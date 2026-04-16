Hinojosa raggiunge un fatturato di 848 milioni di euro nel 2025, una crescita del 6% rispetto al precedente anno fiscale

L'azienda ha completato l'integrazione del gruppo francese ASV, segnando un'evoluzione nel suo processo di internazionalizzazione.

Hinojosa rafforza la propria capacità industriale e tecnologica con un investimento di oltre 60 milioni di euro, destinato a migliorare i servizi offerti ai clienti aumentando l'efficienza e automatizzando i processi.

ARZANO, Italy, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Hinojosa, azienda specializzata in soluzioni di imballaggio sostenibili, ha presentato i propri risultati operativi relativi all'esercizio 2025, nel quale ha raggiunto un fatturato consolidato di 847,5 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 6% rispetto all'esercizio precedente, in un contesto di mercato complesso, caratterizzato dalla fluttuazione dei costi energetici e dall'incertezza del contesto internazionale.

Hinojosa Packaging Xàtiva

Nel 2025, Hinojosa Packaging Group ha completato l'acquisizione del 100% di ASV Packaging, azienda francese specializzata nella produzione di scatole con oltre 34 anni di esperienza. Questa operazione, avviata nel luglio 2023 con l'acquisizione di una partecipazione del 49% nel gruppo francese, rafforza la sua presenza in Francia e consolida la sua posizione di riferimento nel settore degli imballaggi per alimenti e beni di largo consumo nell'Europa sud-occidentale, con nove stabilimenti.

Inoltre, questa novità rientra in un modello di gestione decentralizzata che garantisce autonomia locale, flessibilità e un servizio vicino al cliente. Si tratta di una visione condivisa in tutta la sua rete di stabilimenti in Spagna, Francia, Portogallo e Italia, che conta ormai 24 sedi e oltre 3.000 dipendenti

La crescita di Hinojosa si basa su una strategia industriale volta a migliorare il servizio al cliente, che nel 2025 si è tradotta in un investimento di poco superiore ai 60 milioni di euro destinato a potenziare la capacità produttiva, l'efficienza e l'automazione dei processi.

L'azienda ha aumentato la propria capacità produttiva grazie all'ammodernamento delle attrezzature ed all'introduzione di nuove tecnologie in tutti i mercati, con l'obiettivo di migliorare i propri processi produttivi, aumentando la flessibilità dell'offerta, l'agilità operativa e la capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti.

Inoltre, il gruppo ha promosso miglioramenti in termini di efficienza energetica e rendimento sia nella divisione packaging che in quella della carta. Tra questi spicca il progetto realizzato nella cartiera di Alquería. Questa iniziativa combina l'ampliamento della capacità produttiva della macchina continua con l'installazione di una soluzione innovativa di valorizzazione energetica, che permetterà di trasformare i residui generati nel processo stesso in energia per l'autoconsumo. Questo progetto contribuisce a migliorare l'efficienza energetica, a ridurre la dipendenza da fonti esterne e a promuovere il nostro modello di economia circolare.

Hinojosa ha creato un calcolatore dell'impronta di carbonio che consente ai propri clienti di misurare l'impatto ambientale dei propri imballaggi lungo l'intero ciclo di vita. Questo strumento facilita il processo decisionale finalizzato alla riduzione delle emissioni e contribuisce a soddisfare i crescenti requisiti normativi in materia di sostenibilità ambientale.

Nel Marzo del 2024, MS Packaging è entrata a far parte del gruppo Hinojosa Packaging Group, segnando l'inizio di una nuova fase di sviluppo ed integrazione internazionale.

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