Fira de Barcelona: Con un nuovo evento Barcellona collegherà il futuro dell'Energy storage industriale europeo

BARCELLONA, Spagna, 27 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Il prossimo autunno nella capitale catalana si terrà un nuovo evento europeo che presenterà le ultime innovazioni nel campo dei Battery energy storage systems (sistemi di accumulo dell'energia a batteria) per applicazioni industriali e grandi infrastrutture. Dall'8 al 9 settembre, il Battery & Energy Storage Tech Europe riunirà più di 100 aziende e 2000 esperti presso la Fira de Barcelona con l'obiettivo di incrementare il business, scoprire opportunità e analizzare le sfide principali di un settore strategico per accelerare la transizione verso un modello energetico più sostenibile e guidare la trasformazione dell'industria europea.

The first edition of Battery & Energy Storage Tech Europe will be held in Fira de Barcelona's Gran Via venue from 8 to 9 September.

Organizzato dalla Fira de Barcelona in collaborazione con 104-Media, il Battery & Energy Storage Tech Europe si posiziona come piattaforma strategica per la promozione dell'indipendenza industriale ed energetica del continente, in un momento in cui l'Europa sta lavorando per ridurre la dipendenza esterna e assumere un ruolo di guida nelle applicazioni tecnologiche emergenti.

A tal fine, l'evento presenterà i progressi più innovativi che alimentano la filiera produttiva del settore: dai nuovi materiali e processi di produzione ai sistemi di gestione e riciclaggio, con applicazioni che includono l'accumulo su larga scala, i sistemi energetici a lunga durata, le tecnologie aerospaziali, i droni, il trasporto ferroviario e l'elettrificazione marittima.

"Il Battery Tech Europe è nato con l'obiettivo di essere un punto di incontro per le imprese, i professionisti e gli esperti, dove analizzare le grandi sfide del settore, generare opportunità di business e agevolare alleanze che promuovano lo sviluppo di un settore chiave per il futuro dell'Europa", sottolinea Ken Davies, direttore del programma della conferenza.

Il nuovo evento prevede di riunire nella sede Gran Via della Fira de Barcelona 100 aziende espositrici provenienti da tutta Europa, tra cui aziende tecnologiche leader, centri di ricerca e sviluppo e start-up che presenteranno materiali avanzati di nuova generazione, tecnologie di sviluppo e produzione, sistemi di progettazione e gestione delle batterie, gestione del ciclo di vita, passaporti digitali e tecnologie di riciclaggio.

Il Battery Tech & Energy Storage Europe affiancherà quest'area espositiva a un congresso internazionale che affronterà questioni cruciali come l'intelligenza applicata alla gestione delle batterie, la progettazione di sistemi sostenibili e nuove strategie di investimento per rafforzare la competitività europea. Inoltre, offrirà spazi di networking e presentazioni di progetti innovativi che metteranno in contatto l'industria, la ricerca e le pubbliche amministrazioni.

Con questo nuovo evento la Fira de Barcelona rafforza il suo impegno verso settori strategici e lungimiranti, consolidando il ruolo del capoluogo catalano come punto di incontro per l'industria energetica.

