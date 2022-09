EUROTECH ANNONCE L'ACQUISITION D'INONET COMPUTER GmbH

L'accord conclu aujourd'hui étend la présence d'Eurotech en Allemagne et accélère sa stratégie de croissance sur le marché de l'Edge Computing dans l'AIoT.

AMARO, Italie, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Eurotech S.p.A. (« Eurotech »), un fournisseur de premier plan de solutions Edge Computing pour les applications critiques, est heureux d'annoncer qu'il a finalisé avec succès aujourd'hui, en même temps que la signature de l'accord contraignant connexe, l'acquisition auprès d'InoNet GmbH de la totalité du capital social d'InoNet Computer GmbH (« InoNet »), une société allemande basée à Taufkirchen (au sud de Munich), opérant dans les secteurs des PC industriels (IPC) et des systèmes embarqués pour les applications spéciales.

Eurotech acquires InoNet ACCELERATING GROWTH IN THE EMERGING EDGE AI SECTOR

La valeur d'entreprise de l'objectif s'élève à 10 millions d'euros, sur la base de laquelle une contrepartie en espèces de 9,45 millions d'euros a été déterminée ; il y a également une clause d'intéressement maximum de 300 000 actions Eurotech, à payer en fonction de la réalisation jusqu'en 2024 d'objectifs spécifiques en matière de croissance organique, de mise en œuvre de synergies et de rétention des chiffres clés identifiés. Le montant en espèces susmentionné de la contrepartie de l'acquisition a été payé intégralement à l'aide de la trésorerie et des équivalents de trésorerie du groupe Eurotech.

Fondé en 1998, InoNet est un acteur établi et reconnu sur le marché DACH, où il fournit des systèmes personnalisés et configurés à des clients renommés dans les secteurs médical, industriel et automobile. Pour l'exercice 2022, qui se terminera le 31 mars 2023, InoNet prévoit un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros (15,2 millions d'euros pour l'exercice 2021) et un BAIIDA de 0,7 million d'euros (0,4 million d'euros pour l'exercice 2021), calculé selon les principes comptables allemands. Cela correspond, selon les normes IFRS utilisées par Eurotech et sur la base d'estimations préliminaires, à environ 0,8 à 0,85 million d'euros.

Le multiple implicite de la transaction est de 0,6x en ce qui concerne les ventes et de 14,3x en ce qui concerne le BAIIDA (11,8x - 12,5x en ce qui concerne le BAIIDA calculé selon les IFRS).

Nous pensons être en mesure de porter la marge du BAIIDA d'InoNet dans les deux ans et demi à venir. Nous avons identifié, d'une part, les synergies de coûts sur la chaîne d'approvisionnement et, d'autre part, les synergies de croissance liées aux actions de vente croisée, tant auprès des clients existants d'InoNet que de nouveaux clients dans la région DACH.

Justification stratégique

1. EXPANSION SUR LE DEUXIÈME PLUS GRAND MARCHÉ DE L'IOT INDUSTRIEL

L'ajout d'InoNet confère à Eurotech une pertinence et une masse critique en Allemagne, et crée un accès important au marché DACH, qui est le deuxième marché mondial de l'IoT industriel après les États-Unis.

2. FORTE COMPLÉMENTARITÉ

InoNet partage avec Eurotech le même intérêt pour les applications critiques, les produits de haute qualité et les solutions à forte valeur ajoutée. En plus de cette affinité, les deux sociétés présentent une forte complémentarité des produits, des marchés et des canaux.





Eurotech InoNet Ventes Clients Global 2000 Haute Basse

Clients à moyenne capitalisation Basse Haute Produits IPC Non Oui

Passerelles Edge Oui Non

Edge AI Oui Oui

Logiciel Edge Oui Non Empreinte États-Unis Oui Non

Japon Oui Non

Région DACH Non Oui

Reste de l'UE Oui Non Canaux de commercialisation Directement aux OEM Oui Oui

Intégrateurs de systèmes Oui Non

Hyperscalers Oui Non

Partenaires technologiques Oui Non Opérations Assemblage, configuration et test Oui Oui

Lignes de production SMT Non Non

3. ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR ÉMERGENT DE L'EDGE AI

InoNet représente une plateforme solide pour Eurotech afin d'accélérer la croissance sur le marché mondial émergent de l'Edge AI, avec une croissance de plus de 30 % par an, en commençant par les produits de type PC industriels.

En outre, l'intégration avec nos certifications Edge SW et de cybersécurité permettra une différenciation importante et accélérera notre parcours pour devenir un fournisseur leader d'appareils intégrés pour les applications Edge AIoT.

Enfin, le portefeuille de clients d'InoNet dans les entreprises à moyenne capitalisation de la région DACH constitue la base des opportunités de vente de notre logiciel Edge (ESF et EC).

Paul Chawla, PDG d'Eurotech, a déclaré : « Je suis heureux d'accueillir InoNet dans la famille Eurotech. InoNet nous permet d'avoir une présence directe en Allemagne, qui était jusqu'à présent un espace blanc dans notre empreinte. Nous partageons des ADN similaires lorsqu'il s'agit d'aider les clients à résoudre des problèmes difficiles. La complémentarité de nos offres nous aidera à nous développer dans la région DACH, le deuxième marché de l'IoT à la croissance la plus rapide au monde, avec une forte différenciation en matière de cybersécurité liée à des solutions matérielles et logicielles intégrées. »

Michael Schmohl, fondateur d'InoNet, a déclaré : « 25 ans après avoir fondé InoNet Computer GmbH, je suis heureux de transmettre l'entreprise à un acteur de l'IoT industriel qui s'adapte parfaitement avec notre culture d'entreprise et nos clients. »

Ioannis Armenis et Ralph Ostertag, directeurs généraux et copropriétaires d'InoNet, ont ajouté : « Nous sommes tous ravis de cette opportunité de créer un fournisseur leader d'appareils Edge AI. Avec la présence d'InoNet dans la région DACH et la présence d'Eurotech en Amérique, au Royaume-Uni et en Asie, les deux sociétés se complètent vraiment. Nous sommes impatients de nous appuyer sur l'engagement constant de nos sociétés envers l'innovation et le service à la clientèle. »

Dans le cadre de la transaction, Eurotech a été assisté par ARTHOS Corporate Finance GmbH (conseiller en fusions et acquisitions), Lexia Avvocati (conseiller juridique à Milan), SLB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (conseiller juridique à Munich), PwC (audit préalable financier, fiscal et RH).

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) est une société multinationale qui conçoit, développe et fournit des ordinateurs Edge et des solutions pour l'Internet des objets (IoT) avec des services, des logiciels et du matériel pour les intégrateurs de systèmes et les entreprises. En adoptant les solutions d'Eurotech, les clients ont accès à des composants et à des plateformes logicielles pour l'IoT, à des passerelles Edge pour permettre la surveillance des actifs et des ordinateurs Edge hautes performances pour des applications incluant l'intelligence artificielle (Edge AI). Pour offrir des solutions toujours plus complètes, Eurotech a activé des partenariats avec des entreprises leaders dans leur domaine d'action, créant ainsi un écosystème mondial qui lui permet de développer « les meilleures solutions de leur catégorie » pour l'Internet des objets industriel. Pour en savoir plus : www.eurotech.com

