Dopo la vendita di Frutarom da 7,1 miliardi di dollari americani, Ori Yehudai diventa il Presidente e investitore attivo di Sade Group

Ex azionista e Amministratore Delegato di Frutarom, Ori Yehudai, è entrato a far parte di una nuova azienda del mondo della cannabis. Dopo aver venduto l'azienda di successo lo scorso anno per 7,1 miliardi di dollari americani, ha deciso ora di investire come partner ed impegnarsi nel ruolo attivo di Presidente, per portare Sade Group verso il successo. Yakir Gabay, un imprenditore internazionale multimiliardario, magnate immobiliare tedesco che è uno dei principali azionisti e partner del Gruppo Sade, è entrato a far parte della società. Insieme a lui anche Ran Nussbaum, uomo d'affari, Co-fondatore e Partner responsabile della gestione di Pontifax Group, una società di capitali che investe nelle aziende farmaceutiche e in quelle legate alle scienze della vita. Grazie all'unione degli sforzi, l'azienda sta attualmente cercando fondi per espandersi in nuove acquisizioni. Fonti vicine alla società si aspettano che quest'ultima riesca presto ad ottenere fondi importanti, che le permetteranno di articolare i piani per espandere le sue attività nel mercato europeo e in altri mercati.

Sade Group è un'azienda integrata verticalmente che copre dalla scelta del seme ai prodotti farmaceutici a base di cannabis. L'azienda ha le potenzialità per essere una delle aziende del momento più avanzate, e di qualità per quanto riguarda i medicinali a base di cannabis. La loro conoscenza della pianta di cannabis, dalla sua genetica al prodotto finale, permette loro di portare sul mercato prodotti di qualità superiore e di far progredire le cure per i pazienti. Il Sade Group ha ampliato le sue conoscenze sulla crescita per scopi di ricerca, e l'ha trasformate in una crescita globale e commerciale. Il progetto attuale di concentrare tutti gli sforzi sulla ricerca clinica e la transizione verso la produzione industriale porterà, alla fine, l'azienda alla creazione di marchi altamente riconosciuti. L'azienda intende operare nei canali che comprendono i campi della medicina, del cibo e della cosmetica.

Ori Yehudai ha aggiunto: "Dopo aver esaminato a fondo questo settore giovane, ho trovato alla fine un'azienda con una strategia matura e con un team dalle conoscenze multidisciplinari che farà di Sade il leader di fatto in questo settore. Nei prossimi sei mesi, completeremo la fondazione dell'azienda, in modo da poterla far diventare una delle aziende leader nel mondo, avremo bisogno di un finanziamento importante e lo mobiliteremo."

Per maggiori informazioni:

Tel 305-933-4646 / E-mail: sadegroupinfo@gmail.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/887922/Sade_Group.jpg

SOURCE Sade Group