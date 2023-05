Huawei hernieuwt de belofte van een snelle levering door de lancering van het Fast Track-programma voor FTTH-producten

Geselecteerde OLT- en ONT-oplossingen van Huawei komen nu in aanmerking voor levering binnen vier weken

Verder zijn er op de Huawei ISP Industry Summit in Madrid next-generation-producten voor glasvezelinfrastructuur gepresenteerd die de groene digitale transformatie ondersteunen.

DÜSSELDORF, Duitsland, 15 mei 2023 /PRNewswire/ -- Klanten van Huawei kunnen nu profiteren van kortere levertijden voor producten voor glasvezelnetwerken, dankzij de lancering van FTTH Fast Track, dat voor 40 landen binnen Europa levering binnen 4 weken garandeert.

FTTH Fast Track Program

Deze nieuwe belofte volgt op het succes van het programma van het afgelopen jaar, waarmee Huawei meer dan 20 Internet Service Providers (ISP) hielp om breedbandinternet te leveren aan 30.000 gebruikers. De FTTH Fast Track bestaat uit een uitgebreide reeks productgroepen en landen waarmee ISP's worden ondersteund op hun weg naar digitalisering door de bouw van FTTH-netwerken te versnellen. ISP's krijgen te maken met steeds hogere eisen die klanten stellen aan de kwaliteit en prestaties van netwerken en rollen intelligente en volledig optische toegangsnetwerken uit die de transitie naar 10G PON kunnen accommoderen.

SingleFAN Pro Solutions van Huawei, zoals Flex-PON OLTs en Wi-Fi 6 ONTs, spelen op deze reis reeds een integrale rol en en helpen de verwachtingen van eindgebruikers ten aanzien van ultra-breedband te vervullen, zodat ISP's vanuit een prestatie-oogpunt in staat worden gesteld om concurrentievoordeel te behalen en te behouden. Door snelle levering van deze oplossingen krijgt de klant er nog een voordeel bij, doordat de bouw van snelle FTTH-netwerken mogelijk wordt gemaakt.

Belangrijkste productkenmerken binnen het assortiment zijn:

Huawei SingleFAN Pro heeft op de 2021 Lightwave internationale prijzen voor technische innovatie gewonnen. Huawei OptiXstar ONT zet in op ingebedde intelligente versnelling en Wi-Fi 6 voor intelligentie identificatie van home-services, waardoor de vertraging voor specifieke servicetypen met minimaal de helft werd teruggedrongen. Huawei HomePON's oplossing bestaat uit ONT's, optische stekkerdozen en superbestendige optische vezels, en levert fiber to the room (FTTR) met gigabit snelheden, waarbij een buitengewone ervaring, krachtig signaal en nul frame-freezing binnen de woning wordt gewaarborgd.

Todd Sun, Huawei's Vice President van Europe Enterprise Business Group, legt uit: "Nu ISP's steeds sneller worden in hun digitale transformatie, bieden onze oplossingen de weg naar goede prestaties en een snelle implementatie. Via onze FTTH Fast Track-promotie, staan wij aan de spits van de uitbouw van ultrasnelle netwerken en helpen we ISP's aan de groeiende eisen van de eindgebruiker te voldoen."

De lancering van het nieuwe FTTH Fast Track-programma valt samen met de Huawei ISP Industry Summit in Madrid, waar de onderneming haar laatste aanbod oplossingen voor de internet-infrastructuur openbaarde die de basis vormen voor de groene digitale transformatie van de ISP-industrie. Door verminderd energieverbruik, energiebesparende algoritmen en intelligent sluimeren wordt het energieverbruik met 15% verlaagd, en voldoet het aan de Europese conformiteitsnormen voor vermogensverbuik van breedbandapparatuur. Bezoekers konden een eerste blik werpen op Huawei's innovatieve FTTH-oplossingen, zoals de FTTR Starlight F30, de eerste commerciële 50G PON, en de Flex-PON plus die 7 modi (GPON/XG-PON/XGS-PON/GE/10GE/XG- PON combo /XGS-PON combo) in één heeft.

Meer informatie over de Huawei ISP Industry Summit vindt u hier.

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over het FTTH Fast Track-promotie.

