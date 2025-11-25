Exyte completa l'integrazione con Pharmaplan: esecuzione dalla A alla Z in strutture GMP

Pharmaplan è completamente integrata in Exyte, unificando le capacità di ingegneria biofarmaceutica sotto un'unica organizzazione europea.

La configurazione integrata determina una forte domanda da parte dei clienti e un livello record di ordini ricevuti nel 2025.

Fornitura EPC/EPCM end-to-end, dalla fattibilità alla consegna qualificata nei principali mercati delle scienze della vita.

STOCCARDA, Germania, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Exyte, un leader mondiale nella progettazione, ingegneria e fornitura di strutture ad alta tecnologia, ha completato l'integrazione di Pharmaplan, segnando la transizione completa del marchio Pharmaplan a Exyte e unificando le capacità di ingegneria biofarmaceutica sotto un'unica organizzazione. Nel settembre 2024 Exyte ha annunciato l'acquisizione di Pharmaplan per creare un campione europeo e approfondire le partnership strette con i settori farmaceutico e biotecnologico in rapida crescita in Europa. Pharmaplan contribuisce a creare un'impronta paneuropea di sedi e team specializzati che ora operano all'interno dell'organizzazione Exyte Biopharma & Life Sciences.

"L'integrazione completa di Pharmaplan in Exyte coniuga la portata della distribuzione globale con cinque decenni di know-how nei processi delle scienze della vita e nelle GMP (Good Manufacturing Practices)", spiega il Dott. Wolfgang Büchele, amministratore delegato Exyte. "I nostri clienti beneficiano di soluzioni EPC integrate, dalla progettazione concettuale alla consegna conforme. Rispondiamo alle aspettative con rapidità, precisione e affidabilità. Le strutture sono il luogo in cui l'innovazione farmaceutica diventa realtà".

Dal momento dell'annuncio della transazione, i team integrati di entrambe le aziende hanno collaborato per allineare sistemi e standard e per combinare le migliori pratiche in tutte le discipline. Grazie alla stretta collaborazione, i progetti in corso sono proseguiti senza interruzioni e i rapporti con i clienti sono rimasti inalterati. Exyte ha assunto, continua e sta approfondendo tutti i rapporti già gestiti da Pharmaplan.

Il feedback del mercato e dei clienti è stato molto positivo. Ciò si rispecchia in importanti accordi conclusi, solide acquisizioni aziendali e un notevolissimo sviluppo degli ordini nel 2025. I team di entrambe le aziende legacy hanno inoltre ottenuto successi in progetti congiunti al di fuori dell'Europa, tra cui nel Sud-est asiatico, sottolineando la portata e la credibilità combinate della configurazione integrata. L'unità aziendale globale Exyte Biopharma & Life Sciences è sulla buona strada per raggiungere un livello record di ordini ricevuti quest'anno.

Exyte si assume la responsabilità completa dei servizi EPC/EPCM

Dopo la riuscita integrazione di Pharmaplan, Exyte offre ora i suoi servizi life science in oltre 40 sedi in 12 paesi europei. Ciò la posiziona in modo ideale in tutti i principali mercati farmaceutici e biotecnologici in Europa, vicino ai clienti. Exyte si assume la responsabilità completa dei servizi EPC/EPCM, dagli studi di fattibilità, alla progettazione concettuale e di base, fino all'ingegneria dettagliata, alla gestione della costruzione, alla messa in servizio, al CQV (messa in servizio, qualificazione e convalida) e alla consegna conforme.

Exyte è una delle poche aziende globali che può vantare la forza lavoro e il know-how necessari per realizzare progetti di scienze della vita dalla A alla Z. L'integrazione supporta un mercato europeo life science in crescita, plasmato da tendenze quali piattaforme mRNA, terapie cellulari e geniche, resilienza della catena di approvvigionamento e requisiti di sostenibilità sempre più complessi. In questo contesto, la rapidità con cui si raggiunge la capacità qualificata rappresenta un fattore di differenziazione competitiva. I metodi standardizzati e l'ingegneria digitale di Exyte sono stati progettati per ridurre il time-to-market, salvaguardando al contempo la conformità normativa.

Rete globale di esperti in materia

Tramite una rete globale di esperti in materia – molti dei quali riconosciuti come leader nei rispettivi settori – Exyte apporta competenze specializzate in materia di processi (CQV, HVAC), camere bianche e normative per consentire l'attuazione di progetti complessi e altamente regolamentati. L'ingegneria digitale è parte integrante di questo approccio: la progettazione basata su modelli, la pianificazione 3D/4D, il QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) digitale, l'avvio e la messa in servizio standardizzati e i metodi selettivi supportati da dati e intelligenza artificiale (IA) integrati nei flussi di lavoro verificati accelerano le decisioni e garantiscono l'uniformità alla scala necessaria.

Grazie a oltre 50 anni di esperienza in ambienti regolamentati GMP, Exyte è un'azienda pioniera nell'ingegneria delle camere bianche e del controllo della contaminazione e continua a sviluppare metodi che accelerano il conseguimento di risultati sicuri. Questa storia di successi comprovati è il motivo per cui da decenni le principali aziende biofarmaceutiche contano su Exyte .

Informazioni su Exyte

Exyte è un leader mondiale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti ultra-puliti e sostenibili per le industrie high-tech. Grazie a competenze all'avanguardia maturate in oltre un secolo, l'azienda serve clienti in vari sofisticati mercati – semiconduttori, celle per batterie, prodotti farmaceutici, biotecnologie e data center. Exyte offre ai clienti in tutto il mondo una gamma completa di servizi, dalla consulenza alla gestione dell'implementazione di soluzioni complete create aderendo ai più elevati standard di sicurezza e qualità. Exyte crea un futuro migliore consentendo a industrie chiave di migliorare la qualità della vita moderna.

