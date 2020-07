Hublot lancia il Big Bang Millennial Pink

Hublot è particolarmente orgogliosa della propria Arte della Fusione. Ma l'elenco di cose importanti per noi comprende anche la capacità di innovare, di cambiare, di essere diversi e, ovviamente, la maestria orologiera. Il Big Bang Millennial Pink creato insieme a Lapo Elkann e Garage Italia rispecchia perfettamente questa visione pionieristica. La nostra esperienza nella tecnologia dei materiali ci ha permesso di creare un colore esclusivo per questo modello Millennial Pink, emblema del mondo attuale e del suo costante flusso evolutivo. - Ricardo Guadalupe, CEO HUBLOT.

Garage Italia vuole far parte di un mondo in cui il carattere di ogni persona viene definito dal proprio amore per la vita e l'inclusività, piuttosto che dal suo potere o dalla sua superiorità. Spingendoci oltre la creazione di un semplice prodotto, vogliamo dar vita a qualcosa che rappresenti un cambiamento positivo. - Lapo Elkann, FONDATORE & CREATIVE CHAIRMAN di GARAGE ITALIA.

Alcuni lo vedono rosa cipria o pastello, altri lo considerano un delicato mix tra beige e salmone, albicocca e melograno. Intrigante e indefinibile, il Millennial Pink si distingue per essere una nuance di rosa che non appartiene in modo esclusivo al regno della donna né dell'uomo, ma diventa un autentico simbolo di una generazione completamente nuova. Questa speciale tonalità porta una decisa scossa al sistema: i valori tradizionali e canonici vengono riconsiderati attraverso la lente della positività. Il rosa, questo rosa, esprime un approccio delicato, inclusivo e fiducioso nei confronti della vita, per una visione originale e innovativa, piena di sostanza, che ridefinisce lo stile.

La cassa da 42 mm è una dichiarazione di stile: è realizzata in leggero alluminio moderno, un materiale unisex monocromatico, anodizzato e satinato, declinato nella colorazione Millennial Pink. Questa sapiente realizzazione tecnica è stata possibile grazie alla ricerca svolta dagli ingegneri di Hublot. Il colore, così specifico, è stato ottenuto attraverso l'anodizzazione, un processo che protegge e decora, e al contempo ha il vantaggio di conferire alla cassa e ai componenti la tonalità pastello

desiderata unita a una straordinaria resistenza a graffi e urti. Le proporzioni assicurano una perfetta vestibilità al polso. No Gender. Il movimento di manifattura Unico, con una riserva di carica di 72 ore, vanta un meccanismo cronografico al lato del quadrante e una ruota a colonne.

Il Big Bang Millennial Pink è altamente versatile, poiché viene venduto con due cinturini. I due cinturini sono facilmente intercambiabili grazie all'esclusivo sistema One Click brevettato di Hublot.

Rivoluzionario ed emblematico della creazione di nuovi canoni per il lusso tradizionale, il Big Bang Millennial Pink realizzato in collaborazione con Garage Italia sarà disponibile in un'edizione esclusiva limitata di 200 esemplari.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FDb7sp1bCPY

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202316/Hublot_Big_Bang_Millennial_Pink.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202317/Kylian_Mbappe.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

