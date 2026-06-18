Nuova ricerca di Alibaba.com: l'AI agevola la crescita delle imprese individuali

Degli oltre 15.000 candidati al CoCreate Pitch, il 71.3% sono imprenditori individuali che lavorano con strumenti AI come Accio Work

NEW YORK, 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, piattaforma globale leader nel B2B e-commerce, ha pubblicato nuovi insight basati sulle oltre 15.000 candidature ricevute finora per il concorso globale CoCreate Pitch. I dati evidenziano come l'intelligenza artificiale stia rapidamente trasformando l'imprenditorialità, favorendo la crescita dei cosiddetti solopreneur: il 71% dei partecipanti si identifica infatti come imprenditore individuale, in forte aumento rispetto al 40% registrato nella precedente edizione.

Tra questi solopreneur che si sono candidati, l'89% afferma che gli strumenti di AI sono essenziali nel proprio percorso imprenditoriale, poiché aiutano a colmare gap critici di competenze in ambiti - come design industriale, coding e marketing. Il fenomeno segnala l'emergere del cosiddetto "agentic business", un nuovo modello in cui agenti AI svolgono attività che in passato richiedevano team numerosi, riducendo le barriere all'ingresso e consentendo ai founder di avviare e scalare business con team sempre più snelli.

L'adozione dell'AI diventa un fenomeno mainstream in tutte le generazioni

Oltre il 70% dei candidati al CoCreate Pitch sta oggi costruendo il proprio progetto imprenditoriale con il supporto dell'AI, un aumento significativo rispetto all'anno scorso. La crescita è trasversale a tutte le generazioni, con tassi di utilizzo superiori all'80% tra Gen Z, Millennials e Gen X (nati prima del 1980).

Alibaba.com ha annunciato lo scorso mese il ritorno di CoCreate Pitch, con un montepremi complessivo superiore a 1 milione di dollari e finali in programma negli Stati Uniti e in Europa. Il contest ha già ricevuto candidature da imprenditori provenienti da oltre 132 Paesi.

L'edizione di quest'anno segna un punto di svolta rispetto al passato: Accio Work, agente AI plug-and-play di Alibaba.com dedicato alle PMI, sta rendendo più semplice e accessibile la creazione di nuove imprese a livello globale. In un contesto in cui il commercio mondiale evolve dal tradizionale B2B verso forme di agent-to-agent commerce, le candidature offrono una prima fotografia concreta di questa trasformazione.

Dal B2B all'agent-to-agent commerce

"Le tendenze di quest'anno mostrano come l'AI stia riscrivendo le regole dell'imprenditorialità e accelerando la nascita di aziende individuali, permettendo a una sola persona di realizzare in un giorno ciò che prima richiedeva più specialisti," ha dichiarato Liz Wang, Global Head of Commercial Strategy di Alibaba.com. "Abbiamo ridotto il modulo di candidatura del CoCreate Pitch a soli sei campi perché l'AI è in grado di comprendere la profondità anche di un pitch semplice, identificando immediatamente problemi, logiche e potenziale. Questo anticipa il futuro dell'agent-to-agent commerce, in cui l'AI potrà interagire con fornitori, logistica e fabbriche per conto dell'imprenditore, aiutando le piccole imprese a competere e vincere nella prossima era."

Circa il 35% dei candidati statunitensi ha indicato il burnout lavorativo come principale motivazione per avviare un'attività propria. Tra i founder americani emerge inoltre una forte dinamica "idea-first": il 40,5% non ha ancora individuato un produttore, ma ha già sviluppato siti brandizzati e rendering 3D dei prodotti.

Nel Regno Unito, invece, si osserva un'alta concentrazione di professionisti che scelgono l'imprenditorialità: quasi il 12% lavora nel settore sanitario, il 10% in ingegneria o tecnologia e il 6% in finanza o consulenza. In Francia e Germania, invece, la sostenibilità emerge come tema imprenditoriale dominante: il 19% dei progetti è legato a prodotti eco-friendly o sostenibili.

Quest'anno il CoCreate Pitch è articolato in tre categorie: General SMEs Track, 0-to-1 Startup Track e Students Track. In particolare, lo 0-to-1 Startup Track, dedicato ai founder che utilizzano Accio Work per trasformare idee grezze in prodotti concreti, rappresenta oggi il 65% delle candidature totali, segnalando una forte accelerazione nell'uso dell'AI nelle fasi iniziali di creazione di impresa.

Le finali del CoCreate 2026 si terranno negli Stati Uniti e in Europa rispettivamente a Los Angeles il 9-10 settembre e a Londra il 19-20 novembre.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina dedicata all'evento CoCreate Pitch: https://www.alibabacocreate.com/pitch.

Per il regolamento completo del concorso, i termini e i dettagli sui premi, si prega di consultare il sito web ufficiale di CoCreate Pitch. L'organizzatore si riserva il diritto di interpretazione finale.

Informazioni su CoCreate

CoCreate è l'evento di riferimento a livello mondiale nel sourcing, che mette in contatto venditori e-commerce, rivenditori e grossisti di tutto il mondo con i principali produttori ed esperti del settore. Il summit promuove la collaborazione diretta tra le aziende, permettendo loro di scoprire prodotti innovativi, ottimizzare le catene di approvvigionamento e stringere partnership che favoriscono una crescita a lungo termine.

Informazioni su Alibaba.com

Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti per raggiungere un pubblico globale e aiutare gli acquirenti a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.