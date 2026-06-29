I ventilatori portatili stanno superando i condizionatori d'aria negli ordini all'ingrosso europei, secondo i dati di Alibaba.com

I volumi degli ordini su Alibaba.com indicano che i ventilatori portatili stanno superando i condizionatori d'aria in sei degli otto principali mercati europei

LONDRA, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Grossisti e retailer europei stanno riposizionando attivamente le proprie scorte in vista dell'estate 2026, discostandosi dai modelli storici.

I nuovi dati sugli acquisti B2B di Alibaba.com rivelano che, in tutta Europa, i ventilatori portatili stanno registrando una crescita dei volumi d'ordine significativamente superiore rispetto ai climatizzatori. I dati indicano un cambiamento nel modo in cui le aziende europee si stanno preparando ad affrontare estati più calde, spinto non solo dalle preferenze dei consumatori, ma anche da vincoli pratici.

Confrontando i volumi degli ordini di giugno 2026 con una base già solida di giugno 2025, i dati evidenziano i principali trend che stanno plasmando il mercato retail estivo europeo:

I ventilatori sono oggi più richiesti dei climatizzatori nella maggior parte dei principali mercati europei

In sei degli otto mercati europei monitorati, gli ordini di ventilatori crescono più rapidamente rispetto a quelli dei climatizzatori. Questo scostamento rispetto alle abitudini di raffrescamento tipiche del Nord America è determinato da specifiche caratteristiche del mercato europeo: patrimonio immobiliare più datato, rigide restrizioni all'installazione negli immobili in affitto, costi elevati dell'energia elettrica e lunghi tempi di installazione dei climatizzatori.

I commercianti stanno quindi rispondendo dando priorità a volumi, portabilità e accessibilità di prezzo. In Francia, dove i ventilatori portatili sono cresciuti del 31% su base annua, il trend riflette le dinamiche del mercato degli affitti urbani. Nel Regno Unito, gli ordini di ventilatori crescono 2,5 volte più velocemente rispetto a quelli dei climatizzatori, mentre in Italia si registra una crescita del 14% dei ventilatori portatili in un mercato già maturo.

La crescita degli ordini accelera più rapidamente nel Nord Europa rispetto al Sud Europa

I cambiamenti più significativi negli acquisti si registrano nei mercati storicamente meno associati al caldo estremo. La Svezia ha registrato un aumento del 375% su base annua degli ordini di ventilatori, diventando il mercato del raffrescamento in più rapida crescita sulla piattaforma. Seguono Belgio (+114%) e Svizzera (+34%), rispettivamente con una crescita a tripla cifra e una solida crescita a doppia cifra.

Questi dati indicano che i grossisti nelle aree a clima temperato non considerano più le scorte per il raffrescamento estivo come opzionali, ma come una componente essenziale in previsione di ondate di calore prolungate. Al contrario, la Spagna rimane l'unico mercato in cui il climatizzatore è in testa (+100% su base annua), il che suggerisce che nell'area mediterranea il climatizzatore stia diventando una dotazione standard.

I dati sugli ordini B2B offrono un segnale anticipatore per i retailer

A differenza dei dati sulle vendite al consumo, i dati sugli acquisti B2B mostrano ciò che le aziende hanno già deciso di acquistare e stoccare, spesso mesi prima che la domanda dei consumatori raggiunga il picco. Per questo motivo, i dati di Alibaba.com rappresentano un indicatore significativo del sentiment dei commercianti.

La Germania esemplifica questa strategia di copertura del rischio: è infatti l'unico grande mercato ad aver registrato una crescita significativa sia dei ventilatori (+30%) sia dei climatizzatori (+25%), segnale che gli operatori considerano questo comportamento dei consumatori come una tendenza più strutturale e duratura.

Nota per i giornalisti

I dati riflettono i volumi degli ordini B2B registrati su Alibaba.com a giugno 2026 e giugno 2025.

Il +375% della Svezia riflette il tasso di crescita percentuale; il volume assoluto resta inferiore rispetto a mercati più grandi come la Germania.

Tutti i dati rappresentano l'intenzione di acquisto all'ingrosso e fungono da indicatore anticipatore della disponibilità retail, non delle vendite dirette ai consumatori.

Informazioni su Alibaba.com

Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.