Gli astronauti sauditi terminano il programma di formazione di nove mesi per la missione spaziale alla Stazione spaziale internazionale

CAPE CANAVERAL, Florida, 11 maggio 2023 /PRNewswire/ -- La Saudi Space Commission (SSC) ha confermato che gli astronauti sauditi sono pronti per la missione alla Stazione spaziale internazionale (ISS) di questo mese dopo aver completato il rigoroso programma di formazione di nove mesi.

Astronaut Ali AlQarni Astronaut Rayyanah Barnawi

Gli astronauti, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, condurranno 14 esperimenti pionieristici di ricerca scientifica in microgravità durante la missione sul ISS, tra cui tre esperimenti di sensibilizzazione didattica. Ciò rientra nel programma astronauti del regno che è stato annunciato lo scorso settembre come uno dei programmi strategici che la commissione sta attuando.

Come parte della preparazione, gli astronauti sono stati sottoposti a 12 giorni in condizioni di spazio simulate. Durante questo periodo si sono preparati per gli esperimenti da condurre poi durante la missione, simulando la penetrazione dell'atmosfera terrestre e il correlato effetto delle forze gravitazionali, la rapida accelerazione e la forte trazione della gravità sul corpo umano. Hanno fatto pratica con tutte le attrezzature e le procedure necessarie per completare la missione sulla ISS con Axiom Space e SpaceX al National Space Training and Research Center (NASTAR), una struttura di simulatori di volo all'avanguardia in Pennsylvania, USA.

Questa preparazione è stata fatta al NASA Johnson Center nell'ambito del programma Human Exploration Research Analog (HERA), progettato per spingere le persone agli estremi e preparare il team alla missione AX-2 sull'ISS. L'obiettivo della missione è ispirare gli studenti e gli interessati alle scienze dello spazio, sottolineando al contempo l'importanza della ricerca, la vita degli astronauti e il ruolo della scienza integrativa nel migliorare la qualità della vita sulla Terra.

Gli astronauti hanno ricevuto ulteriore formazione a settembre sulle capacità di esplorazione nella sede centrale di SpaceX a Hawthorne, in California. Il programma di formazione includeva l'istruzione degli astronauti sui programmi operativi e sulle operazioni che sarebbero state necessarie a bordo dell'ISS. Oltre a condurre programmi di formazione presso l'agenzia Japanese Aerospace Exploration (JAXA) e European Space Agency (ESA) In Shietand in Gennaio e Febbraio, hanno anche condotto esercizi di space payload merging a marzo 2023. Si sono anche preparati all'assenza di peso, al galleggiare e al comunicare in orbita, imparando gli effetti collaterali del volo spaziale. Gli astronauti Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni hanno espresso il loro orgoglio e gratitudine nel rappresentare il Regno dell'Arabia Saudita nel primo programma sostenibile di Human Space Flight (HSF) e per il contributo che possono dare nel realizzarne l'ambizione nel campo dello spazio. Entrambi gli astronauti hanno sottolineato il loro entusiasmo e la loro disponibilità a svolgere questa missione.

AlQarni ha affermato: «Il programma di formazione ha migliorato la nostra prontezza ad affrontare qualsiasi sfida che potremmo riscontrare durante la missione spaziale» e «ci ha aiutato a sviluppare le competenze necessarie per il successo di quest'ultima». Il programma sottolinea che lo sviluppo delle competenze per lo spazio richiede una formazione intensiva e accurata, non solo per garantire il conseguimento degli obiettivi della missione, ma anche per assicurare la sicurezza dello spazio personale degli astronauti.

Vale la pena notare che la SSC aveva già lanciato il programma astronauti, il cui obiettivo era portare candidati sauditi qualificati a intraprendere voli spaziali partecipando a esperimenti scientifici, ricerche internazionali e future missioni legate allo spazio. Tutto ciò contribuirà al futuro dell'industria dell'Arabia Saudita, aumentando nel contempo in modo organico l'interesse dei laureati nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. Ciò a sua volta attirerà talenti e persone qualificate e migliorerà la posizione dell'Arabia Saudita nel settore spaziale, diventando una parte importante della comunità globale nella ricerca delle scienze spaziali che verrà messa al servizio dell'umanità.

