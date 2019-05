Após a venda da Frutarom por 7,1 mil milhões de USD, Ori Yehudai une-se ao Sade Group como presidente e investidor ativo

NESS ZIONA, Israel, 20 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Ori Yehudai: "Fiz uma empresa valer 3 milhões de dólares e vendi-a à IFF por 7,1 mil milhões de dólares em 2018. Na minha opinião, o sucesso da nossa empresa de cannabis será construir uma empresa farmacêutica industrial com as normas mais rígidas. Tivemos duas dessas fábricas e sei o que isso significa. Algumas das empresas que operam no mercado hoje não sabem necessariamente o que significa cumprir padrões e como construir um empreendimento de sucesso de longa duração."

