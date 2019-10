Os ventos da incerteza econômica começaram a soprar? A pesquisa global mais recente da Universum revela uma divisão crescente entre estudantes da geração Z

Marcas conhecidas atraem a geração Z, como a empresa Google, que assume o primeiro lugar pelo décimo ano consecutivo. O Google atrai toda a geração Z: como empregadora, é dinâmica e inovadora, além de ser grande, bem-sucedida e segura.

Outras conclusões referentes aos empregadores, estudantes e planos de carreira incluem:

Devido ao momento positivo da Amazon, o setor de e-commerce ganhou espaço entre os estudantes de negócios.

A combinação de inovação com criatividade e altos salários no futuro tornou a indústria automotiva mais atrativa e competitiva.

Uma porção cada vez menor de alunos expressa o desejo de ter uma carreira internacional, o que provavelmente reflete a crescente incerteza econômica, o aumento do nacionalismo em muitos mercados e o aumento geral da preferência por uma maior estabilidade no trabalho.

Para os estudantes de negócios, os três principais canais de comunicação no que se refere à carreiras são as mídias sociais, os sites dos próprios empregadores e os classificados de empregos on-line. A resposta difere ligeiramente de seus colegas das áreas de engenharia/TI, que confiam mais nas feiras de carreira do que nos classificados de empregos on-line.

As cinco primeiras colocadas no ranking dos Empregadores Mais Atrativos do Mundo 2019 para a área de negócios:

Google (mesma posição) EY – Ernst & Young (3a em 2018) PwC - PricewaterhouseCoopers (6a em 2018) Deloitte (mesma posição) Apple (7a em 2018)

As cinco primeiras colocadas no ranking dos Empregadores Mais Atrativos do Mundo 2019 para as áreas de engenharia/TI:

Google (mesma posição) Microsoft (mesma posição) Apple (mesma posição) BMW Group (mesma posição) IBM (7a em 2018)

Para baixar o relatório completo acesse: http://bit.ly/2mWc0aO

Sobre a Universum

A Universum, parte do StepStone Group, é uma empresa de pesquisas, consultoria e criação de conteúdo orientada por dados e especializada na gestão de marcas empregadoras.

