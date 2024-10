HANDSHAKE SPEAKEASY, CITTÀ DEL MESSICO, NOMINATO THE WORLD'S BEST BAR DURANTE LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2024

Handshake Speakeasy , Città del Messico, è The World's Best Bar, il primo bar in Messico ad aggiudicarsi il questo riconoscimento

MADRID, 22 Ottobre 2024 /PRNewswire/ -- La lista The World's 50 Best Bars 2024, sponsorizzata da Perrier, è stata svelata durante la cerimonia di premiazione dal vivo a Madrid, in Spagna. Giunto alla 16a edizione, l'evento ha riunito ancora una volta la comunità mondiale dei bar premiando le figure di spicco della scena internazionale dei cocktail. Per la prima volta, l'Handshake Speakeasy di Città del Messico è in cima alla classifica.

Mexico City’s Handshake Speakeasy is crowned No.1 at The World’s 50 Best Bars awards 2024, sponsored by Perrier, held at a live ceremony in Madrid

Situato nel quartiere di Colonia Juárez, Handshake Speakeasy è nascosto dietro una porta segreta e vanta una straordinaria gamma di liquori d'annata. Il direttore del bar Eric van Beek fonde con naturalezza tradizione e innovazione, elevando i classici attraverso tecniche all'avanguardia sviluppate nel laboratorio in loco e rivoluzionando ricette familiari con sapori inaspettati.

Altri bar nella top five sono Bar Leone di Hong Kong (No.2), Sips di Barcellona (No.3), Tayēr + Elementary di Londra (No.4) e Jigger & Pony di Singapore (No.5). È possibile visualizzare l'elenco completo qui.

Commenta Emma Sleight, responsabile editoriale di The World's 50 Best Bars: "È con immenso orgoglio che annunciamo Handshake Speakeasy come The World's Best Bar 2024, sponsorizzato da Perrier. Essere il primo bar No.1 al mondo situato in Messico è un risultato straordinario, che Eric van Beek e il suo team meritano ampiamente. Vogliamo esprimere le nostre più sentite congratulazioni a tutti i bar presenti nella lista di quest'anno, che continuano a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti dei cocktail di tutto il mondo".

