Enfinity Global chiude un finanziamento a lungo termine di 242 milioni di dollari per tre centrali solari operative in Giappone

TOKYO, 3 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, una delle principali società di servizi di energia rinnovabile e sostenibilità, si è assicurata finanziamenti a lungo termine per 242 milioni di dollari (¥ 29 miliardi) per tre impianti fotovoltaici su scala industriale di recente completati in Giappone per un totale di 70 MW. Le centrali elettriche solari sono contrattualizzate per 18 anni nell'ambito del programma FIT. Nomura, istituzione finanziaria globale, ha agito come lead arranger iniziale/bookrunner unico e Aozora Bank, una delle principali banche commerciali giapponesi, ha agito come lead arranger/agente.

Kurokawa project

"Siamo impegnati a sostenere l'ambizioso piano del Giappone per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050", ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. "Siamo grati per la fiducia riposta dai nostri partner finanziari Nomura e Aozora Bank".

"Nomura è lieta di fornire liquidità e supporto a Enfinity Global per garantire il finanziamento di questi importanti progetti solari", ha dichiarato Vinod Mukani, Global Head del gruppo Infrastructure and Power Finance ("IPF") di Nomura. "Nomura è lieta di sviluppare soluzioni per i suoi clienti, come quelle realizzate con team di alto livello come Enfinity Global, che stanno accelerando la transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di carbonio".

"Aozora è lieta di avere l'opportunità di supportare i progetti solari di Enfinity Global in Giappone", ha dichiarato Hiroki Nakazato, Executive Officer, Head of Environment Business Group. "Aozora continuerà a concentrarsi sui finanziamenti che supportano le iniziative dei nostri clienti per sviluppare l'energia rinnovabile e la transizione energetica per un'economia senza emissioni di carbonio".

All'inizio di quest'anno, Enfinity Global ha annunciato l'acquisizione di un portfolio solare fotovoltaico da 250 MW in Giappone con un valore aziendale di $ 1 miliardo che ha consolidato la posizione di Enfinity Global come uno dei leader del settore nel paese.

Informazioni su Enfinity Global

Enfinity Global Inc., insieme alle sue controllate, è una società leader nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi di sostenibilità con sede negli Stati Uniti. Come piattaforma globale di soluzioni per le energie rinnovabili, si concentra sullo sviluppo, il finanziamento, la costruzione e la gestione di risorse di energia rinnovabile. Con uffici in Nord America, Asia ed Europa, l'azienda sviluppa soluzioni sostenibili che aiutano a raggiungere un'impronta di carbonio zero e consentono una transizione graduale verso un'economia senza emissioni di carbonio in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Enfinity Global, visitare: www.enfinity.global.

Informazioni su Nomura

Nomura è un gruppo globale di servizi finanziari con una rete integrata che copre oltre 30 paesi e regioni. Collegando i mercati Est e Ovest, Nomura soddisfa le esigenze di individui, istituzioni, aziende e governi attraverso le sue tre divisioni aziendali: Retail, Wholesale (Global Markets e Investment Banking) e Investment Management. Fondata nel 1925, l'azienda si basa su una tradizione di imprenditorialità disciplinata, al servizio dei clienti con soluzioni creative. Infrastructure and Power Finance di Nomura fornisce un pool diversificato di soluzioni di finanziamento ai proprietari di progetti a livello globale. Per ulteriori informazioni su Nomura, visitare www.nomura.com.

Informazioni su Aozora Bank Group

Aozora Bank Group è un gruppo finanziario unico che opera e sviluppa la propria attività a livello nazionale e globale. La nostra missione come professionisti della finanza è "contribuire allo sviluppo della società attraverso la creazione di nuovi servizi finanziari a valore aggiunto" e, attraverso il contributo al benessere di tutti i nostri stakeholder, tra cui ambiente, società, clienti, azionisti e dipendenti, cercare di creare valore sociale ed economico.

Aozora mira a realizzare la creazione di nuove imprese, collaborando con istituzioni finanziarie regionali in tutto il Giappone e un'ampia varietà di partner commerciali. Al fine di servire meglio i suoi clienti retail e corporate, Aozora sfrutta la sua esperienza in tutte le società del gruppo che forniscono servizi come filiali estere, internet banking, servizi di prestito, titoli, istituti di ricerca, fondi di investimento, consulenza sugli investimenti immobiliari, consulenza M&A e investimenti aziendali. Per ulteriori informazioni su Aozora, visitare: www.aozorabank.co.jp.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1871638/Enfinity_Global_Kurokawa.jpg

