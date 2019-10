I venti dell'incertezza economica stanno iniziando a soffiare?

L'ultima Ricerca Globale di Universum Rivela Crescenti Disparitá Tra Studenti Della Generazione Z

Il Rispettato Sondaggio Rivela Gli Attributi Delle Aziende Piú Desiderate Dagli Studenti Di Economia ed Ingegneria/Informatica Nelle 12 Maggiori Economie Globali

NEW YORK, 4 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Tariffe, guerre commerciali, cambiamenti climatici e altro. Secondo l'ultima ricerca annuale mondiale sui datori di lavoro più attraenti del mondo (WMAE) di Universum, le aspirazioni di carriera di una parte crescente di studenti sono influenzate dall'incertezza economica. Chiaramente divisa in due segmenti, la ricerca ha scoperto che il 53 percento degli studenti appartenenti alla Generazione Z è in cerca di sicurezza, seguito dal 35 percento che cerca nell'innovazione la soluzione per affrontare le sfide dirompenti che il mondo sta affrontando.