DXC lancia DXC CoreIgnite per consentire alle istituzioni finanziarie di collegarsi rapidamente e di scalare gli ecosistemi fintech

Collega gli istituti finanziari agli ecosistemi fintech nei settori dei pagamenti, degli asset digitali e della finanza integrata tramite una rete di partner precedentemente integrata, che comprende Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions e ArcOne

Supporta le banche nel lanciare e scalare nuovi servizi con maggiore rapidità, riducendo la complessità dell'integrazione nei sistemi bancari centrali esistenti

CoreIgnite fa parte di DXC GrowthX, che mira a offrire supporto ai clienti per modernizzarsi più rapidamente, accelerare l'innovazione e cogliere nuove opportunità di crescita tramite la trasformazione digitale

ASHBURN, Virginia, 5 giugno 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader per la tecnologia e l'innovazione aziendale, ha comunicato oggi il lancio di DXC CoreIgnite, una piattaforma di orchestrazione dei ricavi nativa del cloud, pensata per offrire agli istituti finanziari un unico punto di connessione agli ecosistemi fintech, orchestrare i flussi di lavoro finanziari e attivare nuove opportunità di ricavo: tutto ciò, lavorando con i sistemi core esistenti.

DXC CoreIgnite

Creato per funzionare sia sulla piattaforma di core banking Hogan di DXC sia in ambienti non Hogan, DXC CoreIgnite consente alle banche di modernizzarsi in modo incrementale, ottimizzando gli investimenti infrastrutturali esistenti. Grazie a integrazioni predefinite e all'orchestrazione in tempo reale, CoreIgnite offre accesso diretto a reti di pagamento, ecosistemi di asset digitali, funzionalità finanziarie integrate e una rete di partner in crescita, che include Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions e ArcOne.

Il settore dei servizi finanziari si sta rimodellando grazie alla finanza integrata, agli asset digitali e ai pagamenti in tempo reale, con nuove opportunità di crescita e di coinvolgimento dei clienti. Tuttavia, molte istituzioni sono ancora limitate da integrazioni frammentate, architetture vecchie e dai costi e dalla complessità della modernizzazione. Man mano che la concorrenza aumenta, DXC CoreIgnite offre alle banche la possibilità di connettere rapidamente i partner, lanciare nuove offerte e scalare l'innovazione con maggiore velocità e flessibilità.

Creato dagli ingegneri di DXC e basato su decenni di esperienza nel settore bancario, CoreIgnite offre un unico livello di orchestrazione, che consente alle istituzioni di connettere, gestire e scalare le funzionalità fintech, senza sostituire i sistemi principali cui si affidano ogni giorno. La sua architettura componibile e il modello di esecuzione in tempo reale riducono la complessità dell'integrazione, accelerano il time-to-value e consentono alle banche di introdurre nuovi servizi in modo più efficiente.

A differenza delle soluzioni tradizionali che richiedono integrazioni personalizzate con più fornitori, CoreIgnite offre funzionalità di abilitazione e orchestrazione tecnologica che consentono gli istituti finanziari di supportare un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui:

Finanza integrata

Servizi Buy Now Pay Later (BNPL, "Compra ora, paga dopo")

Asset digitali e servizi abilitati alle stablecoin

Gestione dei pagamenti tramite reti ACH, RTP, FedNow, bonifici bancari e carte di credito

"CoreIgnite fornisce infrastrutture fintech per gli istituti finanziari che vogliono innovarsi più rapidamente, scalare con maggiore flessibilità e competere in modo più efficace nell'economia bancaria digitale". Grazie alla nostra piattaforma sicura, componibile e API‑first, le banche possono connettere nuove funzionalità, orchestrare i flussi di lavoro finanziari e attivare servizi finanziari digitali, senza interrompere i sistemi principali cui si affidano ogni giorno. Separando l'innovazione dal nucleo centrale, le istituzioni sono in grado di ridurre la complessità dell'integrazione, agire più rapidamente e cogliere nuove opportunità di ricavo su larga scala". — Sandeep Bhanote, Responsabile globale e direttore generale di GrowthX, DXC Technology

DXC CoreIgnite semplifica le modalità di accesso e scalabilità dei servizi fintech da parte delle banche, dall'onboarding e dall'idoneità fino ai pagamenti e alla gestione dei partner. Le istituzioni possono aggiungere, cambiare e ampliare le funzionalità sulla base dell'evoluzione delle esigenze aziendali, contribuendo a ridurre la complessità dell'integrazione e i costi operativi, accelerando il time-to-market.

CoreIgnite si fonda sulla solidità di DXC Hogan, la piattaforma di core banking di punta che gestisce oltre 300 milioni di conti di deposito e oltre 5 trilioni di dollari di depositi in tutto il mondo. CoreIgnite fa parte di DXC GrowthX, il settore di crescita strategica di DXC, focalizzata sullo sviluppo di software, piattaforme e soluzioni specifiche per settore, che supportano i clienti nel gestire la trasformazione del settore e a cogliere nuove risorse per crescere.

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader nel campo della tecnologia e dell'innovazione aziendale, che fornisce software, servizi e soluzioni ad aziende globali e organizzazioni del settore pubblico, aiutandole a sfruttare l'IA per ottenere risultati in tempi rapidi in un momento di cambiamenti esponenziali. Grazie alla sua profonda esperienza nei servizi di infrastruttura gestita, nella modernizzazione delle applicazioni e nelle soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcune delle infrastrutture tecnologiche più complesse al mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito dxc.com.