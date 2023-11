Dopo 2 anni di ottimizzazione dei propri database online, Artmarket.com pubblica un cospicuo Terzo trimestre 2023 crescita del fatturato: + 75%

PARIGI, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Artprice by Mercato dell'arte raccoglie i frutti di due anni di sviluppo che hanno consentito la revisione completa delle proprie banche dati online, portando a un aumento del fatturato di 75% per il terzo trimestre del 2023

thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket: "A gennaio 2023, Artprice di Mercato dell'arte ha implementato la sua nuova versione online, la più efficace nella sua storia, in risposta alla pressione dei clienti da tutto il mondo. Di conseguenza, il nostro fatturato per il 3° trimestre del 2023 ha registrato un aumento del 75% rispetto al periodo precedente. Nell'attuale era "completamente digitale", questo aumento è la ricompensa perfetta per l'enorme lavoro svolto dai nostri team".

Il lancio della nostra nuova versione online è stato un progetto importante che ha coinvolto tutti i database e i servizi di Artprice e che ha richiesto due anni di pianificazione e sviluppo (prolungati dalla crisi di COVID-19).

Dopo una gara d'appalto, Artprice by Artmarket ha selezionato la società Vahumana del gruppo TRSb e il suo team di consulenti esterni di alto livello per la revisione e lo sviluppo della revisione completa di Artprice.com. L'intero progetto è stato condotto con un approccio "utente-centrico" che privilegia l'intuitività dell'esperienza utente (UX) e ottimizza la fluidità e l'ergonomia dell'interfaccia utente (UI).

Dall'inizio di settembre 2023, la versione finale online di Artprice.com by Mercato dell'arte, leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte da 25 anni, diventerà il punto di riferimento del mercato dell'arte in termini di esperienza del cliente e di ergonomia.

Dopo questo lancio di grande successo, i nostri dati iniziali mostrano un'eccellente adozione del nuovo Artprice.com da parte di Mercato dell'arte tra i clienti esistenti e nuovi, nonché un massiccio aumento del 441% del traffico online (registri di attività) su una media mobile di 50MM. A lungo termine, possiamo quindi aspettarci una crescita significativa del fatturato (grazie all'aumento del traffico) e questo è già stato confermato dai dati del terzo trimestre del 2023, che mostrano un aumento del fatturato del 75% rispetto al terzo trimestre del 2023..

La nostra nuova presenza online, intuitiva e facile da usare, con un accesso semplificato, ha unificato tutte le banche dati ad alto valore aggiunto costruite da Artprice.com, dalle sue filiali e dai suoi vari dipartimenti, consentendo così un facile accesso alle informazioni più rilevanti ed esaustive sul mercato dell'arte. Questo ha portato a un aumento molto significativo del numero (e della durata) degli abbonamenti annuali professionali e di fascia alta, confermando chiaramente la forte fiducia dei clienti in Artprice.

Ci siamo impegnati deliberatamente per migliorare l'esperienza mobile dei nostri utenti implementando il web design reattivo (RWD) per l'intero database Artprice. Questo approccio garantisce un'esperienza senza soluzione di continuità, senza ricorrere a una soluzione "App" limitante. A differenza delle app mobili, che spesso richiedono aggiornamenti e correzioni frequenti, la nostra soluzione RWD offre tutta la ricchezza dell'esperienza desktop/laptop.

Il feedback dei clienti e dei membri è unanime: "Il nuovo sito di Artprice è molto più piacevole da usare e permette di navigare tra contenuti ricchi e variegati".

Ora i nostri clienti e utenti stanno scoprendo informazioni di cui non conoscevano l'esistenza. Alcuni pensano addirittura che Artprice debba aver acquisito qualche nuova società per essere cambiata così tanto... Per i suoi partner finanziari e azionisti, questa versione è un vero e proprio "game changer".

La nuova barra di ricerca, posizionata centralmente e intuitiva, offre un accesso immediato a una struttura ad albero esaustiva intorno all'oggetto della ricerca, che in ultima analisi genera un aumento del tempo trascorso su Artprice.com.

Il nostro motore di ricerca si collega istantaneamente ai database di Artprice con informazioni sul mercato dell'arte dal IV secolo a oggi e dati relativi a 825.800 artisti, 16.448.000 prezzi e indici di vendita e 1.087.500 lotti d'asta battuti negli ultimi 12 mesi da 7.200 case d'asta di tutto il mondo.

Artprice by Artmarket fornisce le informazioni più elaborate ed esaustive sul mercato dell'arte e lo strumento di ricerca più utile per accedere a tali informazioni nel mondo, confermando la sua posizione di leader mondiale nelle informazioni sul mercato dell'arte da 25 anni.

La barra di ricerca universale richiama immediatamente un'infinità di informazioni sull'elemento ricercato: che si tratti di un artista, di una biografia, di avvisi e-mail sull'artista, di opere d'arte in aste future e/o passate, di indici del mercato dell'arte, di stime Artpricing®, di opere disponibili sul nostro mercato standardizzato Artprice.com, di notizie e articoli sul mercato dell'arte nel nostro archivio di articoli ArtMarketInsight® o di rapporti Artprice sul mercato dell'arte. Inoltre, collegherà immediatamente la ricerca ai nostri database per estrarre firme e monogrammi, cataloghi ragionati, dati storici archiviati, ecc. che Artprice ha digitalizzato dai principali archivi storici del mercato dell'arte acquisiti in tutto il mondo negli ultimi 25 anni (cfr. il documento di registrazione universale (URD) di Artmarket.com depositato presso l'Autorità francese per i mercati finanziari (AMF)).

Artprice.com di Artmarket utilizza l'intelligenza artificiale algoritmica nella sua AI Intuitive Artmarket®, che consente ai clienti di accedere a raccomandazioni pertinenti e personalizzate su artisti, opere d'arte e vendite all'asta, migliorando così automaticamente la loro conoscenza e comprensione del mercato dell'arte.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande collezione di immagini digitali di arte e mercato dell'arte al mondo, basata sulla collezione di manoscritti e cataloghi di vendita di Artmarket.com, che ora formano una vasta biblioteca fisica e digitale contenente 180 milioni di foto e incisioni di opere d'arte dal 1700 ai giorni nostri, tutte commentate dai nostri storici.

In questo settore economico molto specifico, Artmarket.com possiede di gran lunga il maggior volume di dati oggettivi e proprietari (a valore aggiunto) di alta qualità sul mercato dell'arte. Gli archivi documentari originali, i codici manoscritti, i libri annotati e i cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni sono una risorsa fondamentale, in quanto rappresentano una barriera quasi inespugnabile all'ingresso.

Inoltre, la nuova architettura online di Artprice integra nuovi spazi di comunicazione per gli inserzionisti, supportati da un nuovo Back Office per la gestione completamente autonoma dei loro annunci. Con le nuove entrate pubblicitarie, Artprice by Artmarket prevede di raddoppiare il proprio fatturato nel 2023/2024 rispetto all'esercizio precedente.

Nonostante l'attuale contesto geopolitico ed economico, il mercato dell'arte mostra una salute dinamica, con record d'asta regolarmente battuti in tutti i periodi artistici e in tutti i paesi durante le recenti vendite. Non sono state annullate vendite catalogate classiche e/o di prestigio per la fine del 2023 e del 2024, vendite che sono i principali indicatori della condizione del mercato.

Le principali case d'asta e gli investitori sanno bene che il mercato dell'arte è un bene rifugio e un buon investimento, come dimostra l'indice Artprice100©. L'attuale periodo di incertezza spinge anche a nuovi investimenti nel mercato dell'arte.

La guerra sul suolo europeo, il conflitto in Medio Oriente, l'aumento vertiginoso dei tassi di interesse e i timori di recessione non hanno avuto la meglio sul mercato dell'arte alla fine del 2023.

Non esitate a contattare il nostro Dipartimento di Econometria per le vostre esigenze in materia di statistica e studi personalizzati:

Le informazioni e gli studi econometrici prodotti da Artmarket.com sono presentati in modo esclusivo per analizzare e comprendere le realtà statistiche del mercato dell'arte. Non devono essere considerati in alcun modo un consiglio o un suggerimento o una sollecitazione a investire nel mercato dell'arte o in Artmarket.com, quotato all'Euronext di Parigi.

Copyright 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Informazioni su Mercato dell'arte:

Artmarket.com è quotata al numero Eurolista da Euronext Parigi, SRD long only ed Euroclear: 7478 – Bloomberg: RPC – Reuters: ARTF.

Artmarket e il reparto Artprice sono stati fondati nel 1997 dal CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket e il reparto Artprice sono controllati da Groupe Serveur, creato nel 1987.

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte con, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nell'accumulo, nella gestione e nello sfruttamento delle informazioni storiche e attuali sul mercato dell'arte in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta che coprono oltre 825.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte, si è posta come obiettivo, mediante il suo Global Standardized Marketplace, di diventare la piattaforma di NFT di belle arti più importante al mondo.

Artprice Images® consente un accesso illimitato alla più grande banca di immagini del mercato dell'arte al mondo: ben 180 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 ad oggi, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il reparto Artprice, raccoglie dati su base permanente da 7200 case d'asta e fornisce informazioni chiave sul mercato dell'arte per le principali agenzie di stampa e media (7.200 pubblicazioni). La rete di 7,2 milioni di utenti (membri registrati + social media) ha accesso agli annunci pubblicati dagli altri membri e oggi rappresenta il principale Global Standardized Marketplace® per acquistare e vendere opere d'arte a un prezzo fisso o ad offerta (aste regolamentate dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo L 321.3 del Codice commerciale francese).

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto due volte l' Etichetta statale "Impresa innovativa " dalla Banca pubblica per gli investimenti (BPI), che ha sostenuto l'azienda nel suo progetto per consolidare la sua posizione di attore globale nel mercato dell'arte.

Contattate Artmarket.com e il suo reparto Artprice - Contatto: Thierry Ehrmann,

