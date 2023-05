Huawei rinnova la sua promessa di consegna rapida con il nuovo programma Fast Track per i prodotti FTTH

I clienti potranno ricevere modelli selezionati di ONT e OLT entro quattro settimane dall'ordine

Al Huawei ISP Industry Summit di Madrid sono stati presentati nuovi prodotti per le infrastrutture ottiche a supporto di una trasformazione digitale e green

DÜSSELDORF, 15 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Da oggi in poi i clienti Huawei potranno beneficiare di tempi di consegna più brevi per i prodotti di accesso ottico, grazie al lancio del programma Fast Track FTTH, che garantisce la consegna entro quattro settimane in 40 Paesi europei.

FTTH Fast Track Program

La decisione di rinnovare il programma nasce in seguito al successo dello scorso anno, grazie al quale Huawei ha fatto sì che più di 20 ISP (Internet Service Provider) potessero fornire la banda larga a oltre 30.000 utenti. Con una gamma più ampia di prodotti e Paesi eleggibili per la consegna rapida, il programma Fast Track FTTH contribuisce a sostenere gli ISP nel loro percorso di digitalizzazione, accelerando la realizzazione di reti FTTH. Gli ISP sono oggetto di aspettative sempre più elevate da parte dei consumatori per quanto riguarda la qualità e le prestazioni della rete. Pertanto, devono implementare reti di accesso all-optical intelligenti in grado di consentire una facile evoluzione verso reti 10GPON.

Le soluzioni Huawei SingleFAN Pro, come gli OLT Flex-PON e gli ONT Wi-Fi 6, stanno già svolgendo un ruolo fondamentale in questo percorso, contribuendo a soddisfare le esigenze di banda ultralarga degli utenti finali e consentendo agli ISP di ottenere e mantenere il loro vantaggio competitivo dal punto di vista delle prestazioni. La rapidità di consegna di queste soluzioni offre ai clienti un ulteriore vantaggio, consentendo una rapida costruzione della rete FTTH.

I prodotti di punta inclusi nella promozione sono:

La soluzione Huawei SingleFAN Pro ha ottenuto diversi premi internazionali per l'innovazione tecnica al Lightwave 2021. L'ONT OptiXstar di Huawei sfrutta l'accelerazione intelligente integrata e il Wi-Fi 6 per identificare in modo intelligente i servizi domestici, riducendo la latenza di almeno la metà. La soluzione Huawei HomePON, composta da ONT intelligenti, prese ottiche e fibre ottiche super-resistenti, porta la fibra in tutte le stanze (FTTR) con velocità gigabit, garantendo un'esperienza eccezionale, segnali forti e zero interruzioni in tutta la casa.

Todd Sun, Vice Presidente, HuaweiEnterprise Business Group, ha commentato: "Mentre gli ISP si impegnano nella loro trasformazione digitale, le nostre soluzioni sono all'avanguardia in termini di prestazioni e velocità di implementazione. Attraverso la nostra promozione Fast Track FTTH, stiamo contribuendo a guidare l'implementazione di reti ultraveloci per aiutare gli ISP a sostenere le crescenti richieste degli utenti finali".

Durante il Huawei Global Internet Service Industry & Optical Summit tenutosi a Madrid lo scorso aprile, l'azienda ha inoltre presentato la sua ultima gamma di soluzioni per l'infrastruttura Internet, gettando le basi per la trasformazione digitale e green del settore ISP. Grazie agli algoritmi di risparmio energetico e all'ibernazione intelligente, queste soluzioni riducono il consumo energetico del 15%, soddisfacendo al contempo gli standard delle apparecchiature a banda larga del CoC Europe. Tutti i partecipanti hanno avuto modo di scoprire in anteprima le innovative soluzioni FTTH di Huawei, come lo Starlight F30 FTTH, il primo PON 50G del settore, e il Flex-PON plus che include 7 modalità in 1 (GPON/XG-PON/XGS-PON/GE/10GE/XG- PON combo /XGS-PON combo).

Ulteriori informazioni sul Huawei ISP Industry Summit sono disponibili qui.

Per maggiori informazioni sulla promozione Fast Track FTTH, fare clic qui.

Informazioni su Huawei

Huawei è leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology. Fondata nel 1987, Huawei è una società privata che conta circa 207.000 dipendenti in tutto il mondo e opera in oltre 170 Paesi.

La mission di Huawei è quella di costruire un mondo completamente connesso e intelligente portando il digitale a ogni individuo, casa e organizzazione.

Contatti

Per richieste stampa, contattare [email protected], +49 (0)1639679600.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2075209/Huawei_EBG_Europe_IT.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Europe