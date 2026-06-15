EZVIZ propose une nouvelle solution d'entrée intelligente avec la sonnette vidéo EP8 Ultra, qui modernise les entrées grâce à une technologie à double objectif et à un écran interactif.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, innovateur infatigable, intègre avec audace la technologie à double objectif et l'enregistrement pré-roll avec un écran interactif alimenté par l'IA dans sa nouvelle sonnette vidéo interactive EP8 Ultra. Apportant une touche humaine à une technologie sécurisée, elle surveille les éléments qui ont tendance à passer inaperçus dans des environnements complexes et étend l'interaction tactile aux entrées, répondant ainsi à des exigences en constante évolution.

EZVIZ is likely the first in the industry to introduce its latest video doorbell, the EP8 Ultra, featuring an interactive screen.

« En partant de l'expérience d'entrée souhaitée par les utilisateurs, on voit émerger une tendance croissante vers une technologie empreinte de chaleur humaine », a déclaré Sandra Zheng, responsable GTM de la gamme de produits chez EZVIZ. « Avec l'EP8 Ultra, nous voulons que les utilisateurs bénéficient d'une protection sans souci, fournie avec une attention particulière, et qu'ils profitent d'avantages concrets plutôt que d'innovations froides pilotées par une IA locale. »

En faisant de la sécurité une priorité , l'EP8 Ultra remédie au champ de vision limité au niveau des entrées. Il est équipé d'un objectif 3K+ pour voir qui se trouve à la porte, et d'un objectif 1080p pour vérifier ce qui se trouve au sol. Un récit complet est assuré par l'enregistrement pré-roll et des détails réalistes 24 heures sur 24, éliminant les risques potentiels et les omissions causés par un enregistrement différé ou un éclairage insuffisant. L'EP8 Ultra permet aux utilisateurs de comprendre les situations d'un seul coup d'œil, sans avoir à assembler les informations comme un puzzle.

Fait rare sur le marché, l'EP8 Ultra est également équipé d'un écran interactif à IA intégré fonctionnant en mode local, qui propose trois personnages pour une interaction plus flexible. Associé à des notifications personnalisées pour les visiteurs de confiance, il évite aux utilisateurs le stress inutile lié à la vérification de chaque alerte et leur permet d'accueillir leur famille ou leurs amis grâce à des interactions réconfortantes avec leurs animaux de compagnie , ou encore à des échanges en face à face à distance. En traitant toutes les données localement, l'EP8 Ultra va au-delà de la simple tranquillité d'esprit, transformant chaque retour et chaque visite en un souvenir précieux.

En se diversifiant dans le domaine de l'entrée intelligente, EZVIZ a étendu son expertise visuelle alimentée par l'IA pour proposer des solutions primées, allant des serrures intelligentes aux sonnettes vidéo, en passant par les interphones vidéo. Sans jamais se reposer sur ses lauriers — à l'image du best-seller DB2 , la marque continue de réaliser des percées et a lancé l'EP8 Ultra, propulsant ainsi la gamme des sonnettes vidéo intelligentes et des systèmes d'entrée intelligents vers de nouveaux sommets. EZVIZ a récolté de nombreuses distinctions internationales, notamment le prix du « Produit d'exportation de l'année » aux Manufacturing Asia Awards 2025, celui de la « Meilleure marque de produits d'accès intelligent » aux Plus X Awards, et bien d'autres encore, pour sa technologie de pointe et son design axé sur l'utilisateur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur ezviz.com.

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