al nostro fianco, stiamo aprendo la strada a nuove opportunità, in particolare nel campo della cifoplastica. Insieme, siamo ben attrezzati per tenere il passo con i leader globali e rafforzare ulteriormente la nostra posizione in questo mercato così dinamico.

Posizionamento per la crescita nell'UE e oltre

"L'acquisizione di Maxxspine è pienamente in linea con la strategia di Demetra di rafforzare la propria presenza nei principali mercati europei della chirurgia spinale. Integrando aziende altamente specializzate come Maxxspine, miglioriamo ulteriormente la nostra capacità di rimanere vicini a chirurghi e pazienti, offrendo soluzioni innovative e consolidando il nostro ruolo di partner internazionale di fiducia nella cura della colonna vertebrale", ha commentato Michele Perrino, CEO di Demetra.

Informazioni su Demetra.

Demetra è un gruppo sanitario globale indipendente specializzato nello sviluppo di soluzioni per il trattamento delle infezioni periprotesiche e soluzioni chirurgiche mininvasive. Con una presenza in oltre 100 paesi e un portafoglio in continua crescita di tecnologie brevettate, Demetra si impegna a far progredire la cura del paziente investendo in persone, ricerca e innovazione sostenibile.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2742564/5943698/Demetra_Logo.jpg