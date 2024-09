DiliTrust espande il suo portafoglio di soluzioni LegalTech attraverso l'acquisizione di doeLEGAL, azienda statunitense specializzata in Matter Management

Insieme, DiliTrust e doeLEGAL offrono una piattaforma olistica per le operazioni dei dipartimenti legali di tutto il mondo

MILANO, 25 settembre 2024 /PRNewswire/ -- DiliTrust, leader internazionale nel settore LegalTech, ha completato l'acquisizione della società statunitense doeLEGAL, specializzata in soluzioni di matter management, eBilling ed eDiscovery.

Yves Garagnon, Global CEO Bruce Kuennen, Président doeLEGAL

Questa acquisizione strategica accelera l'ingresso di DiliTrust nel mercato statunitense, rafforzando al contempo l'offerta di prodotti del gruppo. DiliTrust è impegnata a supportare le direzioni Affari Legali e Societari con software proprietari e sicuri arricchiti dall'AI, progettati per digitalizzare i flussi di lavoro, aumentare la produttività e ridurre i rischi. DiliTrust offre una soluzione all-in-one e scalabile, con moduli integrati per la gestione dei contratti, delle partecipazioni, degli organi societari e di tutte le questioni legali. La sua AI proprietaria e sicura è conforme al GDPR e rispetta i più rigorosi standard di sicurezza come SOC 2, ISO 27001 e ISO 27701.

Partner di fiducia per alcune delle aziende più importanti del mondo, tra cui Acea, Bracco, Société Générale, Mundys, Campari, De Longhi, Lavazza, Interpump, LVMH, UNICEF, RCS e Bocconi, DiliTrust vanta un'esperienza decennale nel supportare le imprese a condurre operazioni di corporate governance efficienti e collaborative.

doeLEGAL, con sede negli Stati Uniti, vanta una solida base di clienti, tra cui diverse aziende Fortune 500 nei settori della sanità e delle assicurazioni. Il suo software fornisce preziosi insight, aiutando i clienti a ridurre i costi legali fino al 50% e a incrementare la produttività dei dipartimenti legali fino al 65%.

"I dipartimenti legali devono affrontare sempre maggiori pressioni per fare di più con meno risorse. L'acquisizione di doeLEGAL ci consente di offrire una piattaforma olistica che affronta direttamente queste sfide, sfruttando l'AI per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e, in definitiva, rafforzare il loro ruolo di partner strategici all'interno dell'organizzazione", ha dichiarato Yves Garagnon, CEO globale di DiliTrust.

Fabrizio Gallotti, Country Manager di DiliTrust Italia ha aggiunto: "Sicuramente questa acquisizione è un altro passo avanti per consolidare la nostra presenza a livello globale, rafforzando la nostra posizione come punto di riferimento nel mercato LegalTech. Inoltre, con la tecnologia e l'esperienza di doeLEGAL stiamo dando ai nostri clienti quello di cui hanno davvero bisogno: un'unica piattaforma sicura, semplice e completa che copre tutte le loro esigenze, incluso il matter management, inteso come gestione accentrata di tutte le questioni legali interne ed esterne."

A seguito dell'acquisizione, il gruppo DiliTrust conta oltre 300 dipendenti in tutto il mondo. L'azienda, con sede a Parigi, è attiva in oltre 60 Paesi con uffici in Canada (Montréal), UAE (Dubai), Francia (Parigi), Germania (Monaco), Italia (Milano), Messico (Città del Messico), Spagna (Madrid) e Stati Uniti (Wilmington, DE).

Come parte della transazione, tutti i dipendenti di doeLEGAL entreranno a far parte di DiliTrust; i termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.

Questa acquisizione strategica segna la quarta acquisizione di DiliTrust in due anni, dopo l'investimento degli sponsor finanziari Cathay Capital, Eurazeo e Sagard nel 2022, e rafforza l'impegno di DiliTrust a fornire soluzioni LegalTech all'avanguardia a livello globale e la sua dedizione a potenziare i team legali interni, consentendo loro di concentrarsi sul processo decisionale strategico e di massimizzare il loro impatto all'interno dell'organizzazione.

Informazioni su DiliTrust

DiliTrust è un fornitore globale di soluzioni SaaS, basate sull'Intelligenza Artificiale, dedicate a potenziare le direzioni Affari Legali e Societari, restituendo loro tempo prezioso e tranquillità operativa.

Grazie alla sua AI proprietaria, DiliTrust ottimizza e protegge le operazioni legali, consentendo ai team di concentrarsi sulle decisioni strategiche e massimizzare il loro impatto all'interno dell'organizzazione.

La suite DiliTrust Governance permette ai dipartimenti legali di gestire in maniera efficiente l'intero ciclo di vita dei contratti, centralizzare la gestione del gruppo societario, garantire la sicurezza delle riunioni del consiglio di amministrazione e mantenere il controllo sulla gestione delle pratiche legali. Supportando più di 2.500 aziende in oltre 60 Paesi, DiliTrust è presente in mercati chiave come Canada, Dubai, Francia, Germania, Italia, Messico, Spagna e Stati Uniti.

Impegnata a promuovere semplicità, innovazione e sicurezza, DiliTrust aiuta i dipartimenti legali a lavorare in modo più intelligente, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i rischi. Scopri di più su www.dilitrust.com.

Informazioni su doeLEGAL

DoeLEGAL è un fornitore statunitense di soluzioni di Enterprise Legal Management (ELM) che promuove risparmi sui costi e miglioramenti delle performance per i team legali interni. Il suo prodotto di punta, Ascent ELM, semplifica la gestione della fatturazione, dei fornitori e delle questioni legali, fornendo informazioni utili e tempestive ai team legali. www.doelegal.com.

