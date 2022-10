Equiduct amplia la gamma di prodotti ETP disponibili per il trading su Apex

La piattaforma Apex consentirà ad oltre cinque milioni d'investitori finali retail in Europa di accedere ad un totale di 720 ETF ed ETP

Tra i nuovi prodotti si segnalano nomi noti nel settore delle criptovalute e dei megatrend

LONDRA, 12 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- la piattaforma paneuropea focalizzata sul segmento retail, ha annunciato oggi di avere ampliato la sua offerta con ulteriori 314 ISIN unici multilinea tra ETP (Exchange Traded Product) ed ETF (Exchange Traded Fund). Oltre cinque milioni d'investitori retail con accesso ad Apex, il servizio di Best Execution on-exchange di Equiduct a zero commissioni di trading per il flusso retail, possono potenzialmente beneficiare della negoziazione di questi popolari ETP ed ETF.

Gli ETP e gli ETF hanno continuato ad attrarre assets a livello globale, con una raccolta netta da inizio anno pari a 559,75 miliardi di dollari, seconda solo alla raccolta record registrata nel 2021 per 833,88 miliardi di dollari[1].

Dopo il lancio iniziale di 321 ETP ed ETF azionari nel settembre del 2021, Equiduct sta ampliando la gamma di asset class, esposizioni ed aree geografiche a cui gli investitori retail possono accedere tramite Apex. Tra queste, si annoverano prodotti su materie prime, su valute e reddito fisso (molto popolari in Italia), inclusi ETPs su criptovalute on-demand.

Saranno inoltre accessibili nuove aree geografiche, con ETP che coprono gli Stati Uniti, l'Asia ed i mercati emergenti, oltre a ETP globali. Si tratta di un'altra pietra miliare per l'espansione di Equiduct che, storicamente, si è concentrata sui titoli europei, fino al recente lancio dei titoli azionari statunitensi nel settembre del 2022.

Vengono inoltre introdotti ETP short e leveraged (S&L). Questi ultimi consentono agli investitori di accedere a fattori di leva positivi o inversi per singoli titoli e panieri di ETP. Infine, quest'ampliamento della gamma di prodotti consente anche di accedere ad ETP tematici e su megatrend chiave quali ESG, sicurezza informatica, cloud computing, blockchain e intelligenza artificiale.

Questo importante sviluppo rappresenta un ulteriore progresso volto a facilitare l'accesso per gli investitori retail europei agli ETP ed ETF, superando le sfide poste dalle modalità consuete di negoziazione di questi strumenti – tramite richiesta di quotazione (RFQ) o over-the-counter (OTC) da parte degli investitori istituzionali. L'ampliamento dell'offerta prevede l'inclusione di altri 314 ISIN, distribuiti da 20 societa' emittenti tra le quali 21Shares, ETC Group, Global X, Leverage Shares e WisdomTree.

Wail Azizi, Chief Strategy Officer di Equiduct, ha dichiarato: "L'ampiamento della gamma prodotti rappresenta una vera e propria pietra miliare per Equiduct. La nostra è una realtà in crescita che punta a includere nuove asset class e tematiche di frontiera. Gli ETP su criptovaluta, in particolare, continuano ed essere attraenti per gli investitori retail in quanto rappresentano uno strumento innovativo di convergenza tra DeFI e TradFI. Siamo inoltre entusiasti di poter includere prodotti short e leverage nella nostra offerta, in grado di facilitare l'accesso agli investitori retail ad un'ampia gamma di strategie di copertura e di investimento sempre più diversificate".

Hany Rashwan, Co-Founder & Chief Executive Officer di 21Shares, ha commentato: "La mission di 21Shares è quella di costruire dei ponti di congiunzione nel mondo cripto. Quotando alcuni dei nostri ETP su Equiduct, forniamo agli investitori un altro modo per accedere a questa asset class. Criptovalute come Bitcoin ed Ethereum sono stati tra i più performanti assets dell'ultimo decennio e non vediamo l'ora di accogliere un numero maggiore d'investitori. Al momento del lancio, 16 dei nostri ETP saranno quotati su Equiduct, molti dei quali sono stati i primi del loro genere, grazie alla nostra struttura crypto-native e alla costante attenzione all'innovazione."

Tim Bevan, Founder & Co-CEO di ETC Group, ha commentato: "Siamo entusiasti di avere l'ETC su Bitcoin a garanzia fisica, negoziato all'interno di un costrutto garantito, quotato su Equiduct ed a disposizione degli investitori retail. ETG Group s'impegna ad offrire modi innovativi e sicuri per investire in questa nuova ed entusiasmante asset class. Strutturando prodotti di livello istituzionale e fornendo accesso liquido agli investitori retail, ci impegniamo a proporre soluzioni d'investimento sicure e accessibili nello spazio crittografico".

George Taylor, Head of Capital Markets di Global X, ha dichiarato: "Andando a integrare l'offerta di Equiduct, Global X è entusiasta di poter mettere direttamente a disposizione degli investitori retail la sua gamma di ETF in espansione. Poiché siamo una società leader negli investimenti tematici, i nostri prodotti guardano oltre le tradizionali esposizioni geografiche o settoriali, rivolgendosi ad aziende pronte a beneficiare dei cambiamenti strutturali nelle tecnologie dirompenti, nelle persone e negli sviluppi demografici e negli adattamenti al nostro ambiente fisico, offrendo agli investitori retail un'esposizione ai trend che sovvertono la nostra economia e rimodellano il futuro".

Oktay Kavrak, Director di Leverage Shares ETP, ha sottolineato: "Siamo lieti di far parte di questo sviluppo insieme ad Equiduct. I nostri ETP su singolo titolo aiutano gli investitori ad agire in base alle loro convinzioni in modo più efficiente, in termini di costi, attraverso ETPs a leva e prodotti frazionati. Tutti i nostri prodotti sono a garanzia fisica e superano severi requisiti normativi. Quindi è emozionante vederli oggi disponibili per gli investitori retail tramite Equiduct negoziati al pari dei titoli azionari."

Alexis Marinof, Head of Europe di WisdomTree, ha commentato: "L'espansione dell'offerta di Equiduct aiuterà gli investitori retail a ottenere il massimo dalla flessibilità del wrapper ETP. I nostri ETP consentono agli investitori di esprimere view strategiche di lungo periodo o di adattare in modo efficiente il loro posizionamento ed assumere posizioni tattiche così da avere un ruolo in qualsiasi contesto economico. Il nostro rapporto con Equiduct consentirà ad un numero maggiore d'investitori retail di accedere a prodotti di qualità istituzionale, sia attraverso la nostra suite di titoli azionari che include i pluripremiati prodotti tematici innovativi e di qualità che attraverso la nostra gamma best-in-class di ETP su criptovalute e materie prime".

Equiduct ora ha 720 ETF ed ETP disponibili per il trading su Apex. La lista completa dell'universo di trading di Equiduct si trova alla libreria di documenti.

Equiduct

Equiduct è una piazza di negoziazione paneuropea innovativa e orientata al cliente, progettata per consentire ai broker retail e ai clienti istituzionali di ottenere la Best Execution nei titoli azionari e nei prodotti ETF più liquidi e frammentati in 11 mercati che coprono 16 tra i principali indici europei. Equiduct è un segmento di mercato di Börse Berlin, un operatore regolamentato ai sensi dell'articolo 44 della MiFID II. Börse Berlin è regolamentata dall'Autorità Competente Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde e la partecipazione al trading è disciplinata dalle normative tedesche ed europee. Nel 2021 ha registrato un fatturato di 77 miliardi di euro e un ADV (volume medio giornaliero) complessivo di 300 milioni di euro per l'anno, in crescita del 7% su base annua.

21Shares

21Shares porta l'innovazione al livello successivo, con la più grande suite di prodotti ETP (exchange-traded product) su criptovaluta al mondo. Nel 2018 ha aperto la strada alla prima quotazione al mondo dell'indice su criptovaluta nella borsa svizzera SIX e continua ad alimentare il suo franchising di criptovalute con ricerche all'avanguardia e approcci innovativi alla strategia di prodotto. 21Shares intende fornire a tutti gli investitori un modo semplice, sicuro e regolamentato per acquistare, vendere e vendere allo scoperto le criptovalute attraverso conti bancari e di intermediazione esistenti. 21Shares è una controllata della società madre 21.co – una società svizzera registrata a Zugo, in Svizzera, con uffici a Zurigo e New York City. Per ulteriori informazioni, s'invita a visitare il sito www.21shares.com.

ETC Group

ETC Group (www.etc-group.com) sviluppa titoli digitali innovativi garantiti da asset, tra cui BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) e ETHetc - ETC Group Physical Ethereum (ZETH), quotati sulle borse europee tra cui XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK e Wiener Börse. ETC Group ha lanciato il primo prodotto ETP su Bitcoin al mondo, con compensazione centrale, nel giugno del 2020 su Deutsche Börse XETRA, la più grande piazza di negoziazione di prodotti ETF in Europa. ETC Group lavora continuamente per espandere la sua suite di ETP su criptovaluta di livello istituzionale, offrendo agli investitori l'opportunità di ottenere esposizione su Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana e altri asset digitali diffusi sulle principali borse europee.

Global X

Global X ETF è stata fondata nel 2008. Per oltre un decennio, la nostra mission è stata quella di fornire agli investitori soluzioni inesplorate e intelligenti. La nostra gamma di prodotti comprende oltre 90 strategie ETF e circa 40 miliardi di dollari di asset in gestione. Ci distinguiamo per i nostri ETF thematic Growth, Income e International Access ma offriamo anche fondi Core, Commodity e Alpha per soddisfare una vasta gamma di obiettivi d'investimento. Esplora i nostri ETF, la ricerca e gli approfondimenti e altro ancora su www.globalxetfs.com.

Leverage Shares

Leverage Shares ETPs presenta esposizioni giornaliere a leva (5x. 3x, 2x), non a leva (1:1) e a leva inversa (-1x, -2x, -3x), consentendo a tutti gli investitori di usufruire di tecniche un tempo riservate ai gestori di fondi professionisti. Questi nuovi ETP possono essere utilizzati per effettuare operazioni ad alta convinzione o posizioni di copertura in una varietà di strumenti, come i giganti della tecnologia Apple e Alphabet, blockbuster dei consumi come Netflix e Tesla, i favoriti del Regno Unito BP e Barclays, il colosso crittografico Coinbase, le major coreane Samsung e Coupang, gli ETF basati su S & P 500 e Nasdaq-100 e persino materie prime come il petrolio, l'oro e argento, oltre a molti altri.

WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., tramite le affiliate presenti negli Stati Uniti e in Europa (insieme, "WisdomTree") sponsorizza e gestisce prodotti ETF ed ETP. La sede legale si trova a New York. WisdomTree offre prodotti azionari, obbligazionari, su commodity, a leva e a leva inversa, monetari, su criptovalute e strategie alternative. WisdomTree attualmente gestisce circa 73,6 miliardi di dollari di AUM a livello mondiale. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito www.wisdomtree.com o di seguirci su LinkedIn o Twitter @WisdomTreeEU.

WisdomTree® è il nome commerciale di WisdomTree Investments, Inc. e delle sue affiliate nel mondo.

[1] Fonte: ETFGI, 26 settembre 2022, disponibile all'indirizzo web: https://etfgi.com/news/stories/2022/09/etfgi-reports-global-etfs-industry-gathered-net-inflows-us5389-billion-during

