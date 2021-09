Esaote Lancia E-shop: Il Portale E-commerce Dedicato ai Professionisti Della Sanita'

Una vetrina digitale innovativa in cui operatori sanitari, distributori, rivenditori e partner possono avere accesso al mondo di Esaote in qualsiasi momento, in modo semplice e veloce . Accessori e ricambi per prodotti a ultrasuoni e risonanza magnetica – sonde, bobine, stampanti, software, componenti meccanici ed elettronici - oltre a sistemi diagnostici ricondizionati garantiti e affidabili, saranno a disposizione degli utenti con il supporto di un team dedicato per soddisfare tutte le esigenze.

"Questi ultimi due anni hanno accelerato l'adozione di strumenti digitali per la comunicazione, la formazione, la promozione e la vendita, tuttavia nel settore medicale, all'esperienza e-commerce si sono sempre preferite le modalità tradizionali, soprattutto per l'intrinseca necessità del contatto diretto con i Clienti. Oggi Esaote lancia un progetto innovativo che si contrappone ai siti generalisti per superare le distanze e offrire un servizio migliore e alternativo – ha commentato Franco Fontana, CEO di Esaote. E-shop rende l'ampio catalogo dei nostri strumenti e sistemi sempre disponibile, con la sicurezza di prodotti affidabili e garantiti dal produttore, senza rinunciare all'assistenza di un team di professionisti".

Oltre al catalogo online, che sarà costantemente aggiornato e accresciuto con nuovi prodotti, promozioni e offerte, gli utenti di E-shop godranno di una rapida gestione degli ordini, pagamenti sicuri e costante monitoraggio delle disponibilità e delle consegne.

E-Shop, attivo da subito in Italia, sarà accessibile successivamente anche agli utenti di Francia e Germania (dal 27 settembre), Spagna, Portogallo, Olanda e Belgio (dal 4 ottobre). Dal 18 ottobre 2021, il portale sarà operativo in molti Paesi dell'Europa dell'Est (Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Bulgaria, Grecia, Slovenia, Rep Ceca, Rep. Baltiche, Croazia), con l'obiettivo di raggiungere la copertura globale a livello mondo nel corso del 2022.

Con più di 150.000 ecografi e 3.000 sistemi di risonanza magnetica installati in tutto il mondo, Esaote è tra i leader mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di imaging diagnostico non invasivo, caratterizzati da alta qualità di immagine, facilità d'uso e design italiano.

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente circa 1.250 persone. Con sede a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

