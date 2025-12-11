Fondazione Carlo Erba e Kedrion: consegnati a Milano i Premi di Ricerca

Giovani eccellenze e innovazione per la salute

MILANO, 11 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Si è svolta oggi, presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la cerimonia di consegna dei Premi di Ricerca 2024 promossi dalla Fondazione Carlo Erba, con il supporto dell'azienda biofarmaceutica Kedrion e in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM). L'evento, ospitato nel Padiglione "Romeo ed Enrica Invernizzi", ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e aziendale, oltre ai giovani ricercatori premiati.

La giornata si è aperta con i saluti del Prof. Sergio Abrignani, Direttore Scientifico dell'INGM e Consigliere della Fondazione Carlo Erba, seguiti dall'introduzione di Paolo Marcucci, Presidente della Fondazione Carlo Erba, e dal saluto del Prof. Pier Mannuccio Mannucci, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Il momento centrale è stato dedicato alla presentazione dei progetti vincitori e alla consegna dei premi e delle targhe ai giovani ricercatori, che hanno illustrato i risultati e le prospettive delle loro ricerche.

Premi e storia di un impegno condiviso La Fondazione Carlo Erba, da sempre impegnata nella promozione della ricerca biomedica, attribuisce ogni anno premi e borse di studio a giovani ricercatori italiani. In particolare:

Il Premio "Guelfo Marcucci" , sostenuto da Kedrion dal 2017, è dedicato alla memoria del fondatore di Kedrion, Guelfo Marcucci, e premia progetti innovativi nel campo delle coagulopatie congenite.

I progetti premiati nel 2024

Premi Guelfo Marcucci :

: Alessandro Di Minno (Università degli Studi di Napoli Federico II) – per la ricerca su nuove strategie di terapia genica mediante vettori virali adeno-associati in persone con emofilia.

Andrea Giachi (Ospedale Policlinico Ca' Granda di Milano) – per l'analisi proteomica finalizzata alla scoperta di biomarcatori di emartro e salute articolare nelle persone affette da emofilia.

: Michela Milani (Università San Raffaele di Milano - Telethon Institute for Gene Therapy) – per lo sviluppo di una terapia genica piastrinica in vivo mediata da vettore lentivirale per l'emofilia A.

: Margherita Ambrosini (Università degli Studi di Milano) – per lo studio dei determinanti di sensibilità e resistenza ai trattamenti a bersaglio molecolare in fase pre-operatoria nel tumore del colon.

Camilla Albano (Università degli Studi di Torino) – per la ricerca sul ruolo del metabolismo lipidico nell'infezione da HSV-1, con implicazioni per la replicazione virale e potenziali strategie terapeutiche.

Innovazione, impatto e giovani eccellenze I progetti premiati si distinguono per l'alto livello di innovazione scientifica e tecnologica, l'impatto concreto sulla salute dei pazienti e la capacità di collegare ricerca di base e applicazione clinica. Tutti i vincitori sono giovani ricercatori con esperienze in centri di eccellenza italiani e internazionali, a conferma della vitalità della ricerca italiana nel panorama globale.

"La partnership tra Fondazione Carlo Erba e Kedrion rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti del terzo settore e industria, finalizzata a promuovere la ricerca scientifica e a valorizzare il merito. Attraverso questi premi, Fondazione Carlo Erba e Kedrion confermano il loro impegno nel sostenere la ricerca e i giovani talenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e promuovere l'innovazione scientifica", ha dichiarato Paolo Marcucci, Presidente della Fondazione Carlo Erba.

Informazioni e bandi Tutte le informazioni sui bandi, le modalità di partecipazione e la storia dei premi sono disponibili sul sito della Fondazione Carlo Erba: www.fondazionecarloerba.org.

