EZVIZ presenta l'EP8 Ultra, una nuova soluzione intelligente di videocitofono che potenzia la protezione degli ingressi di edifici grazie alla tecnologia a doppio obiettivo e a uno schermo interattivo

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 15 giugno 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, azienda innovativa e all'avanguardia, ha adottato la tecnologia a doppio obiettivo e la registrazione pre-roll con schermo interattivo basato sull'IA per la progettazione del suo videocitofono interattivo EP8 Ultra, appena lanciato sul mercato. Coniugando un sistema tecnologico sicuro all'ingegnosità umana, questa soluzione tiene conto di aspetti che spesso sfuggono in contesti complessi ed estende l'interazione tattile agli ingressi di edifici, rispondendo così a esigenze in continua evoluzione.

EZVIZ is likely the first in the industry to introduce its latest video doorbell, the EP8 Ultra, featuring an interactive screen.

"Analizzando le richieste degli utenti in merito alla protezione degli ingressi domestici, emerge una tendenza sempre più marcata verso una tecnologia che non trascuri il lato umano", ha affermato Sandra Zheng, responsabile GTM della linea di prodotti di EZVIZ. "Attraverso l'EP8 Ultra, vogliamo offrire agli utenti una protezione attenta e intuitiva, per far sì che possano beneficiare di vantaggi concreti piuttosto che di fredde innovazioni guidate dall'IA locale".

Mettendo la sicurezza al primo posto, l'EP8 Ultra risolve il problema della visibilità limitata agli ingressi. È dotata di un obiettivo 3K+ per mostrare chi è alla porta e di un obiettivo 1080p per controllare se qualcosa viene lasciato per terra. Il servizio è completato dalla registrazione pre-roll e da dettagli realistici disponibili 24 ore su 24, eliminando così le lacune e i potenziali rischi causati dalla registrazione in differita o dalla scarsa illuminazione. L'EP8 Ultra permette agli utenti di comprendere le situazioni a colpo d'occhio, senza dover mettere insieme le informazioni come in un puzzle.

Il dispositivo è inoltre dotato di uno schermo interattivo con IA integrata, raro sul mercato, che funziona localmente e presenta tre personaggi per un'interazione più flessibile. Insieme alle notifiche personalizzate per i visitatori di fiducia, questo sistema evita lo stress inutile di dover controllare ogni singolo avviso e permette di accogliere familiari e amici con tenere immagini dei propri animali domestici o con interazioni faccia a faccia a distanza. Elaborando tutti i dati a livello locale, l'EP8 Ultra non garantisce solo sicurezza, ma trasforma ogni visita in un ricordo speciale.

Con l'ingresso nel settore dei sistemi per ingressi intelligenti, EZVIZ ha ampliato la propria competenza nel campo della videosorveglianza basata sull'IA per offrire soluzioni intelligenti pluripremiate che spaziano dalle serrature, ai video campanelli, ai videocitofoni. Senza adagiarsi sui successi del passato, come il prodotto di punta DB2, il marchio continua a compiere passi da gigante con il lancio dell'EP8 Ultra, che aggiunge ulteriore innovazione nell'ambito dei videocitofoni e dei sistemi di ingresso intelligenti. Il marchio ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello mondiale, tra cui il premio Prodotto di esportazione dell'anno ai Manufacturing Asia Awards 2025 e il titolo di Miglior marchio di prodotti intelligenti per il controllo degli ingressi ai Plus X Awards, oltre a molti altri, grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e al design incentrato sull'utente.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ezviz.com.

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