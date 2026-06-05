DXC lancia uno dei motori di crescita più potenti: DXC Engineering

DXC migliora a livello formale la divisione di ingegneria come offerta di servizi distinta all'interno della sua organizzazione Consulting & Engineering Services (CES), unendo soluzioni approfondite specifiche del settore, un potente ecosistema di partner tecnologici strategici e soluzioni basate sull'IA

Oltre 11.000 ingegneri in 29 Paesi all'interno di CES, la più ampia organizzazione di servizi di consulenza e ingegneria di DXC, costituita da 40.000 persone

Un mercato dell'ingegneria in rapida espansione, dove l'unione di ampia conoscenza del settore, piattaforme proprietarie e un ecosistema di partner selezionati di DXC crea una proposta di valore differenziata a livello strutturale

Software che alimenta oltre 50 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui si fidano 17 delle 20 principali banche a livello globale e infrastrutture mission-critical: ciò dimostra una prassi ingegneristica che opera già su scala globale

ASHBURN, Virginia, 5 giugno 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader nel settore della tecnologia e dell'innovazione aziendale, ha presentato oggi DXC Engineering, un'offerta di servizi diversa e un pilastro fondamentale della divisione Consulting & Engineering Services (CES). DXC Engineering si basa sull'esperienza ventennale di Luxoft nell'ingegneria digitale, acquisita nel 2019, e impiega oltre 11.000 ingegneri altamente specializzati, che forniscono soluzioni strategiche per i settori dei servizi finanziari, automobilistico, manifatturiero, delle telecomunicazioni, energetico e per altri ambiti.

DXC Engineering logo Speed Speed

La nuova entità riunisce tre competenze diverse: un'ampia esperienza nel settore, un ecosistema di partnership specifiche per l'industria e l'IA, e la progettazione di prodotti intelligenti basata sull'IA fisica. DXC Engineering non effettua una separazione della conoscenza dall'esecuzione tecnica, offrendo ai clienti un unico partner per gestire le sfide più importanti. DXC sviluppa soluzioni per i clienti, tra cui un motore di gestione del rischio di trading in grado di affrontare la reale volatilità del mercato, un software per la guida autonoma conforme agli standard di sicurezza a livello funzionale, e una piattaforma di rete per telecomunicazioni in tempo reale scalabile. DXC Engineering si fonda su questi principi con investimenti mirati, in modo da sfruttare il potenziale creato dall'IA.

"Grazie a DXC Engineering, stiamo scommettendo in modo consapevole e puntando doppio sul DNA ingegneristico unico di DXC. Siamo nelle fasi iniziali dell'era del software-defined, ed è arrivato il momento per i clienti di convertire ricerca e sviluppo in sistemi intelligenti definiti dal software, che li supporteranno nell'avere successo sul mercato. DXC Engineering dimostra al mercato e ai nostri clienti la crescente importanza data alla nostra proprietà intellettuale, a livello umano e digitale. I nostri clienti si affidano a DXC per progettare, creare e gestire sistemi intelligenti su larga scala, soprattutto in ambienti in cui fallire non è un'opzione, e DXC Engineering accelererà tale capacità proprio quando è più necessaria sul mercato".

— Ramnath Venkataraman, Presidente, Consulting & Engineering Services, DXC Technology

CAPACITÀ CHE DXC ENGINEERING OFFRE AL MERCATO

Soluzioni specifiche di settore:

DXC Engineering opera in entrambi gli estremi dello spettro ingegneristico: integra i pacchetti software specifici del settore da cui dipendono i clienti, e, contemporaneamente, crea i sistemi proprietari, come motori di trading, piattaforme di rischio, infrastrutture di digital banking, che la distinguono sul mercato. Nel settore dei servizi finanziari, DXC Engineering supporta piattaforme di trading, gestione del rischio, tesoreria, pagamenti, digital banking e conformità normativa utilizzate dalle maggiori istituzioni a livello globale. Nel settore automobilistico, tale modello duale alimenta AMBER, il framework software proprietario di DXC che limita i cicli di sviluppo del software per veicoli fino al 50% e i costi dell'infotainment fino al 30%. In altri settori, DXC Engineering offre modernizzazione delle reti di telecomunicazioni, piattaforme operative basate sull'IA, produzione intelligente e soluzioni di ingegneria industriale, per offrire supporto a processi e infrastrutture critici. L'unione di un'ampia esperienza nell'integrazione e di soluzioni ingegneristiche personalizzate consente a DXC di realizzare trasformazioni complesse e su larga scala con velocità, precisione e sicurezza.

Un solido ecosistema di partner

DXC Engineering ha creato volutamente un ecosistema di partner che include l'intera gamma di esigenze dei clienti, dai leader nel settore del silicio e del calcolo IA, che sbloccano la convergenza hardware-software, agli specialisti di piattaforme di settore tra cui Murex, Temenos e altri che definiscono il funzionamento dei mercati finanziari, delle operazioni di trading e dei sistemi bancari centrali, fino a un gruppo in espansione di startup tecnologiche specializzate, che portano capacità avanzate all'interno degli ambienti di produzione. A ogni livello, DXC Engineering aggiunge la propria ingegneria su misura e un'integrazione su scala aziendale, che va ben oltre ciò che qualsiasi partner specializzato in un'unica funzionalità potrebbe offrire da solo.

IA fisica e sistemi intelligenti abilitati dall'IA

DXC Engineering applica l'IA sia agli ambienti aziendali che a quelli fisici, in modo da migliorare l'automazione, la resilienza, la produttività e l'intelligenza operativa. Ciò comprende piattaforme bancarie e operative, sistemi intelligenti di telecomunicazione e infrastrutture, e analisi operative avanzate in vari settori.

In un ambiente fisico, al centro delle capacità di DXC Engineering nello sviluppo di prodotti intelligenti si trova l'IA fisica: la disciplina che progetta sistemi intelligenti, in cui software, hardware e IA convergono in ambienti reali

Dalla preparazione dei veicoli autonomi pronti per la circolazione su strada al miglioramento della produttività delle linee di produzione a velocità senza precedenti, DXC collabora con leader nel settore dei semiconduttori e del calcolo per l'IA, quale NVIDIA, per integrare soluzioni di potenza di calcolo integrate in grado di dare vita all'IA fisica per i clienti in modalità che ridefiniscono ciò che è possibile.

SU SCALA OGGI

Servizi finanziari: serviamo 17 delle 20 principali banche al mondo; oltre 350 clienti nel settore bancario e dei mercati dei capitali in 70 Paesi; la maggiore azienda al mondo nell'implementazione di Murex

Settore automobilistico: software presente in oltre 50 milioni di veicoli; programmi attivi con i principali OEM europei e globali, e fornitori di livello Tier-1 con la piattaforma AMBER

Altri settori principali, coperti da oltre 150 clienti e più di 3000 progetti realizzati