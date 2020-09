Edgard & Cooper accélère son expansion avec une entrée majeure sur le marché dans cinq territoires européens

En phase avec les tendances du marché axées sur des aliments humanisés plus sains pour animaux [1] - leur gamme de croquettes contient de la viande fraîche, sans ingrédient transformé ni déshydraté tel que la farine de viande ou de poisson. On y ajoute ensuite un supplément d'ingrédients sains, avant de la cuire lentement, et ce, avec une transformation minime afin de préserver la valeur nutritionnelle au maximum.

La marque est également fière de veiller à ce que ses emballages aient le moins d'impact possible sur la planète et emballe toutes ses croquettes dans des matériaux 100 % biodégradables, un mélange de papier certifié FSC et de bioplastique innovant à base de pommes de terre. Jusqu'à maintenant, la marque a vendu plus de 5 millions de sacs dans toute l'Europe. Outre ses efforts en matière de développement durable, la marque repose sur de fortes valeurs éthiques et a récemment dévoilé son nouvel engagement de verser 1 % de son chiffre d'affaires à sa fondation caritative indépendante venant en aide aux chats et aux chiens du monde entier.

L'entente conclue avec Fressnapf, le plus important distributeur de produits pour animaux en Europe, permettra à la marque novatrice de nourriture pour animaux de faire son apparition dans plus de 245 magasins en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Luxembourg et en Irlande. Une gamme complète sera également lancée en ligne sur le marché d'origine du distributeur, l'Allemagne.

La marque a aussi montré sa détermination face à ce lancement en dévoilant son premier emballage en langue allemande ainsi qu'un impressionnant plan de lancement sur mesure pour le distributeur comprenant plus de 200 présentoirs pour soutenir le lancement en magasin.

Jürgen Degrande, l'un des fondateurs d'Edgard & Cooper, a indiqué : « Lancer notre marque bienveillante avec Fressnapf représente une étape majeure pour nous. Cela signifie que nous pouvons approvisionner encore plus de personnes qui, à travers l'Europe, prennent la décision de faire des choix plus sains et plus respectueux de la planète pour leurs animaux de compagnie. »

Les produits Edgard & Cooper sont maintenant disponibles sur 14 marchés européens et l'entreprise est bien déterminée à poursuivre sa croissance l'année prochaine.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou consulter le site www.edgardcooper.com.

