Enfinity Global conclut un financement à long terme de 242 millions de dollars pour trois centrales solaires opérationnelles au Japon

TOKYO, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, une société leader dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, a obtenu un financement à long terme de 242 millions de dollars (29 milliards de yens) pour trois centrales solaires photovoltaïques de 70 MW récemment achevées au Japon. Les centrales sont sous contrat pour 18 ans dans le cadre du programme FIT. Nomura, une institution financière mondiale, a agi en tant qu'arrangeur principal initial/teneur de livre unique et Aozora Bank, l'une des principales banques commerciales japonaises, a agi en tant qu'arrangeur principal/agent.

Kurokawa project

« Nous sommes déterminés à soutenir le plan ambitieux du Japon visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 », a déclaré Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « Nous sommes reconnaissants de la confiance témoignée par nos partenaires financiers, Nomura et Aozora Bank. »

« Nomura est heureux de fournir des liquidités et un soutien à Enfinity Global pour garantir le financement de ces importants projets solaires », a déclaré Vinod Mukani, responsable mondial du groupe Infrastructure and Power Finance (« IPF ») de Nomura. « Nomura est ravi de développer des solutions pour ses clients, notamment ceux qui disposent d'équipes de haut vol comme Enfinity Global, qui accélèrent la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone. »

« Aozora est heureux d'avoir l'opportunité de soutenir les projets solaires d'Enfinity Global au Japon », a déclaré Hiroki Nakazato, directeur général, chef du groupe Environment Business. « Aozora continuera à se focaliser sur les financements qui soutiennent les initiatives de nos clients pour développer les énergies renouvelables et la transition énergétique pour une économie sans carbone. »

Au début de l'année, Enfinity Global a annoncé l'acquisition d'un portefeuille photovoltaïque de 250 MW au Japon, d'une valeur d'entreprise d'un milliard de dollars, qui a consolidé la position d'Enfinity Global comme l'un des leaders du secteur dans le pays.

À propos d'Enfinity Global

Enfinity Global Inc., avec ses filiales, est une société américaine de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable. Plateforme mondiale de solutions d'énergie renouvelable, elle se consacre au développement, au financement, à la construction, à l'exploitation et à la possession d'actifs liés à l'énergie renouvelable. Disposant de bureaux en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, l'entreprise développe des solutions durables pour aider à atteindre la neutralité carbone et permettre une transition fluide vers une économie sans carbone dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Enfinity Global, consultez le site : www.enfinity.global .

À propos de Nomura

Nomura est un groupe mondial de services financiers doté d'un réseau intégré couvrant plus de 30 pays et régions. En connectant les marchés d'Est en Ouest, Nomura répond aux besoins des particuliers, des institutions, des entreprises et des gouvernements à travers ses trois pôles d'activité : Commerce de détail, commerce de gros (marchés mondiaux et services bancaires d'investissement) et gestion des investissements. Fondée en 1925, la société s'appuie sur une tradition d'entrepreneuriat rigoureux, au service de ses clients grâce à des solutions créatives et un leadership éclairé. La division Infrastructure and Power Finance de Nomura offre une gamme diversifiée de solutions de financement aux responsables de projets dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Nomura, consultez le site www.nomura.com .

À propos du groupe Aozora Bank

Le groupe Aozora Bank est un groupe financier unique qui opère et développe ses activités au niveau national et mondial. Notre mission en tant que professionnels de la finance est de « contribuer au développement de la société par la création de nouveaux services financiers à valeur ajoutée » et, par la contribution au bien-être de toutes nos parties prenantes, notamment l'environnement, la société, les clients, les actionnaires et nos employés, nous cherchons à créer une valeur sociale et économique.

Aozora vise à participer à la création de nouvelles entreprises, en collaborant avec des institutions financières régionales à travers le Japon et une grande variété de partenaires commerciaux. Afin de mieux servir sa clientèle de particuliers et d'entreprises, Aozora s'appuie sur l'expertise de plusieurs sociétés du groupe qui fournissent des services tels que des filiales à l'étranger, des services bancaires par Internet, des services de prêts, des titres, des instituts de recherche, des fonds d'investissement, des conseils en investissements immobiliers, des conseils en fusions et acquisitions et des investissements d'entreprise. Pour en savoir plus sur Aozora, consultez le site : www.aozorabank.co.jp .

