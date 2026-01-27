Fira de Barcelona : L'avenir du stockage industriel de l'énergie en Europe sera présenté à Barcelone dans le cadre d'un nouvel événement

BARCELONE, Espagne, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- À l'automne prochain, un nouvel événement européen se tiendra dans la capitale catalane et présentera les dernières innovations en matière de batteries et de systèmes de stockage d'énergie pour les applications industrielles et les grandes infrastructures. Les 8 et 9 septembre, Battery & Energy Storage Tech Europe réunira plus de 100 entreprises et 2 000 experts à la Fira de Barcelona dans le but de stimuler les affaires, de découvrir des opportunités et d'analyser les principaux défis liés à ce secteur stratégique, afin d'accélérer la transition vers un modèle énergétique plus durable et d'assurer la transformation de l'industrie européenne.

The first edition of Battery & Energy Storage Tech Europe will be held in Fira de Barcelona's Gran Via venue from 8 to 9 September.

Organisée par Fira de Barcelona en collaboration avec 104-Media, Battery & Energy Storage Tech Europe se présente comme une plateforme stratégique visant à promouvoir l'indépendance industrielle et énergétique du continent, à un moment où l'Europe s'efforce de réduire sa dépendance extérieure et d'être à la pointe des applications technologiques émergentes.

À cet effet, l'événement présentera les avancées les plus novatrices qui dynamisent la chaîne de valeur du secteur : des nouveaux matériaux et procédés de fabrication aux systèmes de gestion et de recyclage, avec des applications telles que le stockage à l'échelle du réseau, les systèmes énergétiques de longue durée, les technologies aérospatiales, les drones, le transport ferroviaire et l'électrification maritime.

« Battery Tech Europe a vocation à être le lieu de rencontre des entreprises, des professionnels et des experts où les grands défis du secteur sont analysés, les opportunités d'affaires générées et les alliances facilitées pour promouvoir le développement d'un secteur clé pour l'avenir de l'Europe », souligne le directeur du programme de la conférence, Ken Davies.

Le nouvel événement prévoit de réunir 100 exposants venus de toute l'Europe à la Fira de Barcelona, sur le site de Gran Via, dont des entreprises technologiques de premier plan, des centres de R&D et des start-ups qui présenteront la prochaine génération de matériaux avancés, de technologies de développement et de fabrication, de systèmes de conception et de gestion des batteries, de gestion du cycle de vie, de passeports numériques et de technologies de recyclage.

En marge de cette exposition, Battery Tech & Energy Storage Europe organisera un congrès international qui abordera des questions essentielles telles que l'intelligence appliquée à la gestion des batteries, la conception de systèmes durables et de nouvelles stratégies d'investissement visant à renforcer la compétitivité européenne. En outre, des espaces de réseautage et des présentations de projets innovants seront proposés pour mettre en relation l'industrie, la recherche et les administrations publiques.

Avec ce nouvel événement, la Fira de Barcelona renforce son engagement dans les secteurs stratégiques et d'avenir, consolidant ainsi la position de la capitale catalane en tant qu'épicentre du secteur énergétique.

