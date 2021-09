Esaote lanciert E-Shop: Das E-Commerce-Portal für medizinische Fachkräfte

„In den letzten zwei Jahren hat die Nutzung digitaler Werkzeuge für Kommunikation, Schulung, Marketing und Verkauf zugenommen. Der medizinische Sektor hat jedoch immer die traditionellen Methoden gegenüber dem E-Commerce bevorzugt, was vor allem auf der Notwendigkeit des direkten Kontakts mit seinen Kunden beruht. Heute startet Esaote ein innovatives Projekt, das über generalistische Websites hinausgeht, um die Distanz zu den Kunden zu überbrücken und einen besseren alternativen Service zu bieten", so Franco Fontana, CEO von Esaote. „Der E-Shop stellt den Kunden den umfangreichen und umfassenden Katalog unserer Instrumente und Systeme zur Verfügung und bietet ihnen Zugang zu zuverlässigen Produkten mit Herstellergarantie sowie die Unterstützung durch ein Team von Fachleuten."

Neben dem Online-Katalog, der ständig mit neuen Produkten, Werbeaktionen und Angeboten aktualisiert wird, können die Kunden des E-Shops schnell und einfach ihre Bestellungen verwalten, sichere Zahlungen vornehmen und ständig die Verfügbarkeit und den Lieferstatus überprüfen.

Der E-Shop ist ab sofort in Italien in Betrieb und wird in Kürze auch für Kunden in Frankreich und Deutschland (ab 27. September), Spanien, Portugal, Belgien und den Niederlanden (ab 4. Oktober) verfügbar sein. Ab dem 18. Oktober 2021 wird das Portal in vielen osteuropäischen Ländern (Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Griechenland, Slowenien, Tschechische Republik, baltische Republiken und Kroatien) verfügbar sein, und bis 2022 soll eine weltweite Abdeckung erreicht werden.

Mit mehr als 150.000 installierten Ultraschallsystemen und 3.000 MRT-Systemen auf der ganzen Welt ist Esaote weltweit führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von nicht-invasiven diagnostischen Bildgebungssystemen, die sich durch hochwertige Bilder, Benutzerfreundlichkeit und italienisches Design auszeichnen.

Esaote

Die Esaote-Gruppe ist führend im Bereich der biomedizinischen Ausrüstung, insbesondere bei Ultraschall, MRT und medizinischer Diagnosesoftware. Sie beschäftigt derzeit rund 1.250 Mitarbeiter. Mit Anlagen in Genua und Florenz sowie Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist das Unternehmen in über 100 Ländern der Welt vertreten. www.esaote.com

