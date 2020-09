Edgard & Cooper cresce con un'affiliazione importante in 5 territori europei

In linea con l'orientamento del mercato verso alimenti per animali più sani e umanizzati [1] , l'azienda offre una gamma di mangimi secchi contenente carne fresca, senza prodotti trasformati o essiccati come farine a base di carne e pesce, arricchiti con integratori sani e cucinati con cura, applicando una minima lavorazione, in modo da mantenere il massimo valore nutrizionale.

Il marchio inoltre impiega con orgoglio imballaggi dall'impatto ambientale minimo; le confezioni per alimenti secchi sono infatti realizzate con materiali biodegradabili al 100%, un mix di carta certificata FSC e un'innovativa bioplastica a base di patate. Ad oggi il marchio ha venduto oltre 5 milioni di confezioni in tutta Europa. Oltre alle sue credenziali di sostenibilità, il marchio vanta un forte approccio etico; ha infatti recentemente dichiarato il proprio impegno a donare l'1% delle vendite annuali alla propria Fondazione di beneficenza indipendente che sostiene cani e gatti bisognosi in tutto il mondo.

La collaborazione con Fressnapf, il più grande rivenditore di articoli per animali domestici d'Europa, consentirà al marchio di alimenti per animali domestici di raggiungere oltre 245 negozi in Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Irlanda, oltre a offrire una selezione completa online in Germania, mercato nazionale del rivenditore.

Il marchio sta lavorando alla presentazione della prima confezione in lingua tedesca e ha previsto un incredibile piano di lancio per il rivenditore, con oltre 200 espositori a supporto dei punti vendita.

Jürgen Degrande, uno dei fondatori di Edgard & Cooper, ha commentato: "Per noi è un'enorme traguardo lanciare il nostro marchio feel-good con Fressnapf. Ciò significa che possiamo offrire a un maggior numero di acquirenti in tutta Europa la possibilità di acquistare prodotti più sani ed eco-sostenibili per i loro animali".

I prodotti Edgard & Cooper sono ora disponibili in 14 mercati in tutta Europa e l'azienda mira a proseguire la propria espansione nel corso del prossimo anno.

Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo [email protected], oppure visitate il sito web www.edgardcooper.com.

1. World Market for Pet Care, Euromonitor, giugno 2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252242/Edgard_Cooper_Retailer.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252243/Edgard_Cooper_Range.jpg

Joanna Bacon, +44 (0)7762 751629, [email protected]

Link correlati

https://www.edgardcooper.com



SOURCE Edgard & Cooper