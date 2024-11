Due casi di Tai'an sono stati selezionati come casi tipici di trasformazione energetica green e a basse emissioni di carbonio nella provincia di Shandong

TAIAN, Cina, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Questo è un rapporto dell'ufficio dello Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Recentemente l'Ufficio provinciale per l'energia dello Shandong ha annunciato casi tipici di trasformazione energetica green e a basse emissioni di carbonio. Sono stati selezionati con successo il progetto di un sistema di micro rete elettrica ecologico, a basse emissioni di carbonio, efficiente, flessibile e multiscenario (Taian Taikai Green and Low Carbon Multi scenario Flexible Smart Park Microgrid) e il progetto di una centrale elettrica dimostrativa nazionale da 300 MW con immagazzinaggio avanzato di energia ad aria compressa (Taian Feicheng 300MW Advanced Compressed Energy Storage National Demonstration Power Station).

La domanda presentata da Taikai High Voltage Switchgear Company per il progetto Taikai Green and Low Carbon Multi scenario Flexible Smart Park Microgrid è stata selezionata come un tipico caso di "Sviluppo dell'integrazione tra energia e impresa (parco)". Taikai High Voltage Switchgear Company ha realizzato tale sistema utilizzando router energetici integrati, dispositivi di interconnessione flessibili e tecnologia di controllo intelligente. Questo sistema riduce efficacemente i costi di consumo energetico per le aziende, promuove il duplice miglioramento dell'efficienza energetica e dell'efficienza delle emissioni di carbonio e fornisce un percorso di riferimento e replicabile per la costruzione di micro reti elettriche nelle aziende (parchi) in tutta la città e anche nella provincia.

Il progetto Tai'an Feicheng 300MW Advanced Compressed Air Energy Storage National Demonstration Power Station, annunciato da China Energy Storage (Shandong) Power Energy Co., Ltd., è stato selezionato come un tipico caso di "nuovi formati, nuovi modelli e nuove applicazioni tecnologiche". Il 30 aprile 2024 tale centrale elettrica dimostrativa è stata collegata con successo alla rete elettrica per la prima volta. Si tratta della più grande, più efficiente, più performante e più economica centrale elettrica a immagazzinaggio di energia ad aria compressa al mondo, con una produzione annua fino a 600 milioni di kWh. Nei periodi di picco del consumo di energia elettrica può garantire la sicurezza dell'erogazione a circa 200.000-300.000 famiglie, conseguire un risparmio di circa 189.000 tonnellate di carbone standard all'anno e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di circa 490.000 tonnellate.

Tai'an si concentrerà sulla costruzione di un nuovo sistema energetico e sulla promozione coordinata di una trasformazione energetica green e a basse emissioni di carbonio, accelererà la costruzione di un nuovo sistema energetico pulito, a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente, svilupperà vigorosamente l'energia rinnovabile, predisporrà e costruirà un nuovo sistema di immagazzinaggio di energia diversificato basato principalmente sullo stoccaggio tramite pompe, sullo stoccaggio di energia in caverne di sale e sullo stoccaggio di energia elettrochimica, esplorerà la modalità di costruzione e gestione operativa di micro reti elettriche intelligenti con le caratteristiche di Tai'an e darà nuovo impulso allo sviluppo green, a basse emissioni di carbonio e di alta qualità della città.