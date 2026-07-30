Hinojosa raggiunge il 64% di energia rinnovabile e illustra i suoi progressi ESG nel Report di Sostenibilità 2025

VALENCIA, Spagna, 30 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Hinojosa Packaging Group, azienda specializzata in soluzioni di imballaggio sostenibili, ha pubblicato il Rapporto di sostenibilità 2025, che coincide con l'approvazione del suo Piano di sostenibilità 2030, la tabella di marcia che guiderà le azioni dell'azienda in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) per i prossimi anni.

Hinojosa Packaging Group

Con quasi 80 anni di esperienza e una rete di 24 stabilimenti in Spagna, Francia, Portogallo e Italia, lo scorso anno il gruppo ha completato l'integrazione di ASV Packaging, ora Hinojosa Folding Packaging France. Grazie a questo traguardo, Hinojosa offre in Francia un'offerta completa di soluzioni di packaging sostenibili e rafforza il suo modello di gestione decentralizzato per offrire ai propri clienti un servizio attento e flessibile.

Progressi nella decarbonizzazione, nell'efficienza operativa e nell'economia circolare

L'esercizio 2025 ha confermato i progressi dell'azienda nella transizione verso un modello a basse emissioni di carbonio, convalidato dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi). In questo senso, Hinojosa è riuscita a fare in modo che il 64% dell'energia che consuma provenga da fonti rinnovabili, riducendo al contempo l'intensità energetica del 12% grazie al miglioramento dell'efficienza energetica nei suoi impianti di produzione.

Attualmente, inoltre, il 92,65 % dei rifiuti prodotti dall'azienda è destinato al recupero, rafforzando così il suo modello di economia circolare. In materia di gestione idrica, Hinojosa ha ottenuto una valutazione B- nel suo primo report per CDP Water, a testimonianza di un utilizzo sempre più efficiente di questa risorsa.

Innovazione applicata e sviluppo dei talenti globali

Nel corso del 2025 l'azienda ha lavorato all'integrazione dell'IA nelle operazioni quotidiane per ottimizzare i processi e continuare a dare ai propri clienti un servizio di valore aggiunto con il lancio di IA Lab. Fra i casi di utilizzo dell' IA spiccano i progetti finalizzati alla riduzione dei residui, al miglioramento del controllo digitale della qualità e all'ottimizzazione del disegno strutturale degli imballaggi.

Per continuare a migliorare il proprio servizio, Hinojosa ha anche sviluppato il Calcolatore dell'impronta di carbonio del prodotto, uno strumento che consente di quantificare, confrontare e comunicare in modo completo l'impatto ambientale delle soluzioni di imballaggio, accompagnando i propri clienti nell'obiettivo comune di ridurre le emissioni.

Infine, per quanto riguarda il capitale umano, Hinojosa ha chiuso l'esercizio con un organico di oltre 3.000 professionisti e un investimento superiore a 1,2 milioni di euro in formazione. Tra le sue principali iniziative figurano l'estensione del Campus Metatop agli stabilimenti francesi, con l'obiettivo di nutrire i talenti interni con conoscenze sugli aspetti tecnici dell'attività di Hinojosa. Lo scorso anno è stata inoltre lanciata la terza edizione dell'Hinojosa Graduates Program per attrarre giovani talenti.

In materia di sicurezza, lo scorso anno è stata lanciata la campagna "La sicurezza sei tu", un'iniziativa che mira a umanizzare la cultura della prevenzione dell'azienda collegando la sicurezza sul lavoro con la vita personale dei dipendenti.