THE WORLD'S 50 BEST BARS 2024 榜單現已揭曉, 墨西哥城的 HANDSHAKE SPEAKEASY 被評為 THE WORLD'S BEST BAR

墨西哥城的 Handshake Speakeasy 被評為「The World's Best Bar」，成為首家登頂該榜單的墨西哥酒吧2024 年的得獎者為來自 28 個城市 的酒吧， 其中包括 16 家新上榜的酒吧

被評為「The World's Best Bar」，成為首家登頂該榜單的墨西哥酒吧2024 年的得獎者為來自 的酒吧， 其中包括 家新上榜的酒吧 Monica Berg 被評為「Roku Industry Icon」

被評為「Roku Industry Icon」 新加坡的 Cat Bite Club 榮獲「Campari One To Watch Award」

榮獲「Campari One To Watch Award」 首爾的 Zest 榮獲 這「Ketel One Sustainable Bar Award」

榮獲 這「Ketel One Sustainable Bar Award」 香港的 Bar Leone 排名 No.2, 並列為「Disaronno Highest New Entry」

排名 No.2, 並列為「Disaronno Highest New Entry」 巴黎的 The Cambridge Public House 榮獲「Nikka Highest Climber Award」，排名升 19 位至 No.19

榮獲「Nikka Highest Climber Award」，排名升 19 位至 No.19 布宜諾斯艾利斯的 Florería Atlántico 榮獲「Rémy Martin Legend of the List」

榮獲「Rémy Martin Legend of the List」 紐約的 Superbueno 榮獲「London Essence Best New Opening Award」

榮獲「London Essence Best New Opening Award」 來自艾德蒙頓 Partake 的 Calliope Draper 獲得「50 Best Bars Roku Scholarship」

的 獲得「50 Best Bars Roku Scholarship」 倫敦的 Lyaness 榮獲「Siete Misterios Best Cocktail Menu Award」

榮獲「Siete Misterios Best Cocktail Menu Award」 「Bareksten Best Bar Design Award」得主是奧斯陸的 Himkok

馬德里2024年10月23日 /美通社/ -- 由 Perrier 贊助的 2024 年「The World's 50 Best Bars」得獎者已在西班牙馬德里舉行的現場頒獎典禮上揭曉。本次第 16 屆頒獎典禮作為國際雞尾酒界的盛事，凝聚了全球頂尖調酒師，共同表彰國際雞尾酒界的領軍人物。墨西哥城的 Handshake Speakeasy 首次排名第一。

Handshake Speakeasy 隱匿於 Colonia Juárez 社區一處不起眼的角落，需經由一扇隱秘之門方可進入，其內藏有豐富的年份佳釀。酒吧總監 Eric van Beek 巧妙地將傳統技藝與前沿科技相結合 ，透過在實驗室研發的創新手法，對經典選單進行革新，帶來令人驚喜的味覺體驗。