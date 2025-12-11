CORUÑA, Spagna, 11 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Estrella Galicia 0,0, il marchio di birra analcolica di Hijos de Rivera, raggiunge un traguardo storico per il suo accompagnamento alla conquista dei due campionati più importanti del motorsport e come primo sponsor spagnolo ad aggiudicarsi simultaneamente i titoli mondiali della MotoGP in tutte le categorie e nel Campionato Costruttori più, nella Formula 1, i titoli dei Campionati dei Piloti e dei Costruttori. La conquista di tutti questi titoli rafforza il suo progetto sportivo di sostegno al talento, all'impegno e all'auto-miglioramento.

Estrella Galicia 0,0

Il campionato mondiale di motociclismo, il primo a concludersi il 16 novembre, ci lascia l'immagine di tre testimonial di Estrella Galicia 0,0 ai vertici delle tre categorie: José Antonio Rueda in Moto3, Diogo Moreira in Moto2 e Marc Márquez in MotoGP. Estrella Galicia 0,0 accompagna da più di un decennio questi tre campioni che esemplificano come pochi altri lo spirito dell'azienda galiziana con il loro anticonformismo, impulso innovativo e impegno. Rueda e Moreira hanno iniziato a praticare il motociclismo nell'ambito del progetto di sviluppo piloti di Estrella Galicia 0,0 e di Monlau, per cui sono cresciuti con l'azienda. Marc Márquez, dal canto suo, ha anche la virtù di essere la personificazione della filosofia di miglioramento e lealtà della centenaria azienda familiare galiziana, che è stata al suo fianco fin dai primi trionfi nel 2011 e, soprattutto, nei momenti più difficili.

Per aggiungere un altro record, nel 2025 Marc ha condiviso il podio della classe regina con suo fratello Alex, anch'egli testimonial di Estrella Galicia 0,0. E per completare il quadro dei successi nella categoria Piloti, la Ducati, che in questa stagione ha avuto la sponsorizzazione specifica di Estrella Galicia 0,0, ha vinto il suo settimo Campionato Costruttori.

Nella Formula 1, dal canto suo, domenica 7 dicembre la McLaren ha fatto storia vincendo il suo decimo titolo, e secondo titolo consecutivo, nel Campionato Mondiale Costruttori 2025. A livello di piloti, Lando Norris si situa in testa al progetto di sponsorizzazione con una stagione eccezionale:

Estrella Galicia 0,0 è stata presente dando impulso a piene mani a questi piloti, le stesse mani che nel loro operato vedono riflesso l'artigianato con cui viene prodotta la sua birra. Il marchio rende omaggio a questo grande sforzo con una campagna speciale per celebrare una stagione irripetibile con sei titoli mondiali, che ne rafforza l'impegno per il talento, l'anticonformismo e la passione. Spot pubblicitario qui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843603/Estrella_Galicia.jpg