Equiduct amplía su gama de productos cotizados disponibles para operar en Apex

Apex ofrecerá acceso a un total de 720 ETF y ETP a más de cinco millones de inversores minoristas en Europa

Entre las nuevas incorporaciones se incluyen conocidos nombres de criptodivisas y megatendencias

LONDRES, 12 de octubre de 2022 Equiduct, bolsa minorista paneuropea, ha anunciado hoy la expansión de la operativa en Apex de su gama de productos cotizados (ETP) y fondos cotizados (ETF) para incluir 314 ISIN adicionales. Más de cinco millones de inversores minoristas tienen acceso a Apex, servicio de mejor ejecución en bolsa sin comisiones de negociación para el flujo minorista de Equiduct, que ahora podrá beneficiarse de la operativa en estos populares ETP y ETF.

Los ETP y ETF han seguido captando activos a nivel mundial, con unos flujos de entrada de 559.750 millones USD en lo que va de año, tan solo por detrás del récord establecido por las entradas netas de 2021 de 833.880 millones USD[1]. Tras el lanzamiento inicial de 321 ETF y ETP de renta variable en septiembre de 2021, ahora Equiduct amplía la gama de clases de activos, exposición y geografías a las que pueden acceder los inversores minoristas a través de Apex. A partir de ahora estarán disponibles para la operativa ETP de materias primas, renta fija y divisas —incluidos los demandados ETP de criptoactivos—.

Además, podrá accederse a nuevas regiones, con ETP de EE. UU., Asia y los mercados emergentes, así como a ETP de carácter global. Este es un nuevo hito en la expansión de Equiduct, que históricamente se ha centrado en los valores europeos, hasta su reciente lanzamiento de valores estadounidenses en septiembre de 2022.

También se introducen ETP cortos y apalancados (S&L), productos que ofrecen a los inversores acceso a factores de apalancamiento positivos o inversos tanto para ETP de un único valor como de una cesta de valores. Por último, esta ampliación permite acceder además a ETP temáticos y de megatendencias clave, como ASG, ciberseguridad, computación en la nube, blockchain e inteligencia artificial.

Este cambio constituye un importante avance en su actual esfuerzo por permitir el acceso a ETF y ETP a los inversores minoristas europeos, que todavía encuentran dificultades en la forma en la que suelen comercializarse estos productos —mediante una solicitud de precio (RFQ) o en el mercado extrabursátil (OTC) por parte de inversores institucionales—. Esta ampliación incluye 314 ISIN únicos, distribuidos en 20 emisores como 21Shares, ETC Group, Global X, Leverage Shares y WisdomTree.

En palabras de Wail Azizi, Chief Strategy Officer de Equiduct: «Esta ampliación supone un hito emocionante para Equiduct en nuestro proceso de crecimiento para incluir temáticas y clases de activos nuevas y estimulantes. Concretamente, los ETP de criptomonedas atraen a los inversores minoristas como medio innovador de convergencia entre DeFI y TradFI. También estamos entusiasmados de poder incluir productos cortos y apalancados en nuestra oferta, facilitando el acceso de los inversores minoristas a exposiciones de mayor tamaño y estrategias de inversión y cobertura más diversas».

Hany Rashwan, cofundador y Chief Executive Officer de 21Shares, aseguró: «La misión de 21Shares es tender puentes hacia el mundo de las criptomonedas. Al cotizar varios de nuestros ETP en Equiduct, ofrecemos a los inversores otra forma de acceder a esta clase de activo. Criptodivisas como el bítcoin y el ethereum se encuentran entre las clases de activos que mejor se han comportado en la última década, y esperamos recibir más inversores. 16 de nuestros ETP —muchos de los cuales fueron los primeros de su clase, debido a nuestra estructura «criptonativa» y nuestra constante apuesta por la innovación— cotizarán en Equiduct desde el principio».

Tim Bevan, Fundador y Co-CEO de ETC Group, añadió: «Nos complace contar con el primer ETC de bitcoins de Europa con compensación centralizada y más líquido con respaldo físico cotizado en Equiduct y disponible para inversores minoristas. ETC Group tiene el compromiso de ofrecer formas innovadoras y seguras de invertir en esta nueva y atractiva clase de activos. Nos dedicamos a ofrecer soluciones de inversión seguras y accesibles en el segmento de las criptomonedas mediante la estructuración de productos de grado institucional y la oferta de acceso líquido a los inversores minoristas».

Como aseguró George Taylor, Head of Capital Markets de Global X: «En Global X nos complace ofrecer nuestra gama cada vez mayor de ETF directamente a los inversores minoristas dentro de la ampliación de la oferta de Equiduct. Como líderes en la inversión temática, nuestros productos van más allá de las exposiciones por regiones o sectores tradicionales, y se centran en empresas que están preparadas para beneficiarse de los cambios estructurales en tecnologías transgresoras, las personas y la demografía, así como las adaptaciones a nuestro entorno físico —ofreciendo a los inversores minoristas exposición a las tendencias disruptivas de nuestra economía y que transforman el futuro».

Oktay Kavrak, Director de Leverage Shares ETP destacó: «Nos complace formar parte de esta ampliación con Equiduct. Nuestros ETP de un solo valor ayudan a los inversores a actuar con arreglo a sus convicciones de forma más rentable, ya que pueden ofrecer ETP apalancados, además de permitir operar con fracciones. Todos nuestros productos cuentan con respaldo físico y cumplen los estrictos requisitos normativos, por lo que es emocionante ver que ahora están a disposición de la comunidad minorista a través de Equiduct».

Alexis Marinof, Head of Europe en WisdomTree, comentó: «La ampliación de la oferta de Equiduct ayudará a los inversores minoristas a sacar el máximo provecho del ETP. Nuestros ETP permiten a los inversores expresar sus puntos de vista estratégicos a largo plazo o adaptar su posicionamiento de forma eficiente, además de adoptar posiciones tácticas, por lo que tienen un papel que desempeñar con independencia del contexto económico. Nuestra relación con Equiduct permitirá a más inversores minoristas acceder a productos de calidad institucional, ya sea mediante nuestra gama de valores de renta variable que incluye los galardonados productos temáticos de calidad e innovadores o nuestra gama de productos de ETP de criptomonedas y materias primas, que constituye la mejor de su clase».

En la actualidad Equiduct cuenta con 720 ETF y ETP disponibles para operar en Apex. La lista completa del universo de trading de Equiduct puede consultarse en la biblioteca de documentos.

Notas a los redactores

Acerca de Equiduct

Equiduct es una innovadora bolsa paneuropea orientada al cliente que permite a los brókeres minoristas y los clientes institucionales lograr la mejor ejecución en los ETF y las acciones más líquidas y fragmentadas de 11 mercados que comprenden 16 índices Europeos principales. Equiduct es un segmento de mercado de Börse Berlin, operador de mercados regulados conforme al artículo 44 de la Directiva MiFID II. Börse Berlin está regulada por la autoridad competente, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde, y la participación en la operativa se rige por la legislación alemana y europea. En 2021 comunicó un volumen de negocio de 77.000 millones EUR y un volumen medio diario (ADV, por sus siglas en inglés) de 300 millones EUR para el ejercicio, lo que supone un incremento interanual del 7%.

Acerca de 21Shares

21Shares lleva la innovación al siguiente nivel con la mayor variedad de productos cotizados de criptodivisas (ETP) del mundo. En 2018 fue pionera en la cotización del primer índice de criptodivisas del mundo en la bolsa suiza SIX y continúa impulsando su franquicia de criptomonedas con una investigación de vanguardia y enfoques innovadores de la estrategia de productos. Su objetivo consiste en ofrecer a todos los inversores una forma sencilla, segura y regulada de adquirir, vender y tomar posiciones cortas en criptodivisas a través de las actuales cuentas bancarias y de corretaje. Es una filial de la empresa matriz 21.co, compañía suiza registrada en Zug (Suiza), con oficinas en Zúrich y Nueva York. Para obtener más información, visite: www.21shares.com.

Acerca de ETC Group

ETC Group (www.etc-group.com) desarrolla innovadores valores con respaldo de activos digitales entre los que se incluyen BTCetc —bítcoin físico de ETC Group (BTCE)— y ETHetc —Ethereum físico de ETC Group (ZETH)—, que cotizan en bolsas europeas como XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK y Wiener Börse. Lanzó el primer producto cotizado (ETP) en bítcoin con compensación central en junio de 2020 en Deutsche Börse XETRA, mayor parqué de Europa para la operativa de ETF. Trabaja constantemente en la ampliación de su gama de ETP respaldados por criptodivisas de grado institucional, y ofrece a los inversores la oportunidad de ganar exposición al bítcoin, ethereum, cardano, solana y otros populares activos digitales en las principales bolsas europeas.

Acerca de Global X

Global X ETF se fundó en 2008. Durante más de una década nuestra misión ha sido permitir a los inversores disponer de soluciones innovadoras e inteligentes. Nuestra gama de productos incluye más de 90 estrategias de ETF y aproximadamente 40.000 millones USD en activos gestionados. Si bien se nos reconoce por nuestros ETF Thematic Growth, Income and International Access, también ofrecemos fondos Core, Commodity y Alpha adaptados a una gran variedad de objetivos de inversión. En www.globalxetfs.com podrá conocer nuestros ETF y consultar análisis y opiniones.

Global X pertenece al Mirae Asset Financial Group, líder mundial en servicios financieros con más de 545.000 millones USD en activos gestionados en todo el mundo. Mirae Asset dispone de una amplia plataforma mundial de ETF que comprende EE. UU., Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Europa, Hong Kong, la India, Japón, Corea y Vietnam, con más de 85.000 millones USD en activos gestionados.

Acerca de Leverage Shares

Los ETP de Leverage Shares presentan exposiciones apalancadas (5x, 3x, 2x), no apalancadas (1:1) e inversas (-1x, -2x, -3x) diarias, y ofrecen técnicas antes reservadas a los gestores de fondos profesionales a todo tipo de inversores. Estos nuevos ETP pueden emplearse para realizar operaciones que generan gran convicción o posiciones de cobertura en diversos instrumentos, como los gigantes tecnológicos Apple y Alphabet, superventas en consumo como Netflix y Tesla, valores preferidos en el Reino Unido como BP y Barclays, colosos de las criptodivisas como Coinbase, las grandes empresas coreanas Samsung y Coupang, ETF basados en el S&P 500 y el Nasdaq-100 e incluso materias primas como el petróleo, el oro y la plata, entre muchas otras.

Acerca de WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., a través de sus subsidiarias en EE.UU y Europa (colectivamente, "WisdomTree"), es un proveedor de ETFs y ETPs y gestor de activos con sede en Nueva York. WisdomTree ofrece productos de renta variable, materias primas, renta fija, apalancados e inversos, divisas, criptodivisas y estrategias alternativas. Actualmente, los activos bajo gestión de WisdomTree a nivel global ascienden a aproximadamente 73,6 mil millones de dólares. Para obtener más información, por favor visite www.wisdomtree.com o síganos en LinkedIn o Twitter @WisdomTreeETFs.

WisdomTree® es el nombre comercial de WisdomTree Investments, Inc. y sus subsidiarias alrededor del mundo.

[1] Fuente: ETFGI, 26 de septiembre de 2022, disponible en: https://etfgi.com/news/stories/2022/09/etfgi-reports-global-etfs-industry-gathered-net-inflows-us5389-billion-during

