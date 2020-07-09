HUBLOT представляет BIG BANG MILLENNIAL PINK

«Искусство синтеза» определяет наш подход к часовому делу. Мы также гордимся своим неизменным стремлением к инновациям, изменениям, своей уникальности и многолетним опытом в часовом искусстве. Часы Big Bang Millennial Pink, созданные нами совместно с Лапо Элканном из Garage Italia, идеально вписываются в нашу концепцию новаторского видения. Наш опыт в подборе материалов и внедрении новых технологий позволил создать уникальный цвет для модели – Millennial Pink. Он символизирует мир вокруг нас в постоянном движении. - Рикардо Гваделупе, Генеральный директор HUBLOT

В Garage Italia мы хотим стать частью мира, где человек определяется любовью к жизни и сопричастностью к происходящим событиям, а не силой или превосходством. Мы хотим создать что-то большее, чем просто изделие – что-то, что станет вестником положительных изменений. - Лапо Элканн, ОСНОВАТЕЛЬ И КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР GARAGE ITALIA



Для одних это нежно-розовый или пастельный цвет, для других - тонкая смесь бежевого и лососевого, абрикосового и грейпфрутового. Интригующий и не поддающийся определению, Millennial Pink – это тот розовый, который не ассоциируется исключительно с женщинами или мужчинами, а является символом совершенно нового поколения. Этот особый оттенок обозначает тот сдвиг в обществе, который изменит статус-кво: установленные традиционные ценности будут пересматриваться через призму позитивного подхода. Он выражает мягкий, инклюзивный и уверенный подход к жизни. Это свежий взгляд на стиль и дизайн.

Такая иллюстрация новой эпохи не могла ускользнуть от внимания Лапо Элканна, основателя и креативного директора Garage Italia, и его команды. Именно такой образ мышления Hublot и Garage Italia послужил толчком к появлению Big Bang Millennial Pink.

42-миллиметровый корпус этих часов сразу задает тон: он изготовлен из инновационного легкого алюминия – монохромного материала, подходящего как мужчинам, так и женщинам. Алюминий анодирован, сатинирован и имеет особый розовый оттенок millennial pink. Создание корпуса с такими характеристиками стало возможным благодаря исследованиям, проведенным инженерами Hublot. Этот очень специфический оттенок получается путем анодирования – процесса, который одновременно защищает и украшает – именно он придает корпусу и его компонентам желаемый пастельный оттенок и наделяет его исключительной стойкостью к царапинам и ударам. Пропорции корпуса гарантируют идеальную посадку на любом запястье. Эти часы подойдут как мужчинам, так и женщинам. Механизм хронографа Unico с 72-часовым запасом хода оснащен колонным колесом и механизмом хронографа со стороны циферблата.

Абсолютно универсальные часы Big Bang Millennial Pink дополнены двумя ремешками. Первый - каучуковый, с раскладывающейся застежкой из титана, покрытой декоративным слоем того же

анодированного и сатинированного алюминия оттенка millennial pink, что и корпус. Второй - полиэстеровый, на липучке "Velcro" со спортивной застежкой из анодированного и сатинированного алюминия оттенка Millennial pink. Эти два ремешка легко можно менять благодаря эксклюзивной запатентованной системе легкой смены ремешков One Click.

Созданная совместно с Garage Italia и лимитированная 200-ми экземплярами серия часов Big Bang Millennial Pink разрушает устоявшиеся стереотипы и представляет новое видение роскоши.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FDb7sp1bCPY

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202316/Hublot_Big_Bang_Millennial_Pink.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1202317/Kylian_Mbappe.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

SOURCE Hublot