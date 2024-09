Emerging Travel Group renforce sa division Voyages d'Affaires avec une nomination stratégique

DUBAI, EAU, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Emerging Travel Group, entreprise internationale dans le domaine du voyage, opérant les marques RateHawk, ZenHotels, et Roundtrip, a annoncé une nomination stratégique pour renforcer sa division Déplacements Professionnels. Sergiu Les rejoint l'entreprise en tant que Head of Corporate Travel Department, EMEA.

Dans ses nouvelles fonctions, Sergiu sera responsable de la stratégie commerciale, roadmap technologique et dirigera une équipe de plus de 50 professionnels. Basé à Strasbourg en France, Sergiu supervisera la stratégie de développement de la marque Roundtrip, appartenant au groupe Emerging Travel, une plateforme digitale de réservation pour des déplacements professionnels à destination des petites et moyennes entreprises, afin de permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs de croissance et de satisfaction clients, tout en renforçant sa position sur le marché.

Sergiu rejoint Emerging Travel Group après plus de 10 ans d'expérience dans le business travel et technologies liées, dans la région EMEA. Plus récemment, Sergiu occupait la fonction de Directeur des ventes globales chez CWT en charge de l'acquisition de clients grands comptes. Au cours des dix dernières années, il a occupé notamment plusieurs autres postes liés aux voyages d'affaires et à la technologie, chez Navan (anciennement TripActions) ou American Express Global Business Travel.

Felix Shpilman , CEO de Emerging Travel Group, déclare : « Sergiu nous rejoint à un moment crucial de notre développement stratégique ; grâce à son expertise et sa connaissance approfondie de l'industrie, nous sommes en position de challenger le marché en proposant nos solutions innovantes ».

De son côté, Sergiu Les commente : « Je suis ravi de rejoindre Emerging Travel Group et de contribuer à la croissance de l'entreprise. L'opportunité de diriger des équipes commerciales à travers le monde s'aligne parfaitement avec ma passion pour les ventes et la gestion des relations clients, tout en capitalisant sur des équipes expertes, professionnelles et performantes. Je suis impatient de travailler avec cette équipe talentueuse et multiculturelle pour poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés ».

La plateforme digitale destinée aux voyages d'affaires d'Emerging Travel Group, Roundtrip, lancée au cours de l'été 2022, a rapidement gagné en croissance. Plus de 4500 sociétés l'utilisent pour planifier les déplacements professionnels de leurs collaborateurs. La plateforme propose un répertoire complet de plus de 2,6 millions d'options d'hébergement, dont 100 000 sous contrat direct, ainsi que plus de 400 compagnies aériennes, transferts privés et navettes dans 150 pays.

