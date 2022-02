Huawei prolonga o compromisso de oferta de componentes na rede de entrega em 2 semanas em resposta à procura

A promessa de entrega em duas semanas da Huawei abrange várias das suas soluções de rede – incluindo Access Points Wi-Fi 6, Switches Campus, Switches Data Center, Routers e Controlador SDN NCE Campus. A Huawei visa responder à procura global por parte de organizações que procuram modernizar as respetivas redes e estabelecer novas localizações globais, e para as quais o tempo gasto à espera dos componentes críticos da rede pode ter um efeito significativamente negativo na produtividade.

Uma ampla gama de produtos encontra-se disponível com entrega em duas semanas, abrangendo seis modelos da gama Wi-Fi 6 e onze modelos de Switches e Routers. Dentro da gama de produtos disponíveis, a Huawei adicionou sugestões para apoiar os clientes nas áreas da Educação, Saúde, Governo, Fornecedores de Serviços de Internet (ISP) e Hotelaria para configurar as suas próprias soluções compatíveis com o prazo de entrega de duas semanas. Por exemplo, uma escola independente pode tirar partido da solução AP/Leader AP da Huawei (1Leader+24 Fit AP), Switches de acesso e Controlador Wireless WLAN AC para criar a sua própria rede Wi-Fi 6, suportando assim as novas exigências de largura de banda e aplicações sensíveis à latência, tais como realidade virtual, realidade aumentada e 4K.

São sugeridos cenários semelhantes para as definições de Saúde, que podem utilizar os Access Points WiFi 6, Switches e Routers Huawei para instalar soluções "plug and play" que ofereçam uma gestão inteligente de terminais, custos de manutenção reduzidos e funcionalidades de rede melhoradas.

Empenhados em apoiar os clientes

Todd Sun, vice-presidente da Huawei do Western Europe Enterprise Business Group, comentou: "A Huawei está empenhada em apoiar os clientes em todos os setores com soluções de rede de nova geração que ofereçam um ambiente empresarial resiliente, conectado e moderno. Compreendemos as implicações negativas para o negócio dos clientes ao terem de esperar demasiado tempo pelo nosso portfolio de Switches e Access Points, e é por isso que estamos a trabalhar com os nossos clientes para escolher velocidade e valor para as suas redes – aproveitando a nossa promoção de entregas de duas semanas.

"Com várias histórias de sucesso a implementar redes Wi-Fi 6 eficazes em toda a Educação, Saúde e outros setores, estamos bem posicionados para aconselhar os nossos clientes sobre as configurações ideais para modernizar as respetivas redes à velocidade e escala necessárias."

Com a promoção prolongada, quaisquer Switches ou Access Points encomendados antes de 31 de Março de 2022 serão entregues no prazo de duas semanas, e os clientes também beneficiam de preços promocionais durante um tempo limitado.

A lista completa dos produtos Huawei incluídos no programa Fast Track 2.0 pode ser consultada aqui: https://e.huawei.com/uk/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion

Todos os elementos de rede estão disponíveis para entrega em todo o país. As organizações empresariais podem começar a modernizar e a construir as suas redes efetuando pedidos à Huawei através da mesma hiperligação.

