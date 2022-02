Huawei risponde alle esigenze dei clienti ampliando la propria offerta di componenti di rete con consegna in due settimane ed estendendo la durata della promozione

La decisione di estendere l'offerta è il risultato dell'elevata domanda di componenti che ha fatto seguito alla precedente promozione lanciata lo scorso settembre 2021. Huawei è l'unico provider di rete aziendale in grado di garantire questa eccezionale consegna rapida in un mercato in cui i tempi di consegna sono generalmente molto più lunghi.

La promessa di consegna in due settimane di Huawei copre molte soluzioni di rete, inclusi Access Point Wi-Fi 6, Switch per Campus, Switch per Data Center, Router e Controller SDN CloudCampus. L'offerta di questa garanzia risponde alla domanda globale delle organizzazioni che desiderano modernizzare le proprie reti e stabilire nuove sedi globali in tempi rapidi e senza dunque incorrere in ritardi che possano influire negativamente sulla produttività.

È disponibile un'ampia gamma di prodotti con consegna in due settimane, di cui sei della gamma Wi-Fi 6 e undici Switch e Router. Completano l'offerta soluzioni mainframe e diversi access point. Inoltre, Huawei ha aggiunto suggerimenti per supportare i clienti nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ospitalità e dei provider di servizi Internet (ISP) per configurare le proprie soluzioni compatibilmente con i tempi di consegna di due settimane. Ad esempio, una scuola può beneficiare di Huawei AP/Leader AP (1Leader+24 Fit AP), Access Switch e WLAN AC per costruire la propria rete Wi-Fi 6 in modo da supportare nuove richieste di larghezza di banda e applicazioni sensibili alla latenza come realtà virtuale, realtà aumentata e 4K.

Anche le strutture sanitarie possono utilizzare access point, switch e router di accesso AirEngine Wi-Fi 6 di Huawei per installare soluzioni "plug and play" che offrono una gestione intelligente dei terminali, costi di manutenzione ridotti e funzionalità di rete migliorate.

Impegnati a supportare i clienti

"Huawei si impegna a supportare i clienti in ogni settore con soluzioni di rete all'avanguardia che offrono un ambiente aziendale connesso e moderno. Comprendiamo le implicazioni negative per i clienti di attese eccessivamente lunghe quando si tratta di componenti essenziali come i prodotti del nostro portafoglio di switch e access point. Per questo motivo, stiamo lavorando per assicurare velocità e maggior valore per le reti dei nostri clienti, estendendo la nostra promozione relativa alla consegna in due settimane" - ha dichiarato Todd Sun, Vice Presidente, Enterprise Business Group, Huawei Western Europe.

"Con molteplici casi di successo che dimostrano l'implementazione efficace delle reti Wi-Fi 6 in diversi settori, possiamo consigliare ai nostri clienti le configurazioni ideali per modernizzare le loro reti sia in termini di velocità che di scalabilità."

Grazie all'estensione della promozione, qualunque switch o access point ordinato entro il 31 marzo 2022 sarà consegnato in due settimane e sarà inoltre possible beneficiare di un'offerta molto vantaggiosa.

La lista completa dei prodotti Huawei in promozione è disponibile sul sito: https://e.huawei.com/it/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion.

Tutti i componenti di rete sono disponibili per spedizioni nazionali e gli ordini possono essere effettuati sullo stesso sito.

Informazioni su Huawei

Huawei è leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology. Fondata nel 1987, Huawei è una società privata che conta circa 197.000 dipendenti in tutto il mondo e opera in oltre 170 Paesi.

Per maggiori informazioni visitare: https://e.huawei.com/it/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion

Per richieste stampa contattare: [email protected], +49 (0)1639679600

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1746312/Huawei.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669693/logo_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Western Europe