La apuesta de Estrella Galicia 0,0 por el motor hace pleno con cuatro títulos de MotoGP y el campeonato de Fórmula 1

CORUÑA, España, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Estrella Galicia 0,0, marca de cerveza sin alcohol de Hijos de Rivera, alcanza un hito histórico al acompañar la conquista de los dos campeonatos más importantes del mundo del motor, convirtiéndose en el primer patrocinador español que logra simultáneamente los títulos mundiales de MotoGP en todas sus categorías, más constructores, y los de Piloto y Constructores en Fórmula 1. Un logro que refuerza su proyecto deportivo de apoyo al talento, el esfuerzo y la superación.

El mundial de motociclismo, el primero en cerrarse, el 16 de noviembre, dejó la imagen de tres embajadores de Estrella Galicia 0,0 en lo más alto de las tres categorías: José Antonio Rueda en Moto3, Diogo Moreira en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP. Tres campeones a los que Estrella Galicia 0,0 acompaña desde hace más de una década y que representan como pocos el espíritu de la compañía gallega: inconformista, diferencial y comprometido. Si Rueda y Moreira se iniciaron en el motociclismo de velocidad de la mano del proyecto de desarrollo de pilotos de Estrella Galicia 0,0, y Monlau y han crecido al calor de la compañía, Marc además encarna especialmente la filosofía de superación y de lealtad de la empresa familiar centenaria gallega, que desde 2011 está a su lado en los éxitos y, sobre todo, en los momentos más duros.

Para añadir un récord más, Marc ha compartido en 2025 podio en la categoría reina con su hermano Alex, también embajador de Estrella Galicia 0,0. Y para completar el éxito total en pilotos, Ducati, que ha contado con apoyo específico de Estrella Galicia 0,0 en esta temporada, ha conquistado su séptimo título de constructores.

En Fórmula 1, a su vez, el 7 de diciembre, McLaren también ha hecho historia al proclamarse campeón del mundo de Constructores 2025, sumando su décimo título y el segundo consecutivo. A nivel pilotos, Lando Norris ha liderado el proyecto con una temporada excepcional.

Estrella Galicia 0,0 ha estado presente como mano que impulsa y acompaña a estos pilotos, la misma que refleja el oficio con el que se elabora su cerveza. La marca homenajea ese esfuerzo en una campaña especial que celebra una temporada irrepetible con seis títulos mundiales, reforzando su compromiso con el talento, el inconformismo y la pasión. Spot aquí.

