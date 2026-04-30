Demetra acquiert Maxxspine Innovative GmbH, une société leader dans les solutions avancées pour la colonne vertébrale depuis plus de vingt ans, renforçant ainsi sa position de référence dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale

MILAN, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Demetra, une société médicale internationale innovante et indépendante, leader dans la fourniture de ciments osseux, de spacers et de biomatériaux pour les applications orthopédiques, rachidiennes et neurologiques et le contrôle des infections orthopédiques, annonce la finalisation de l'acquisition de Maxxspine Innovative GmbH, une société allemande spécialisée dans les solutions avancées de chirurgie rachidienne. Cette opération renforce la position de Demetra en tant que groupe international de référence dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale.

L'acquisition a été réalisée par Osartis GmbH, une société du groupe Demetra, qui a acquis 100 % des parts et le contrôle total de Maxxspine Innovative GmbH, avec effet à ce jour.

Fondée en Allemagne et établie en 2010, Maxxspine est reconnue pour le développement et la distribution de dispositifs médicaux de pointe pour la chirurgie de la colonne vertébrale, avec une forte présence sur le marché allemand et une empreinte internationale croissante. Grâce à cette acquisition, Demetra élargit considérablement son portefeuille de produits pour la colonne vertébrale et renforce sa proximité avec les chirurgiens et les professionnels de la santé sur les principaux marchés européens et au-delà.

Depuis plus de 40 ans, Demetra est un partenaire de confiance pour les professionnels de la santé du monde entier, améliorant la vie de plus de trois millions de patients grâce à des solutions avancées en matière de contrôle des infections, de fixation des prothèses, d'orthobiologie et de chirurgie mini-invasive. Grâce à des sociétés établies avec succès telles que Tecres, Osartis et OsteoRemedies, Demetra continue d'investir dans l'innovation, le personnel et la croissance durable à long terme.

À l'issue de la transaction, Osartis assumera la responsabilité globale des activités de Maxxspine et travaillera en étroite collaboration avec la direction et les équipes existantes au cours des prochains mois afin d'assurer une intégration et une continuité harmonieuses pour les clients et les partenaires.

Volker Ludwig, PDG de Maxxspine Innovation, a déclaré : "Faire partie d'un groupe international fort et ambitieux comme Demetra constitue la plateforme idéale pour continuer à développer ce que j'ai construit au fil des ans. Cette étape me rend fier du chemin parcouru jusqu'à présent et confiant dans les résultats que nous pouvons atteindre ensemble, avec les valeurs de confiance et de professionnalisme de Maxxspine pleinement respectées et poursuivies".

Après plus de 20 ans passés à fournir des solutions innovantes et spécifiques à l'utilisateur dans le domaine de la colonne vertébrale, nous passons maintenant à l'étape stratégique suivante.

Grâce à notre intégration dans le groupe Demetra, nous élargissons considérablement nos capacités, notre portée et notre force globale. Cela nous permet d'être reconnus par les clients et les fournisseurs comme un partenaire fiable et tourné vers l'avenir. Avec Demetra à nos côtés, nous ouvrons de nouvelles perspectives, en particulier dans le domaine de la kyphoplastie. Ensemble, nous sommes bien équipés pour suivre le rythme des leaders mondiaux et renforcer notre position sur ce marché dynamique.

Se positionner pour la croissance dans l'UE et au-delà

"L'acquisition de Maxxspine s'inscrit pleinement dans la stratégie de Demetra visant à renforcer sa présence sur les principaux marchés européens de la chirurgie de la colonne vertébrale. En intégrant des sociétés hautement spécialisées comme Maxxspine, nous améliorons encore notre capacité à rester proches des chirurgiens et des patients, en fournissant des solutions innovantes et en renforçant notre rôle de partenaire international de confiance dans les soins de la colonne vertébrale" a commenté Michele Perrino, PDG de Demetra.

A propos de Demetra.

Demetra est un groupe mondial indépendant spécialisé dans le développement de solutions de traitement de l'inflammation juvénile et de solutions chirurgicales peu invasives. Avec une présence dans plus de 100 pays et un portefeuille croissant de technologies brevetées, Demetra s'engage à faire progresser les soins aux patients en investissant dans le personnel, la recherche et l'innovation durable.

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