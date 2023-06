Francesca Tagliani mette a disposizione del comitato esecutivo di DIGITALEUROPE i propri

20 anni di esperienza tecnologica

Una prospettiva globale contribuirà a plasmare l'evoluzione regionale in ambito digitale.

MILANO, 14 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia che Francesca Tagliani , il suo direttore commerciale – global distributors partnership, è entrata a far parte del comitato esecutivo di DIGITALEUROPE

JN8A0757

L'associazione di categoria, che rappresenta oltre 45.000 imprese che operano e investono in Europa, si batte per un ambiente normativo che consenta alle imprese e ai cittadini europei di prosperare grazie alle tecnologie digitali, aiutando la regione a crescere, attrarre e sostenere i migliori talenti digitali e le migliori aziende tecnologiche del mondo.

Francesca Tagliani afferma: "Nel mio ruolo globale, posso apprezzare le diverse esigenze regionali. L'Europa è esposta da molti punti di vista a una concorrenza agguerrita, ma ha anche una serie di punti di forza unici. Facendo leva sulle forze giuste, abbiamo l'opportunità di plasmare l'agenda europea, guidando il progresso dal punto di vista aziendale e dando vita ai valori che renderanno migliore la nostra società: un mondo più sostenibile e paritario."DIGITALEUROPE può essere il catalizzatore di questa evoluzione e non vedo l'ora di condividere le mie conoscenze e la mia passione con questo gruppo per contribuire a promuovere un' adozione più rapida delle tecnologie digitali ", ha dichiarato Tagliani. "Con i miei 20 anni di esperienza in ambito tecnologico, rappresenterò in modo efficace le opportunità che il digitale può portare a qualsiasi settore, contribuendo alla già esistente ricca rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione ."

Cecilia Bonefeld Dahl, direttore generale di DIGITALEUROPE, aggiunge: "DIGITALEUROPE comprende 102 aziende leader a livello mondiale nel loro settore di attività, oltre a 41 associazioni nazionali di categoria provenienti da tutta Europa. Ottenere intuizioni e orientamenti da questi membri è essenziale, in quanto hanno punti di vista globali e strategici che possono aiutare a plasmare e definire non solo le basi, ma anche gli obiettivi finali dei nostri programmi e delle nostre attività".

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Mettiamo in contatto l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 persone che risolvono i problemi dei clienti in oltre 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle aziende industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2098715/JN8A0757.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation