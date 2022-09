EUROTECH ANNUNCIA L'ACQUISIZIONE DI INONET COMPUTER GmbH

L'operazione conclusa oggi estende il footprint di Eurotech in Germania e accelera la strategia di crescita nel mercato dell'Edge Computing in ambito AIoT.

AMARO, Italia, 13 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Eurotech S.p.A. ("Eurotech"), fornitore leader di soluzioni di Edge Computing per applicazioni mission critical, è lieta di annunciare di aver perfezionato con successo in data odierna, contestualmente alla firma del relativo accordo vincolante, l'acquisizione da InoNet GmbH dell'intero capitale sociale di InoNet Computer GmbH ("InoNet"), società tedesca con sede a Taufkirchen (a sud di Monaco di Baviera), operante nei settori degli Industrial PC (IPC) e dei sistemi embedded per applicazioni speciali.

Eurotech acquires InoNet ACCELERATING GROWTH IN THE EMERGING EDGE AI SECTOR

L'Enterprise Value del target ammonta a Euro 10 milioni, sulla base del quale è stato determinato un corrispettivo in denaro pari a Euro 9,45 milioni; è inoltre previsto un earn out fino a un massimo di n. 300.000 azioni Eurotech, da corrispondersi in funzione del raggiungimento fino all'esercizio 2024 di determinati obiettivi di crescita organica, di implementazione delle sinergie e di retention delle figure-chiave identificate. Il predetto importo in denaro del corrispettivo dell'acquisizione è stato interamente versato utilizzando le disponibilità liquide del Gruppo Eurotech.

Fondata nel 1998, InoNet è un player consolidato e riconosciuto nel mercato DACH, dove fornisce sistemi custom e configurati a clienti rinomati nei settori medicale, industriale e automotive. Per l'esercizio 2022, che si chiuderà il 31 marzo 2023, InoNet prevede ricavi per Euro 17,5 milioni (15,2 milioni nell'esercizio 2021) e un EBITDA pari a Euro 0,7 milioni (0,4 milioni nell'esercizio 2021), calcolato secondo i principi contabili nazionali tedeschi. Questo corrisponde, secondo gli IFRS utilizzati da Eurotech e sulla base di stime preliminari, a circa Euro 0,8 - 0,85 milioni.

Il multiplo implicito dell'operazione è pari a 0,6x rispetto al fatturato e di 14,3x rispetto all'EBITDA (11,8x - 12,5x rispetto all'EBITDA calcolato secondo gli IFRS).

Ci aspettiamo di poter portare l'EBITDA margin di InoNet in doppia cifra entro i prossimi due anni e mezzo. Abbiamo identificato da un lato sinergie di costo sulla supply chain e, dall'altro lato, sinergie di crescita legate ad azioni di cross-selling, sia su clienti esistenti di InoNet che su nuovi clienti in area DACH.

Razionale strategico

1. ESPANSIONE NEL SECONDO PIÙ GRANDE MERCATO PER L'IOT INDUSTRIALE

L'aggiunta di InoNet dà a Eurotech rilevanza e massa critica in Germania, e crea un accesso importante al mercato DACH che è il secondo più grande mercato al mondo per l'IoT industriale dopo gli Stati Uniti.

2. ALTA COMPLEMENTARITÀ

InoNet condivide con Eurotech lo stesso focus su applicazioni critiche, prodotti di alta qualità e soluzioni ad alto valore aggiunto. Oltre a questa affinità, le due società presentano una forte complementarità di prodotti, mercati e canali.





Eurotech InoNet Vendite Clienti nella Global 2000 Alto Basso

Clienti Mid Cap Basso Alto Prodotti IPCs No Sì

Edge Gateways Sì No

Edge AI Sì Sì

Edge Software Sì No Footprint USA Sì No

Giappone Sì No

DACH No Sì

Resto dell'EU Sì No Canali di vendita Vendita diretta a OEM Sì Sì

Integratori di Sistemi Sì No

Hyperscalers Sì No

Partner Tecnologici Sì No Attività operative Assemblaggio, configurazione & test Sì Sì

Linee SMT di produzione No No

3. ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA NELL'EMERGENTE SETTORE DELL'EDGE AI

InoNet rappresenta per Eurotech una solida piattaforma di accelerazione nell'emergente mercato dell'Edge AI globale, che cresce oltre il 30% YoY, partendo da prodotti tipo Industial PCs.

Inoltre, l'integrazione con il nostro Edge SW e le nostre certificazioni di cybersecurity permetterà un'importante differenziazione e accelererà il nostro viaggio verso l'essere un fornitore leader di dispositivi integrati per applicazioni Edge AIoT.

Infine, il portafoglio di clienti di InoNet nelle midcap dell'area DACH rappresenta la base per opportunità di up-selling dei nostri Edge SW (ESF e EC).

Paul Chawla, CEO di Eurotech, ha dichiarato: "Sono felice di dare il benvenuto a InoNet nella famiglia Eurotech. InoNet ci permette di avere una presenza diretta in Germania, che finora era un tassello mancante nel nostro footprint. Condividiamo un DNA simile per quel che riguarda l'aiutare i clienti a risolvere problemi complessi. La complementarità delle nostre offerte ci aiuterà a scalare nel mercato DACH, il secondo mercato IoT in più rapida crescita al mondo, con una forte differenziazione nella cybersecurity legata a soluzioni HW e SW integrate."

Michael Schmohl, fondatore di InoNet, ha dichiarato: "25 anni dopo aver fondato InoNet Computer GmbH, sono entusiasta di affidare l'azienda a un player dell'Industrial IoT che si coniuga perfettamente con la nostra cultura aziendale e con i nostri clienti."

Ioannis Armenis e Ralph Ostertag, Managing Directors e comproprietari di InoNet, hanno aggiunto: "Siamo tutti entusiasti dell'opportunità di creare un fornitore leader di dispositivi Edge AI. Grazie alla presenza di InoNet nel DACH e di Eurotech nelle Americhe, nel Regno Unito e in Asia, le due aziende si completano a vicenda. Non vediamo l'ora di proseguire sulla strada dell'impegno costante delle nostre aziende per l'innovazione e il servizio al cliente."

In relazione all'operazione, Eurotech è stata assistita da ARTHOS Corporate Finance GmbH (M&A advisor), Lexia Avvocati (legal advisor Milano), SLB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (legal advisor Monaco di Baviera), PwC (financial, tax & HR due diligence).

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (Edge AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale. Maggiori informazioni: www.eurotech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1897403/Eurotech_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897402/Eurotech_InoNet.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897405/Eurotech_accelerating_growth.jpg

SOURCE Eurotech