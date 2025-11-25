Exyte rondt integratie van Pharmaplan af: uitvoering van A tot Z in GMP-faciliteiten

Pharmaplan is volledig geïntegreerd in Exyte, waardoor de biofarma-engineeringcapaciteiten in één Europese organisatie zijn gebundeld.

De geïntegreerde configuratie bevordert een sterke vraag van klanten en een recordaantal bestellingen in 2025.

End-to-end EPC/EPCM-levering van haalbaarheid tot gekwalificeerde oplevering in belangrijke markten van de biowetenschappen.

STUTTGART, Duitsland, 25 november 2025 /PRNewswire/ -- Exyte, een wereldleider in het ontwerp, de engineering en de oplevering van hoogtechnologische faciliteiten, heeft de integratie van Pharmaplan afgerond. Dit markeert de volledige overgang van het merk Pharmaplan naar Exyte en brengt de biofarma engineeringcapaciteiten in één organisatie samen. In september 2024 kondigde Exyte de overname van Pharmaplan aan om een Europese kampioen tot stand te brengen en de partnerschappen met de snelgroeiende biotechnologie- en farmaceutische sectoren in Europa te verdiepen. Pharmaplan draagt bij aan een pan-Europese voetafdruk van locaties en gespecialiseerde teams die nu binnen Exyte's Biopharma & Life Sciences organisatie opereren.

"De volledige integratie van Pharmaplan in Exyte combineert onze wereldwijde uitvoeringsexpertise met vijf decennia ervaring op het gebied van life sciences-processen en Good Manufacturing Practices (GMP)," zegt Dr. Wolfgang Büchele, CEO van Exyte. "Onze klanten profiteren van naadloze EPC-oplossingen, van conceptontwerp tot oplevering conform de regelgeving. We leveren met snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Faciliteiten zijn de plaatsen waar farmaceutische innovatie werkelijkheid wordt."

Sinds de aankondiging van de transactie hebben geïntegreerde teams van beide bedrijven samengewerkt om systemen en standaarden op elkaar af te stemmen en beste praktijken in alle disciplines te combineren. Dankzij de nauwe samenwerking werden lopende projecten zonder onderbreking verdergezet en bleven relaties met klanten onaangetast. Exyte heeft alle relaties die voorheen door Pharmaplan werden onderhouden, verdergezet en verdiept.

De feedback uit de markt en van klanten was zeer positief. Dit weerspiegelt zich in grote opdrachten, robuuste uitbouw van de bedrijfsactiviteiten en een zeer sterke ontwikkeling van de orderontvangst in 2025. Teams van beide voormalige organisaties hebben ook gezamenlijke projecten binnengehaald buiten Europa, onder andere in Zuidoost-Azië, wat getuigt van de gecombineerde armslag en de geloofwaardigheid van de geïntegreerde configuratie. De wereldwijde business unit Biopharma & Life Sciences van Exyte ligt op schema om dit jaar een recordaantal bestellingen te bereiken.

Exyte neemt end-to-end EPC/EPCM-verantwoordelijkheid ter harte

Na de succesvolle integratie van Pharmaplan, biedt Exyte nu haar Life Sciences-services aan op meer dan 40 locaties in 12 landen in Europa. Dit positioneert het bedrijf in alle belangrijke farma- en biotechmarkten in Europa, dicht bij haar klanten. Exyte neemt de volledige EPC/EPCM-verantwoordelijkheid op zich, van haalbaarheidsstudies, concept en basisontwerp tot gedetailleerde engineering, bouwbeheer, inbedrijfstelling, CQV (Commissioning, Qualification & Validation) en conforme oplevering.

Exyte is een van de weinige wereldwijde bedrijven met de mankracht en expertise om projecten op gebied van biowetenschappen van A tot Z te leveren. De integratie ondersteunt een groeiende Europese markt in biowetenschappen die gevormd wordt door trends zoals mRNA-platformen, cel- en gentherapieën, veerkracht van de toeleveringsketen en toenemende duurzaamheidseisen. In deze context is de snelheid om gekwalificeerde capaciteit te vinden een onderscheidende factor voor de concurrentie. De gestandaardiseerde methoden en digitale engineering van Exyte zijn ontworpen om de marktintroductietijd te verkorten en tegelijk naleving van de regelgeving te waarborgen.

Wereldwijd netwerk van vakdeskundigen

Via een wereldwijd netwerk van vakdeskundigen – waarvan velen erkenning genieten als leiders in hun vakgebied – brengt Exyte gespecialiseerde proces- (CQV, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)), cleanroom- en regelgevingskennis in om complexe, streng gereguleerde projecten mogelijk te maken. Digitale engineering maakte integraal deel uit van deze aanpak: modelgebaseerd ontwerp, 3D/4D-planning, digitale QA/QC (Quality Assurance/Quality Control), gestandaardiseerde opstart en inbedrijfstelling, en selectieve data- en AI-ondersteunde (Artificial Intelligence) methoden ingebed in gecontroleerde workflows versnellen beslissingen en zorgen voor consistentie op schaal.

Met meer dan 50 jaar ervaring in GMP-gereguleerde omgevingen, is Exyte een pionier op gebied van cleanroom- en contaminatiecontroletechniek en blijft het methoden ontwikkelen die veilige levering versnellen. Deze staat van dienst is de reden waarom toonaangevende biofarmaceutische bedrijven al decennialang op Exyte vertrouwen.

Over Exyte

Exyte is een wereldleider in het ontwerp, de engineering en de levering van ultra-schone en duurzame faciliteiten voor hightech industrieën. Met geavanceerde expertise die in de loop van meer dan een eeuw is ontwikkeld, staat het bedrijf ten dienste van klanten in de geavanceerde markten van halfgeleiders, batterijcellen, farmaceutica, biotechnologie en datacenters. Exyte biedt een volledig scala aan diensten, van advies tot het beheren van de implementatie van volledige oplossingen, tot stand gebracht volgens de strengste normen op gebied van veiligheid en kwaliteit, aan klanten over de hele wereld. Exyte creëert een betere toekomst door belangrijke industrieën in staat te stellen de kwaliteit van het moderne leven te verbeteren.

