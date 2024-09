Emerging Travel Group rafforza il segmento viaggi di lavoro con una nomina strategica

DUBAI, EAU, 18 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Emerging Travel Group (ETG), società internazionale del settore turistico che opera con i brand RateHawk, ZenHotels e Roundtrip, ha annunciato una nomina strategica a livello dirigenziale per rafforzare il segmento сorporate. Sergiu Les, infatti, entra a far parte del gruppo nel ruolo di Head of Corporate Department.

In questa nuova posizione, Sergiu sarà responsabile della strategia e dello sviluppo dei prodotti corporate assumendo la guida di un team di oltre 50 persone. Da Strasburgo, in Francia, Sergiu si occuperà di supervisionare la strategia commerciale di Roundtrip, brand di ETG dedicato al business travel che offre una piattaforma di prenotazione per piccole e medie imprese. Inoltre, si assicurerà che la società continui a raggiungere e superare gli obiettivi di vendita e di soddisfazione dei clienti rafforzando la propria posizione sul mercato.

Sergiu apporterà a ETG un'esperienza più che ventennale nella gestione e nella tecnologia per il settore travel nella zona EMEA. In precedenza Sergiu ha ricoperto il ruolo di Global Sales Director presso CWT, dedicandosi all'acquisizione di nuovi clienti per grandi società. Nell'ultimo decennio ha lavorato in varie posizioni per Navan (ex TripAction) e Amex GBT.

Secondo Felix Shpilman, AD di ETG, "L'arrivo di Sergiu avviene in un momento cruciale, ossia a ridosso della stagione dei viaggi aziendali. La sua vasta esperienza e profonda conoscenza del settore ci daranno grande impulso per far crescere le nostre soluzioni per i viaggi di lavoro".

Riguardo al suo nuovo ruolo, Sergiu Les ha affermato: "Sono entusiasta di entrare a far parte di ETG e poter contribuire al percorso di crescita della società. L'opportunità di assumere la guida di team commerciali a livello mondiale è perfettamente in linea con la mia passione per le vendite e il mio innato entusiasmo per l'interazione con la clientela, potendo contare su team di vendita altamente performanti nell'ecosistema del travel management. Non vedo l'ora di lavorare con questo team talentuoso per aumentare il successo dell'azienda e orientarne l'espansione in nuovi mercati."

Roundtrip, piattaforma di ETG per i viaggi di lavoro, è stata lanciata nell'estate del 2022 e ha rapidamente guadagnato popolarità. Oggi è utilizzata da oltre 4.500 partner come sistema unico per l'organizzazione di viaggi aziendali. La piattaforma offre un catalogo di più di 2,6 milioni di strutture ricettive, di cui 100.000 con contratti diretti, biglietti aerei di oltre 400 compagnie, transfer e altri servizi.

