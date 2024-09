DiliTrust renforce son empreinte internationale grâce à l'acquisition de la LegalTech américaine doeLEGAL

Une solution globale pour simplifier et optimiser les activités des directions juridiques.

PARIS, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- DiliTrust, leader des solutions juridiques et de gouvernance d'entreprise alimentées par l'IA, annonce l'acquisition de doeLEGAL, une société américaine spécialisée dans l'Enterprise Legal Management (ELM).

Yves Garagnon, Global CEO Bruce Kuennen, Président doeLEGAL

Cette acquisition ne se limite pas à l'expansion de DiliTrust, elle reflète également l'ambition de mettre en avant le savoir-faire français à l'international, notamment sur le marché nord-américain. L'entreprise tricolore se distingue ainsi en tant que leader dans le domaine des solutions juridiques en Amérique du Nord et solidifie la position de la France comme moteur d'innovation dans le secteur de la LegalTech.

DiliTrust a connu une forte croissance soutenue par des investissements stratégiques à hauteur de 130 millions d'euros en 2022 de la part de Cathay Capital, Eurazeo, et Sagard.

Cette acquisition, la quatrième en deux ans, souligne la volonté de DiliTrust d'être un acteur majeur de la LegalTech dans le monde.

Yves Garagnon, PDG de DiliTrust, déclare :

"L'acquisition de doeLEGAL va bien au-delà de l'élargissement de notre gamme de solutions. Elle illustre notre ambition de devenir un leader mondial en apportant l'excellence de l'innovation française sur le marché américain. Cette opération nous permet non seulement de renforcer notre offre, mais aussi d'apporter une nouvelle expertise à nos clients, en leur offrant des solutions juridiques sécurisées et intuitives qui répondent à leurs enjeux actuels."

Une synergie de compétences pour une offre complète

Cette acquisition crée une synergie unique entre deux acteurs partageant une vision commune : simplifier et optimiser les opérations juridiques grâce à des solutions innovantes et sécurisées.

doeLEGAL apporte à DiliTrust une expertise reconnue dans le Matter Management et l'e-Billing, des domaines clés pour les départements juridiques modernes.

Grâce à ce rachat, DiliTrust propose une suite de solutions encore plus complète, intégrant la gestion des contrats, la gestion des entités légales et la gestion des conseils d'administration dans une plateforme unifiée.

DiliTrust s'est toujours engagée à être à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine juridique, et l'acquisition de doeLEGAL renforce cette mission en offrant des outils performants et sécurisés, adaptés aux défis croissants des opérations juridiques.

Cette expansion illustre la volonté de DiliTrust de simplifier les processus, d'optimiser les ressources et de fournir une véritable valeur stratégique aux directions juridiques tout en consolidant leur rôle de partenaire d'affaires et en maximisant leur impact au sein de l'organisation.

En accueillant doeLEGAL, DiliTrust ajoute une nouvelle dimension à son offre, et renforce sa position de solution incontournable pour les entreprises désireuses d'optimiser leurs opérations juridiques dans un environnement règlementaire de plus en plus complexe.

À propos de DiliTrust

DiliTrust est un fournisseur mondial de solutions SaaS basées sur de l'IA, engagée à favoriser la simplicité, l'innovation et la sécurité. Sa suite aide les départements juridiques à travailler de manière plus intelligente tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en minimisant les risques.

En s'appuyant sur son IA propriétaire, DiliTrust sécurise et rationalise les opérations juridiques, permettant aux équipes de se concentrer sur des décisions stratégiques et de maximiser leur impact au sein de l'organisation.

La suite DiliTrust Governance permet aux départements juridiques de gérer efficacement l'ensemble du cycle de vie des contrats, de centraliser la gestion des entités, de sécuriser les réunions du conseil d'administration et de maintenir le contrôle sur la gestion des affaires juridiques.

Soutenant plus de 2 500 entreprises dans plus de 60 pays, DiliTrust est présente dans des régions clés telles que le Canada, les Émirats Arabes Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, l'Espagne et les États-Unis.

Pour en savoir plus : www.dilitrust.com.

À propos de doeLEGAL

doeLEGAL est un fournisseur américain de solutions de gestion juridique d'entreprise (Enterprise Legal Management - ELM), permettant aux équipes juridiques internes de réaliser des économies et d'améliorer leurs performances. Le produit phare de l'entreprise, Ascent ELM, simplifie la facturation, la gestion des prestataires et des dossiers tout en fournissant des informations commerciales aux équipes juridiques, exactement là où elles en ont besoin. Pour en savoir plus : www.doelegal.com.

